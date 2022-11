Missile tiré en Pologne: « Cet incident ne change rien à la réalité du conflit russo-ukrainien »

Mardi, un missile est tombé dans le village de Przewodow en Pologne et a tué deux Polonais. Si Kiev avait affirmé dans un premier temps qu’il s’agissait d’un « projectile de fabrication russe », il paraît de plus en plus probable qu’il s’agit d’un missile ukrainien. Tanguy Struye, professeur à UCLouvain, expert en relations internationales, décrypte l’incident.

Quels sont les différents scénarios actuellement envisagés ?

Tanguy Struye : D’après les informations dont nous disposons actuellement, il semble plus qu’il s’agisse d’un outil ukrainien qui a essayé de détruire un missile russe et que les débris aient atterri en Pologne. Le scénario actuel n’est donc pas du tout celui d’un missile russe attaquant la Pologne. Au niveau de l’OTAN, il n’y a pas d’article 5 à invoquer. Les défenses antimissile polonaises seront probablement renforcées, mais dans les faits, rien ne va changer. Après, on va entendre la rhétorique aujourd’hui de tous bords, au niveau de l’UE, de l’OTAN, des Etats, mais pour l’instant, cet incident ne change rien à la réalité du conflit. Apparemment, il n’y a pas eu de provocation russe.

Quand saura-t-on ce qui s’est passé ?

C’est difficile à dire, mais alors que mardi soir, beaucoup accusaient les Russes sans attendre les faits, on constate aujourd’hui qu’ils sont beaucoup plus nuancés et clairs et qu’une attaque russe sur le sol polonais paraît beaucoup moins probable. De plus en plus, cette hypothèse semble exclue ou en tout cas plus le scénario probable dans les déclarations. C’est aussi ce que déclare la ministre belge de la Défense Ludivine Dedonder (PS) : « Selon les infos actuelles, les frappes en #Pologne pourraient être le résultat des systèmes de défense anti-aérien ukrainiens. Des débris de missiles russes et d’un missile anti-aérien ukrainien auraient atterri en Pologne. Ceci doit encore être confirmé par l’analyse en cours », a-t-elle tweeté.

Selon les infos actuelles, les frappes en #Pologne pourraient être le résultat des systèmes de défense anti-aérien ukrainiens. Des débris de missiles russes & d'un missile anti-aérien ukrainien auraient atterri en Pologne. Ceci doit encore être confirmé par l'analyse en cours. — Ludivine Dedonder (@DedonderLudivin) November 16, 2022

Dans ce genre d’incident, contrairement aux déclarations politiques de mardi soir, il faut garder son sang-froid et plutôt attendre les faits. Mardi soir, beaucoup de gens allaient dans le sens d’une provocation russe. On voit bien que ce mercredi matin, la donne est complètement différente. Il faut faire très attention à éviter la surenchère au niveau des déclarations. C’est ce qui crée encore plus de tensions et d’anxiété. Dans ce genre de conflit, déjà problématique, il faut garder son sang-froid.

Pourquoi est-il difficile de déterminer l’origine du missile tombé en Pologne ?

Vu la Guerre froide, certains missiles ukrainiens sont un héritage de l’Union soviétique. Les Ukrainiens utilisent beaucoup de matériel russe. La majorité des chars sont russes. Le matériel que l’OTAN a donné aux Ukrainiens se compose principalement d’ancien matériel issu de l’Union soviétique. Apparemment, il s’agit d’un missile S300 de fabrication russe.

S’il s’agit effectivement d’un accident, celui-ci aura-t-il un impact sur l’image des Ukrainiens ?

Non, il y a une solidarité par rapport aux Ukrainiens, et on voit déjà que le narratif a changé puisque maintenant on entend dire que « si ce missile tombé sur le sol polonais, c’est parce qu’à l’origine, il y a un missile russe qui a été lancé ». On change de narratif pour éviter d’affaiblir la solidarité vis-à-vis de l’Ukraine. La guerre d’information a commencé mardi soir, et elle va continuer.