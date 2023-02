Zelensky, un an après l’invasion : « Poutine est un dragon qui a besoin de nourriture »

Il y a presque un an, la Russie attaquait l’Ukraine : le président Volodymyr Zelensky parle de la peur pour sa vie, de la lutte acharnée pour obtenir des armes lourdes et de l’importance de soutenir la paix en Europe. Entretien avec nos confrères de Der Spiegel.

Le 24 février 2022, Poutine a envahi l’Ukraine. Avez-vous eu peur que vous et votre pays ne surviviez pas ?

Volodymyr Zelensky : Nous ne nous sommes pas demandé si nous allions survivre à cette guerre. Non pas parce que nous étions des héros, mais vous réagissez comme un être humain en chair et en os, vous assumez la responsabilité de votre pays. Vous êtes président, vous devez agir comme un leader. Dieu merci, j’étais entouré d’une équipe de personnes fortes, dont aucune n’avait de doutes. C’était physiquement exigeant. Nous avions à peine le temps de dormir et nous devions nous battre constamment pour obtenir du soutien, avant tout politique. Nous avons dû convaincre des pays de prendre notre parti et de dire : c’est une invasion, l’Ukraine a besoin d’aide. Et puis ce soutien devait s’étendre aux fournitures d’armes et à l’aide financière. Il faut comprendre qu’il ne s’agit pas seulement de l’Ukraine, mais de la stabilité du monde, ou du moins de l’Europe. D’autres pays voisins sont également menacés, ce n’est qu’une question de temps.

Ressentez-vous des pressions de l’étranger pour conclure rapidement un cessez-le-feu, au détriment de la Crimée et d’autres concessions territoriales ?

Tout le monde a peur de la guerre, c’est instinctif. Je ne blâme personne. Les gens ont de la peine pour nous, Ukrainiens, mais ils ont surtout peur de s’impliquer eux-mêmes dans la guerre. Les citoyens et leurs dirigeants politiques voient une menace possible pour la stabilité de leur propre pays. Par conséquent, ils veulent mettre fin à la guerre, et la façon la plus simple de le faire est de donner des territoires à la Russie. Pour redonner aux Russes l’influence sur l’Ukraine qu’ils ont eue pendant des années. C’est pourquoi les accords de Minsk ont vu le jour. Les États amis ne doivent pas nous en vouloir, mais je pense que les accords de Minsk étaient une concession.

L’Allemagne et la France avaient contribué à la médiation de ces accords en 2014 et 2015 pour régler la guerre dans l’est. Vous avez été élu président en 2019 parce que vous aviez promis de mettre fin à la guerre dans le Donbass. Mais vous avez essayé d’appliquer les accords ?

J’ai sauté dans le train qui, honnêtement, fonçait déjà vers le précipice. Par « train », j’entends ces accords dans leur ensemble. Chaque point représente un wagon, et si vous examinez les parties séparément, vous vous rendez compte que l’ensemble est construit de telle manière qu’une partie ne peut rien apporter et que l’autre partie gèle le conflit. Mon interprétation des accords, c’est qu’il fallait satisfaire la faim de la Russie aux dépens de l’Ukraine. La procrastination est une bonne chose en diplomatie. On ne sait jamais qu’un leader politique meure et que tout devienne soudainement plus facile. Pour moi, ces accords n’avaient qu’une seule signification : ils créaient une plate-forme officielle pour des pourparlers visant à trouver une solution pour au moins quelque chose. Je me suis concentré sur la question de l’échange de prisonniers et j’ai dit au chef du bureau présidentiel : « Andrij, ouvrons ce dossier, il s’agit de personnes. Et si nous parvenons à organiser un échange de « tous contre tous », nous irons voir plus loin. Mais en ce qui concerne Minsk dans son ensemble, j’ai dit à Emmanuel Macron et Angela Merkel : nous ne pouvons pas le mettre en œuvre comme ça.

Vous auriez eu un sentiment différent pendant la période des accords de Minsk, mais aujourd’hui l’Occident est fermement de votre côté.

Les Ukrainiens ne pardonneront jamais à Poutine. Et la plupart des pays du monde ont également fait une croix depuis longtemps sur les dirigeants russes actuels. En attendant, cela me rappelle la fin d’Hitler : il a continué à bombarder Londres alors qu’il était déjà en train de perdre la guerre. Et il ne l’a pas fait par stupidité. Nous devons simplement nous rendre compte que politiquement et historiquement, il y a un énorme fossé entre nous et Poutine. Sa vision du monde produit des régions dévastées, un mépris du droit international et des droits de l’homme, le mépris de tout ce qui vit. Peu importe le nombre de personnes qu’il tue, il continue à se battre pour sa position de pouvoir.

Comment arrêter Poutine?

Nous avons parlé aux chefs d’État et de gouvernement européens tous les jours en leur demandant : appelez-le, arrêtez-le, arrêtez ses troupes. J’ai prévenu qu’ils devaient nous donner des armes. J’ai également demandé des sanctions à titre de mesure préventive. Si tout le monde savait que Poutine allait envahir notre pays, pourquoi n’ont-ils pas imposé de sanctions? Il est tout à fait ridicule que vous preniez tous publiquement notre défense tout en étant heureux de vous soustraire aux sanctions ou de refuser des armes. Je vois cela comme un jeu politique sale : tout le monde sait qu’ historiquement la Russie est en train de perdre cette guerre, mais ils refusent d’aider l’Ukraine au cas où – avec une probabilité de un pour cent – la Russie gagnerait. Pour pouvoir ensuite dire à Poutine : tu te souviens ? Nous avons freiné! Et c’est exactement ce que je trouve si difficile en politique : les gens parlent de valeurs pour ensuite les rendre sans valeur par leurs actions.

Nous supposons que vous parlez de l’Allemagne. L’hésitation de l’Allemagne vous a-t-elle frustré ?

Notre lien avec l’Allemagne est marqué de vagues, il y a des hauts et des bas. Au début, j’ai trouvé cela très difficile, nous avons un tempérament très différent. Je suis par nature quelqu’un d’actif. D’autres sont plus lents, ce qui peut aussi être lié à leur bureaucratie. Dans notre pays, j’ai mis fin à la bureaucratie. Parce que nous n’avions pas de temps à perdre. Pendant la guerre, une minute ne compte pas 60 secondes. Chaque seconde représente la vie d’une personne, son destin. Nous n’avons pas de semaines ou de mois. Mais soudain, cette attitude conservatrice a changé et j’ai reçu le soutien du chancelier allemand Olaf Scholz et du président Frank-Walter Steinmeier.

Steinmeier, en tant que ministre des Affaires étrangères, a été l’un des architectes des accords de Minsk.

Je pense que nous avons tous bien travaillé. Nous avons travaillé sur nos relations, et sur la compréhension mutuelle. Nous avons obtenu des systèmes de défense aérienne Iris-T , pour lesquels je suis très reconnaissant à l’Allemagne. Ils ont sauvé beaucoup de vies. J’ai dit à Scholz : Olaf, écoute, on a besoin de missiles. Je sais que tu n’en as plus, après tout, nous avons nos services de renseignement. Je sais que vous nous avez donné tous vos missiles. Et je ne sais pas comment, mais il a réussi à augmenter la production. C’était positif. Maintenant, avec la discussion sur les chars Leopard, nous sommes à nouveau dans une situation délicate. Je dois faire pression pour aider l’Ukraine et souligner constamment que cette aide ne nous concerne pas seulement, mais qu’elle concerne tous les Européens. Le pouvoir de Poutine est basé sur les victoires et les conquêtes.

Vous pensez que Vladimir Poutine ne s’arrêtera pas après l’Ukraine ?

Il est inarrêtable parce que Poutine est un dragon qui a besoin de nourriture. Pour satisfaire sa faim, les gens lui donnent un pays après l’autre, ou du moins des morceaux de territoire. Et on crie : allez-y, donnez-lui-en plus ! Mais ni les frontières ni les océans n’arrêteront les Russes. J’en suis absolument certain. J’ai dit à un chef d’État qui se sentait froissé par moi que fournir 10 chars est inutile. Je voulais dire qu’il ne s’agit pas du nombre de chars, et qu’il est inutile de négocier sur ce point. Il s’agit principalement d’une décision politique, tout comme les sanctions. Fournir des chars signifie que nous sommes tous unis contre l’agression russe. Et demain, ce ne seront pas des tanks, mais des avions, ou autre chose. Une fois que les Russes auront atteint les frontières d’autres pays, ils devront sacrifier la vie de leur peuple.