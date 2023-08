IA : charte éditoriale de Roularta Media Group (RMG)

Nos engagements concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle générative au sein des rédactions de RMG.

Nos engagements concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle générative au sein des rédactions de RMG.

L’intelligence artificielle, déjà utilisée dans nos titres comme outil d’automatisation (machine learning, recommandations, ciblage, etc.), a récemment franchi un nouveau palier avec l’avènement des modèles d’intelligence artificielle générative (IAG). Il s’agit là d’un bouleversement technologique majeur, tant par l’étendue des secteurs qu’il va toucher, que par la rapidité de son adoption par les professionnels et le grand public.

Cette évolution technologique offre de nombreuses opportunités et soulève de nombreuses questions éthiques, notamment en ce qui concerne son utilisation dans le journalisme. Il nous semble donc nécessaire de définir le plus précisément possible le cadre dans lequel ces technologies doivent ou ne doivent pas être utilisées au sein des rédactions de Roularta Media Group.

Fidèles à la relation de confiance qui nous lie à nos lecteurs, nous avons choisi de publier ces principes. Nous encourageons également nos lecteurs à nous faire part de leurs questions et commentaires que nous traiterons avec la plus grande attention. Pour ce faire, vous pouvez envoyer un e-mail à l’éditeur concerné.

Toutes nos publications éditoriales sont synonymes d’informations de qualité, fiables et pertinentes. La continuité de cette position est essentielle pour garantir l’exactitude de l’information et doit rester notre boussole. C’est la qualité du travail de nos journalistes, leur capacité à trouver des angles originaux, à décrypter l’actualité et à apporter une valeur ajoutée éditoriale qui font le succès de nos marques.

Conscients que les domaines d’application de l’IA ne cesseront de s’étendre et que son importance est appelée à croître avec le temps, nous mettrons à jour et préciserons notre position en fonction des chartes et pratiques éthiques applicables aux différentes publications de notre groupe.

Nos engagements couvrent deux catégories d’utilisation de l’IA :

Utilisation de générateurs de texte

Nous n’avons pas l’intention de publier des contenus éditoriaux générés en tout ou en partie par une IA sans supervision éditoriale et humaine. Nous nous réservons toutefois le droit de le faire à des fins d’illustration (par exemple dans le cadre d’une étude ChatGPT). Dans ce cas, nous indiquerons explicitement l’origine du contenu. Nous nous réservons également le droit d’utiliser des outils d’IA à des fins de synthèse d’articles originaux produits par un journaliste.

Nous nous réservons également le droit d’utiliser l’IA comme outil d’enrichissement, de recherche ou de synthèse pour aider et alimenter le travail des journalistes. Les journalistes peuvent utiliser ces outils comme un moteur de recherche, par exemple, mais doivent toujours retourner à leurs propres sources pour garantir l’origine de leurs informations.

Utilisation de générateurs de sons, d’images ou de vidéos

Nous n’avons pas l’intention de publier exclusivement des images ou des vidéos générées par l’IA sans supervision éditoriale et humaine. Comme pour tout contenu éditorial, nous voulons nous prémunir contre tout risque d’erreur ou de violation des droits d’auteur.

Quant à l’IA vocale, elle ne sera utilisée que dans le cadre d’un article journalistique.

Nous ferons une exception si des images générées par l’IA sont utilisées pour illustrer des articles sur l’IA, ou si l’illustrateur utilise l’IA dans son processus créatif. Dans tous les cas, nous veillerons à ce que la provenance soit explicitement indiquée au lecteur.

Cependant, comme pour les textes, nous pouvons utiliser l’IA comme outil pour résumer des vidéos, notamment pour faciliter leur diffusion sur différentes plateformes.