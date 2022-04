Le candidat Reconquête à la présidentielle Eric Zemmour a appelé "le bloc national à s'unir et se rassembler" pour les législatives, et a fait part de sa "déception" après la réélection d'Emmanuel Macron."C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen", avait-il auparavant attaqué, en référence aux cinq candidatures malheureuses de Jean-Marie Le Pen, et aux trois de sa fille Marine. Le responsable d'extrême droite a promis d'être avec son parti Reconquête "à la pointe du combat pour lutter pied à pied contre l'oeuvre de déconstruction de la France menée par Emmanuel Macron".

"Il ne peut y avoir de victoire électorale sans l'alliance entre toutes les droites, entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote, entre les grands-parents et leurs petits-enfants, entre la France périphérique et les habitants des métropoles qui veulent continuer de vivre dans une France française", a-t-il encore ajouté. "Deux grands blocs politiques se forment, l'un macroniste et l'autre islamo-gauchiste", a-t-il ajouté en référence aux soutiens du président de la République d'une part et à ceux de Jean-Luc Mélenchon d'autre part. Face à eux, "le bloc national doit lui aussi s'unir et se rassembler. Notre responsabilité est immense, c'est pour cela que j'appelle à l'union nationale en vue des législatives". "Notre coalition n'est pas une option, elle est une nécessité, elle est un devoir", a-t-il conclu.