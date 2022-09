Les sanctions contre la Russie commencent à se ressentir

La Russie est confrontée à une récession sans précédent. Et elle est loin d’être terminée.

Le 7 septembre, Vladimir Poutine a rassuré ses compatriotes. « Nous n’avons rien perdu et ne perdrons rien », a-t-il proclamé lors du Eastern Economic Forum annuel de Vladivostok. Même si la Russie est actuellement confrontée à ce que Poutine appelle « l’agression économique, financière et technologique de l’Occident », il a rassuré son peuple. « Les marchés monétaires et financiers de la Russie se sont stabilisés, l’inflation est en baisse et notre taux de chômage est à un niveau historiquement bas, inférieur à 4 %. Les entreprises qui sont encore en difficulté recevront des « mécanismes de soutien ciblés », a promis le président. Les Russes peuvent s’estimer heureux de ne pas vivre en Europe, qui, selon Poutine, est menacée d’effondrement économique car elle s’est détournée de la Russie.

Poutine a raison de dire que les sanctions prises par les pays occidentaux après l’attaque de l’Ukraine sont sans précédent. Outre les sanctions personnelles contre les riches oligarques, plusieurs mesures sont venues frapper l’économie russe. Il est donc plus difficile pour la Russie de soutenir l’effort de guerre. Les sanctions visent principalement le secteur pétrolier et gazier, traditionnellement le poumon de l’économie russe. Les États-Unis ont cessé d’importer du pétrole et du gaz russes, le Royaume-Uni a annoncé qu’il ferait de même d’ici la fin de l’année, et l’Europe cherche elle aussi fébrilement des moyens de diminuer son indépendance aux ressources russes. Le tout nouveau gazoduc Nord Stream 2 est hors service, et il est peu probable qu’il soit rouvert un jour.

Il existe également de nombreuses restrictions financières et économiques que les pays occidentaux espèrent utiliser pour faire pression sur la Russie. Plusieurs banques russes ont été retirées de Swift, le système international de communication bancaire. Il y a une interdiction d’exportation de produits susceptibles d’avoir une application militaire. Il existe également une série de restrictions à l’importation, qui empêchent la Russie de se procurer des semi-conducteurs et des technologies de pointe européennes et américaines. En outre, sous la pression de l’opinion publique, de nombreuses entreprises prennent elles-mêmes des sanctions. Des marques comme McDonald’s, Starbucks, Visa et Mastercard ont quitté la Russie, d’autres entreprises ont mis leur présence en pause.

Apparences

Il faut dire que sur le plan macroéconomique, la Russie a bien résisté à l’impact initial des sanctions occidentales. L’architecte de cette réponse s’appelle Elvira Nabioellina : elle dirige la Banque centrale russe depuis 2013. Elvira Nabioellina, qui a également réussi à stabiliser le système financier russe après l’invasion de la Crimée en 2014, est considérée comme une technocrate compétente rare. En mars, la valeur du rouble a presque été divisée par deux, mais des contrôles de capitaux à grande échelle ont permis à la monnaie de se rétablir. En fait, alors que les importations russes ont considérablement diminué en raison des sanctions, mais que les exportations de pétrole et de gaz se poursuivent, le rouble est aujourd’hui à son point le plus haut depuis des années. En raison de la forte hausse des prix du pétrole et du gaz, la Russie rapportera encore plus d’argent cette année qu’avant. En outre, depuis 2014, le Kremlin a créé un véritable pot d’épargne de guerre en devises, dans lequel il puise désormais abondamment.

Alors qu’initialement on prévoyait un ralentissement économique de 10 %, l’économie russe ne devrait se contracter que de 5 % cette année. « Le régime présente désormais cette situation comme une victoire sur l’Occident », déclare Jevgeny Nivorozhkin, professeur d’économie à l’University College de Londres. « Mais une contraction économique de 5 % est énorme. En outre, il est peu probable qu’elle s’améliore rapidement dans les années à venir ». Pour l’instant, le Kremlin parvient encore à masquer la situation. Au lieu de parler de contraction économique, on dit aux Russes qu’une « période de croissance négative » approche. Le chômage est présenté comme « une délocalisation de la population active ». Le fait que le chômage en Russie soit aujourd’hui à un niveau historiquement bas n’est pas nécessairement le signe d’une économie florissante, selon les économistes. « Ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose », dit Jevgeni Nivorozhkin. « Le chômage réel n’existe pas en Russie. Le filet de sécurité sociale est si faible que même les chômeurs travaillent généralement, mais dans l’économie informelle. Beaucoup d’emplois n’existent que sur papier ».

« De plus, l’État renfloue de nombreuses entreprises« , explique Morena Skalamera, qui étudie l’économie russe à l’université de Leiden. « Les travailleurs ne sont pas licenciés, mais sont contraints de travailler à temps partiel ou de rester temporairement à la maison. Les entreprises reçoivent d’énormes allocations de l’État pour continuer à fonctionner et payer les salaires ». Morena Skalamera souligne que la Russie ne peut maintenir cette situation que si elle parvient à continuer à exporter du pétrole à grande échelle. « Il sera très difficile de maintenir cette situation à long terme. Si l’Europe parvenait à imposer un plafonnement des prix du pétrole russe, ce serait un énorme problème pour le Kremlin ».

Même en temps de paix, la politique économique intérieure de la Russie se résume souvent à un exercice de stabilité sociale. Un phénomène typique est ce qu’on appelle les monogoroda, des villes construites à l’époque soviétique autour d’une seule usine. Il s’agit souvent d’industries dépassées qui ne sont plus compétitives sur le marché mondial et qui sont maintenues à flot par des subventions gouvernementales. « C’est une façon d’éviter l’agitation sociale », dit Skalamera. « Si une telle usine doit fermer, il n’y a souvent plus rien dans ces villes. Ainsi, le gouvernement russe utilise une partie de ses revenus provenant du pétrole et du gaz pour subventionner sa propre production industrielle. Si la Russie devait tomber dans une récession de plusieurs années à cause de la guerre, il sera de plus en plus difficile pour le gouvernement de continuer à acheter cette paix sociale ».

Le modèle portugais

Cependant, il y a 22 ans, Poutine avait des ambitions très différentes. Lorsqu’il est arrivé au pouvoir en 2000, il a exprimé son ambition de devenir le Portugal. Si l’économie russe connaît une croissance de 8 % par an pendant les 15 prochaines années, le produit intérieur brut par habitant de la Russie sera égal à celui du Portugal. Mais en fin de compte, l’ambition d’égaler le pays le plus pauvre d’Europe occidentale en termes de prospérité s’est avérée trop élevée. Aujourd’hui, la richesse du Russe moyen représente à peine la moitié de celle du Portugais moyen. Plus que cela, le Russe moyen est moins prospère aujourd’hui qu’en 2013. On explique souvent cette baisse de prospérité par les sanctions qui ont suivi l’annexion de la Crimée en 2014, mais ce n’est qu’une partie de l’explication, met en garde Yevgeny Nivorozhkin. « L’économie russe était aux prises avec des problèmes structurels depuis un certain temps. Le produit intérieur brut, le marché boursier, la croissance économique dépendent énormément des prix du pétrole. Il n’y a pas de diversification économique. À long terme, cette situation n’est pas viable ».

Pour un pays qui possède dans son sol la quasi-totalité du tableau de Mendeleïev, cela semble presque irréel. Comme de nombreux autres pays riches en ressources, la Russie souffre de la « malédiction des ressources ». « La Russie souffre des problèmes typiques auxquels sont confrontés presque tous les pays pétroliers », déclare Morena Skalamera. « En raison de la prédominance du secteur pétrolier et gazier, l’économie russe n’est guère diversifiée. Les meilleurs cerveaux ne créent pas leur propre entreprise mais vont travailler pour les compagnies pétrolières et gazières, car elles paient plus. Il n’y a pratiquement pas d’innovation, et les Russes ne sont guère encouragés à créer une start-up. Et, bien sûr, il y a une énorme fuite des cerveaux de jeunes gens prometteurs qui préfèrent vivre dans un pays moins autoritaire ».

Jevgeni Nivorozhkin voit une autre raison majeure au manque de diversification de l’économie russe: la corruption endémique. « Les Russes considèrent la corruption comme une partie inévitable de la vie« , soupire Nivorozhkin. « Même les personnes qui portent un jugement moral sur la corruption trouvent normal d’être elles-mêmes corrompues si elles se retrouvent dans une position où elles peuvent s’enrichir. Dans les années 1990, vous payiez des criminels pour leur ‘protection’, aujourd’hui vous payez le fonctionnaire qui doit s’occuper de la paperasse ». En outre, la corruption va bien au-delà du transfert occasionnel de pots-de-vin. « Si demain je lance une petite entreprise de commerce, disons de céréales, j’aurai des problèmes avec le tribunal dans les six mois. Après tout, ma petite entreprise ferait perdre des marchés aux entreprises existantes, et celles-ci ont déjà des amis dans l’appareil gouvernemental local. Dès que vous vous démarquez, vous risquez de perdre votre entreprise au profit du fils de l’oligarque local ».

Technologie occidentale

Les mesures les plus impactantes sont sans aucun doute les restrictions à l’importation de semi-conducteurs et de technologies occidentales. Ceux-ci ont un impact énorme sur la production industrielle, car la Russie importe chaque année pour près de 19 milliards de dollars de produits de haute technologie. Plus des deux tiers de ces importations proviennent de l’Union européenne et des États-Unis, et seulement 11 % de la Chine. « Au cours des 30 dernières années, elles ont été l’épine dorsale des relations russo-européennes », explique Morena Skalamera. « L’Europe a exporté des technologies modernes vers la Russie, et en retour, la Russie a exporté des matières premières bon marché vers l’Europe ».

Les conséquences se font déjà sentir. L’industrie automobile russe est pratiquement à l’arrêt : seules deux des vingt usines automobiles russes sont encore en activité. Les Ladas qui sortent des chaînes de production de l’immense usine AvtoVAZ de Toljatti sont désormais dénuées d’airbags, de climatisation et d’ABS. Jevgeni Nivorozhkin prédit le retour de la tradition soviétique, lorsque les pénuries obligeaient les garagistes à réparer les vieilles Ladas avec des pièces qu’ils prenaient sur d’autres Ladas. « Lorsque les sanctions technologiques ont été imposées, j’ai conseillé à mes amis russes d’acheter immédiatement des pièces détachées pour voitures », explique Jevgeni Nivorozhkin. « Dans quelques mois, on ne trouvera plus de pièces de rechange en Russie ».

Des problèmes similaires se posent dans le secteur du transport aérien. « Je conseille à tout le monde de ne plus prendre l’avion en Russie », dit Jevgeni Nivorozhkin. Il y a déjà des Boeing et des Airbus qui sont mis de côté pour le cas où un autre avion aurait besoin de pièces de rechange. Même si nous parvenions à remplacer tous ces avions par des modèles russes, les problèmes logistiques resteraient énormes. Il n’y a aucun avion russe qui peut voler de Moscou à Vladivostok. Même l’industrie de l’armement dépend en assez grande partie de la technologie occidentale. Il est donc beaucoup plus difficile pour la Russie de produire des missiles à longue portée à grande échelle. Les drones sont maintenant importés d’Iran parce que la Russie ne peut plus les produire. Pour ses munitions, la Russie se tourne vers la Corée du Nord. À plus long terme, les sanctions technologiques auront également des répercussions sur le secteur du pétrole et du gaz, surtout si la Russie veut mettre en œuvre ses projets d’exploitation du pétrole offshore.

Vu de l’extérieur, il peut sembler effarant que la Russie soit encore si dépendante de la technologie occidentale en 2022. Depuis 2002, Poutine insiste à chaque discours sur l’état de la nation sur l’importance de développer leur propre industrie de haute technologie. Les nanotechnologies étaient à la mode, surtout sous Dmitri Medvedev, qui aimait afficher son penchant pour les iPhones et les technologies modernes. Sous Medvedev, on a créé Skolkovo, un centre d’innovation qui devait devenir la « Silicon Valley russe ». Des centaines de millions ont été investis dans la banlieue de Moscou. Le prestigieux Massachussets Institute of Technology a contribué à y lancer un institut technologique local. Nokia et Boeing y ont implanté un centre de recherche. Mais la réalité russe s’est vite montrée récalcitrante, et une grande partie de l’argent public a disparu dans les poches profondes du gouvernement local. Aujourd’hui, Skolkovo est davantage la chute d’une blague que le symbole d’une technologie innovante. Lorsqu’une entreprise de Skolkovo a annoncé en août qu’elle avait mis au point un ordinateur monocarte russe, il s’est rapidement avéré que c’était une copie d’un appareil chinois de 2018. La technologie s’est avérée si innovante que n’importe quel Russe pouvait le commander sur AliExpress.

Bien entendu, le régime russe présente une solution miracle à ces « problèmes limités » : la substitution des importations. Les biens que la Russie ne peut plus importer seront dorénavant, à la gloire de l’économie patriotique, fabriqués en Russie. Entre-temps, des chaînes comme McDonald’s et Starbucks ont déjà été remplacées par des alternatives russes. Pour des parties plus cruciales de l’économie, le processus s’avère beaucoup moins fructueux. « Depuis 20 ans, la Russie essaie en vain de créer son propre secteur de haute technologie », déclare Jevgeni Nivorozhkin. « Il a échoué alors que de lourdes sanctions n’étaient pas encore en place et que les investisseurs étrangers étaient encore prêts à investir en Russie. Alors pourquoi devrait-elle réussir maintenant que l’économie croule sous les sanctions internationales et qu’aucun investisseur étranger n’ose investir ? ».

Jevgeni Nivorozhkin soupçonne que le remplacement des importations signifiera principalement que les Russes devront se rabattre sur des produits de moindre qualité, pour lesquels ils paieront trop cher. « Dans vingt ans, les Russes auront peut-être un smartphone russe dont ils nous diront qu’il fonctionne aussi bien qu’un iPhone. Ou bien nous achèterons un véritable iPhone par l’intermédiaire d’un cousin au Kazakhstan, qu’il faudra ensuite espérer ne pas tomber en panne, car il sera impossible de le réparer en Russie. Cela aussi va ronger le niveau de vie des Russes. Ce n’est pas une perspective agréable. »

En outre, Poutine souhaite que l’économie russe vise les marchés asiatiques. Lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai qui s’est tenu dans la ville ouzbèke de Samarkand, Poutine était fier de poser photographier avec la crème des chefs d’État asiatiques. Lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, Poutine a souligné l’amitié entre les deux pays, faisant l’éloge du « partenariat stratégique ». Mais ici aussi, les problèmes pratiques sont vite apparus. Il est peu probable, par exemple, que l’Asie soit en mesure de prendre le relais de la baisse des exportations de pétrole vers l’Europe. La Russie fournit la plupart de son gaz et de son pétrole à l’Europe par pipeline. Il faudra de nombreuses années avant que la Russie soit en mesure d’expédier les mêmes volumes vers l’Asie. En outre, les pays asiatiques comme la Chine et l’Inde comprennent très bien que la Russie est vulnérable, et le prix est négocié âprement. En outre, les entreprises chinoises sont également extrêmement réticentes à prêter main forte à la Russie par crainte des sanctions. Les importations chinoises ont également chuté de moitié depuis avril, les entreprises craignant de tomber sous le coup des sanctions. Morena Skalamera souligne que la guerre est une improbable bévue stratégique du point de vue russe. « Pour les pays de l’Union européenne, la Russie était un fournisseur fiable qui a toujours respecté ses contrats. Cette entente ne reviendra pas dans les décennies à venir. Il faudra beaucoup de temps pour rétablir la confiance. Je ne pense pas que je serai encore là pour voir ça ».

Pour les Russes incertains de l’avenir, Poutine a également eu des paroles apaisantes à Vladivostok. La croissance moderne, selon le président, ne s’exprime plus en termes économiques, mais en termes de souveraineté. Pour les Russes, il s’agit d’une perspective séduisante : un pays de Ladas bricolées et d’iPhones cassés, mais totalement souverain.