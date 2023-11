Quelle sera la phrase de l’année 2023 ? Votez !

Quelles sont les petites phrases qui ont fait la grande actu en 2023? Le Vif invite ses lecteurs à voter pour l’une des quinze déclarations épinglées par la rédaction. L’occasion, aussi, de se replonger dans l’actualité de l’année écoulée.

Des mots qui ont choqué, amusé, interpellé… Des mots qui ont peuplé l’actualité de l’année écoulée. Des mots qui permettent aujourd’hui de s’y replonger, via les quinze déclarations épinglées par la rédaction du Vif, et pour lesquelles les lecteurs peuvent voter jusqu’au 19 décembre, pour élire celle qui aura été la plus choquante, amusante, interpellante. Les résultats seront publiés le 21 décembre.

Lire aussi | La phrase de l’année 2022

1. «Je souhaite m’effacer pour permettre au combat d’avancer», Sarah Schlitz, 26 avril

Erreur de débutante ? Faute consciente ? Sarah Schlitz n’aura pas résisté à « l’affaire » de l’utilisation de son logo personnel sur des affiches d’événements subsidiés par son ministère. Ciblée par la N-VA, progressivement lâchée par les autres partis, la secrétaire d’Etat à l’Egalité démissionnera le 26 avril, après avoir été accusée de mensonge devant le Parlement.

2. «Colle ton zizi à la barre», le 9 mai

Il ne parle toujours pas néerlandais, qu’à cela ne tienne: Georges-Louis Bouchez a voulu se frotter à la télé-réalité flamande en participant à l’émission « Special Forces ». Sauf que le président du MR y apparaît rapidement comme un poids pour son équipe, incapable de réaliser certaines épreuves physiques, malgré les conseils avisés de l’instructeur : « Colle ton zizi à la barre ». Le libéral finira par quitter le show pour ne pas pénaliser ses coéquipiers. Mais la phrase, elle, est restée.

3. « Enfin avec nous », Alexander De Croo, le 26 mai

455 jours de détention ont pris fin le 26 mai : sur Twitter (qui ne s’appelait pas encore X), le Premier ministre Alexander De Croo annonce la libération du travailleur humanitaire Olivier Vandecasteele, en échange de l’Iranien Assadolah Assadi, pourtant condamné en Belgique à 20 ans de prison pour tentative de meurtre et terrorisme.

4. « Je lutte avec mon orientation », Conner Rousseau, le 15 juin

Encerclé par les rumeurs, poussé par une enquête journalistique menée par des médias flamands, Conner Rousseau poste, le 15 juin, une vidéo sur YouTube. Le président de Vooruit y fait son coming-out en dévoilant sa bisexualité, une manière pour lui de devancer des accusations pour faits de mœurs. Les trois procédures judiciaires intentées ensuite se sont finalement toutes soldées par un échec et le socialiste flamand sauvera politiquement sa peau. Pour peu de temps…

5. «J’aurais pu éviter les malentendus et les incompréhensions», Hadja Lahbib (MR), le 26 juin

« On a assisté à des démissions pour des erreurs plus graves que celle-ci », commentera Maxime Prévot (Les Engagés) après qu’Hadja Lahbib ait réussi à sauver sa peau dans l’affaire des visas iraniens. La ministre des Affaires étrangères est toutefois passée très, très près de la porte de sortie, après avoir accordé des visas à une délégation iranienne, composée notamment d’Alireza Zakani, maire ultraconservateur de Téhéran qui avait participé à la sanglante répression de la contestation populaire.

6. «J’ai imposé des week-ends de déconnection où les membres de l’équipe devaient m’envoyer chaque heure une photo pour prouver qu’ils n’étaient pas derrière un ordinateur», Tinne Van der Straeten, le 1er juillet

Tinne Van der Streaten ne plaisante pas, avec le bien-être au travail: dans une interview accordée à l’Echo le 1er juillet, la ministre de l’Energie explique à quel point la déconnexion est importante, pour les membres de son cabinet… à qui elle impose, certains week-ends, d’envoyer des photos prouvant qu’ils n’étaient pas derrière un ordinateur. Toutes les heures. Quand vies professionnelle et privée se confondent…

7. «X», Elon Musk, le 24 juillet

C’est par un tweet énigmatique que l’énigmatique Elon Musk a annoncé, le 24 juillet, le nouveau nom de son nouveau jouet : Twitter est mort, vive X ! Ou pas: le milliardaire américain n’a cessé, depuis, d’être critiqué. Licenciements, réintégration de comptes douteux, circulation de contenus antisémites, certifications payantes… Serait-il plus simple d’envoyer des fusées dans l’espace que de gérer un réseau social ?

(Getty Images)

8. «Pas grand-chose ne se passe en Russie sans que Poutine ne soit derrière», Joe Biden, le 23 août

Peut-on diriger une milice rebelle et prendre l’avion insouciamment, en compagnie de ses plus proches lieutenants ? Pas en Russie, pas lorsqu’on s’appelle Evgueni Prigojine, pas lorsqu’on est entré en rebéllion deux mois plus tôt contre Vladimir Poutine. Pas sans trouver la mort dans un crash aux circonstances obscures. Même Joe Biden ne cachera pas trop ses soupçons…

9. «Un homme au destin compliqué, qui a commis de graves erreurs dans sa vie», Vladimir Poutine, le 24 août

… soupçons que Vladimir Poutine, via cette déclaration suite à la mort de Prigojine, n’aura pas vraiment tenté de dissiper.

Lire aussi | Comment Poutine tourne définitivement la page Prigojine (analyse)

10. «Vous devriez utiliser votre matraque beaucoup plus souvent», Conner Rousseau, le 1er septembre

Le 1er septembre, lors d’une nuit arrosée, Conner Rousseau croise la police et déverse un flot de paroles haineuses à l’égard des Roms, suggérant aux agents « d’utiliser [leur] matraque plus souvent » à leur égard. Le futur ex président de Vooruit résiste aux premières révélations dans la presse, intente même une action en justice pour éviter que les médias puissent en parler, mais lorsque Het Nieuwsblad révèle l’entièreté du procès-verbal, c’est le scandale de trop.

Lire aussi | Comment Conner Rousseau a ramené la gauche belge à une histoire parsemée de positionnements racistes

11. «Je n’ai pas envie effectivement que les politiques apparaissent comme des lavettes», Georges-Louis Bouchez, le 7 septembre

D’autres auraient laissé coulé, mais pour Georges-Louis Bouchez, ce n’est pas passé crème: le président du MR a porté plainte contre l’homme qui l’avait entarté, le 7 septembre à Liège, alors que le libéral était en train de signer des dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre.

12. «J’aime de temps en temps faire de l’air guitar, je suis fan de metal. Il se pourrait que ce soit ça…», Vincent Van Quinckenborne, le 7 septembre

Il se pourrait que Vincent Van Quickenborne, ancien ministre de la Justice (Open Vld) n’ait pas fait semblant d’uriner contre un combi de police, lors d’une soirée apparemment bien arrosée à l’occasion de son anniversaire, après que des amis à lui aient uriné pour de vrai sur ledit véhicule. Pipigate ? Non, non: guitargate…

13. «Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence», Yoav Gallant, le 9 octobre

Déclaration du ministre israélien de la Défense. Ou comment le sanglant a succédé au sanglant, depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre.

Suivez notre live sur la guerre Israël-Hamas, toutes les dernières informations en direct

14. «Je vis quelque part au Moyen-Âge», le Prince Laurent, le 13 octobre

C’était donc ça ! Dans une interview accordée au Nieuwsblad, le 13 octobre, le Prince Laurent estime qu’une « famille royale repose sur une structure plus ancienne que le Moyen-Âge », mais que « cette structure n’a pas suffisamment été adaptée jusqu’à présent, on pourrait dire que je vis quelque part au Moyen-Âge ». Plus loin, le frère du Roi Philippe se montre sceptique quant à la fonction royale, se demandant pourquoi une société a toujours besoin d’un chef.

15. «Je pense que je suis parti trop tôt», Eden Hazard, le 18 octobre

Le 10 octobre, sur son compte Instagram, Eden Hazard annonce mettre un terme à sa carrière footballistique, à 32 ans. Trop tôt ? « Oui », reconnaît-il à peine huit jours plus tard, réagissant pour la première fois à cette annonce.