Les discussions entre l'Ukraine et la Russie, qui ont débuté lundi, sont difficiles. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky dans une allocution vidéo. ""Nous devons tenir bon et nous battre pour gagner, pour parvenir à une paix que les Ukrainiens méritent, une paix honnête avec des garanties de sécurité pour notre Etat, pour notre peuple. Et pour les mettre par écrit lors de négociations, de difficiles négociations."

"Une visioconférence entre les délégations (ukrainienne et russe) a déjà débuté aujourd'hui. Elle se poursuit. Tout le monde attend des nouvelles. Nous ferons un retour dans la soirée", a-t-il ajouté.

"Compliqué"

Avant M. Zelensky, l'un de ses négociateurs, Mykhaïlo Podoliak, qui participe aux négociations, avait indiqué que "la communication (avec Moscou) reste établie même si c'est compliqué".

#Zelensky March 14th

1/ "Russia continues to destroy our infrastructure, continues to beat our cities. But we will rebuild every street in every city. Every house, apartment of every Ukrainian. Now that the occupier is still on our land, we must beat him as best we can." pic.twitter.com/C7oN3INroI