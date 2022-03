Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé jeudi "un coup dur porté à la paix et à la stabilité régionale" après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, lors d'une allocution au siège de la présidence retranmise à la télévision. "Nous rejetons cette opération inacceptable", a poursuivi le chef de l'Etat renouvelant ses appels à résoudre les problèmes "par le dialogue".

La Turquie a ainsi appelé jeudi la Russie à cesser "au plus vite" son intervention "injuste et illégale" en Ukraine, jugeant qu'elle constitue "une menace contre la sécurité mondiale et régionale", ont affirmé la présidence et le ministère des Affaires étrangères. "C'est une lourde violation du droit international", insistent la présidence et le ministère dans un double communiqué, celui de la présidence évoquant "une agression inacceptable" de Moscou en Ukraine. La Turquie, membre de l'Otan, rappelle également qu'elle "s'oppose à tout changement de frontière par les armes" et "renouvelle son soutien à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine". Lors d'un appel téléphonique mercredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait déjà prévenu son homologue russe Vladimir Poutine en ce sens, estimant que "qu'un conflit militaire n'apportera rien à personne".

Il entendait alors poursuivre les efforts diplomatiques "sur la base des Accords de Minsk", de 2014 et 2015, visant à garantir la paix dans la région du Donbass (est de l'Ukraine). M. Erdogan, riverain de la Mer Noire comme la Russie et l'Ukraine, entendait en début de semaine maintenir les relations avec les deux pays et souhaitait "que la question soit résolue sans avoir à choisir entre les deux". La Turquie est proche de Kiev, auquel elle a notamment vendu des drones militaire, mais elle est également très dépendante de Moscou pour ses approvisionnements en énergie et en céréales et elle a acquis un système de défense anti-missiles russe S-400.