Il semble de plus en plus probable que le missile qui a tué deux personnes à la frontière avec l’Ukraine ait été utilisé par la défense ukrainienne. Cependant, même si celle-ci est responsable de la mort de deux Polonais, l’Ukraine ne sera pas pénalisée par la communauté internationale.

« Rien n’indique qu’il s’agissait d’une attaque intentionnelle contre la Pologne », a affirmé le président polonais Andrzej Duda à la presse. « Il y a une forte probabilité qu’il s’agisse d’un missile qui a simplement été utilisé par la défense antimissile ukrainienne« , a-t-il poursuivi. C’est « probablement un accident malheureux, hélas », a-t-il ajouté.

Le président américain Joe Biden partage ce point de vue. Au sommet du G20 à Bali (Indonésie), il a estimé « improbable » qu’il ait été tiré depuis la Russie et assuré qu’il allait « déterminer ce qu’il s’est passé exactement ».

C’est également ce que pense le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg : « Notre analyse préliminaire suggère que l’incident a été probablement causé par un missile de système ukrainien de défense anti-aérienne tiré pour défendre le territoire ukrainien contre les missiles de croisière russes », a-t-il déclaré, soulignant l’importance d’attendre le résultat de l’enquête en cours.

L’Ukraine, cible de bombardements massifs sur l’ensemble de son territoire, avait pourtant accusé la Russie d’avoir visé la Pologne avec un tir de missile. La frappe d’un missile en Pologne « n’est rien d’autre qu’un message de la Russie adressé au sommet du G20« , a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky par visioconférence devant les dirigeants du groupe réunis à Bali. Son chef de la diplomatie a qualifié de « théories du complot » les allégations selon lesquelles il pourrait s’agir d’un missile ukrainien.

L’Ukraine a d’ailleurs réclamé « un accès immédiat » au point de chute du missile en Pologne. « Nous sommes prêts à remettre la preuve de la trace russe que nous avons », a affirmé le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, Oleksii Danilov.

Cependant, même s’il s’agit d’un missile ukrainien et qu’il s’avère que Zelensky se trompe, l’Ukraine continuera probablement à bénéficier de la solidarité internationale et ne sera pas sanctionnée pour avoir accusé à tort la Russie. Si l’hypothèse du missile ukrainien se confirme, la Russie demeure tout de même « in fine » responsable de ce tir de missile, vu que les Ukrainiens ont tiré un missile en se défendant contre les Russes.

« La réalité cruelle et implacable de la guerre »

C’est ce que souligne le Premier ministre britannique Rishi Sunak : « Rien de tout cela n’aurait eu lieu sans l’invasion de l’Ukraine par la Russie, c’est la réalité cruelle et implacable de la guerre de Poutine ». « Tant qu’elle se poursuivra, elle constituera une menace pour notre sécurité et celle de nos alliés et tant qu’elle se poursuivra, elle continuera à dévaster l’économie mondiale », a-t-il ajouté.

Pour Tanguy Struye, professeur à UCLouvain, et expert en relations internationales, l’incident ne mettra pas à mal la solidarité à l’égard de l’Ukraine. « On entend dire que ‘si ce missile tombé sur le sol polonais, c’est parce qu’à l’origine, il y a un missile russe qui a été lancé’. On évite d’affaiblir la solidarité à l’égard de l’Ukraine« , explique-t-il.

Jan Balliauw, journaliste spécialisé en Russie à la VRT, partage cet avis. « Si cette hypothèse est confirmée, l’Ukraine devra présenter ses excuses à la Pologne, mais cet incident ne causera pas de tensions supplémentaires entre l’Ukraine et l’Occident, et certainement pas entre l’Ukraine et la Pologne. Dans ce scénario, l’Ukraine n’avait pas l’intention de frapper la Pologne », déclare-t-il sur les ondes de la chaîne flamande. (Avec l’AFP)