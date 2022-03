Otan

"Je condamne fermement l'attaque téméraire et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine, qui met en danger d'innombrables vies civiles. Une fois encore, malgré nos avertissements répétés et nos efforts inlassables en faveur de la diplomatie, la Russie a choisi la voie de l'agression contre un pays souverain et indépendant", a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg dans un communiqué. "Les Alliés de l'Otan vont se réunir pour faire face aux conséquences des actions agressives de la Russie. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien en ce moment terrible. L'Otan fera tout ce qu'il faut pour protéger et défendre tous les alliés", a-t-il ajouté.

Allemagne

Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié jeudi matin l'opération militaire russe lancée en Ukraine de "violation éclatante" du droit international, parlant d'une "journée sombre" pour l'Europe toute entière."L'Allemagne condamne de la manière la plus ferme cet acte sans scrupules du président Poutine, notre solidarité va à l'Ukraine et à ses habitants", a-t-il ajouté dans un communiqué.

"L'agression russe aura un prix sans précédent, tant politique qu'économique et moral", a commenté l'ambassadeur allemand auprès de l'ONU, Antje Leendertse, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité à New York dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle a aussi affirmé que la déclaration de guerre de la part de la Russie marquait le début du plus grand conflit militaire en Europe en plusieurs décennies.

Etats-Unis

"Le président Poutine a choisi (de lancer) une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et pertes humaines catastrophiques", a dit M. Biden dans un communiqué. "La Russie, seule, est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera", a-t-il insisté.

Le président des Etats-Unis, qui a précisé qu'il s'exprimerait jeudi sur les "conséquences" pour la Russie de cette annonce et s'entretiendrait le même jour avec ses homologues du G7, a également promis que "le monde exigera(it) des comptes" de Moscou. Plusieurs élus américains des deux bords ont fustigé la décision de M. Poutine. Le sénateur démocrate Mark Warner, chef de la commission du Renseignement, a exhorté les Etats-Unis et l'Otan à se montrer "unis" pour faire face aux tentatives de "Poutine de raviver l'empire russe aux dépens du peuple ukrainien". "Pendant plus de 70 ans, nous avons évité une guerre à grande échelle en Europe. Avec son invasion illégale de l'Ukraine, Vladimir Poutine a tragiquement mis fin à des décennies de paix générale", a-t-il écrit. Le sénateur républicain Mitt Romney a lui appelé les Etats-Unis et leurs alliés à "protéger la liberté" en soumettant "Poutine et la Russie aux sanctions économiques les plus sévères, en les expulsant des institutions mondiales et en nous engageant à l'expansion et à la modernisation de notre défense nationale".