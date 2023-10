Eden Hazard met un terme à sa carrière: « Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment »

Eden Hazard a mis un terme à sa carrière de joueur professionnel. À 32 ans, l’ancien capitaine des Diables Rouges en a fait l’annonce sur Instagram.

Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel », a écrit Hazard. « J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde. » Après avoir remercié les clubs et les personnes qui ont compté pour lui, ainsi que l’équipe nationale, le virevoltant ailier a clos le chapitre footballistique de sa vie. « Il est désormais temps de profiter de mes proches et vivre de nouvelles expériences. A bientôt en dehors des terrains. »



Formé au Stade Brainois et à Tubize, Hazard avait rejoint le centre de formation de Lille en 2005. Deux ans plus tard, le 24 novembre 2007, il débutait déjà en équipe première, à 16 ans et 10 mois. Devenu incontournable, Hazard menait le LOSC à la conquête du doublé coupe-championnat en 2011 avant de filer à Chelsea en 2012. A Londres aussi, son talent et ses dribbles fulgurants faisaient des ravages. Il remportait deux championnats (2015 et 2017), une FA Cup (2018), une Coupe de la Ligue (2015) et deux Europa Leagues (2013 et 2019). Il était également récompensé au niveau individuel, avec, entre autres, les trophées de Joueur de l’année attribué par ses pairs (PFA), par la Premier League et par les journalistes (FWA) en 2015.

En 2019, il quittait Chelsea pour le Real Madrid. Ce transfert, qui devait être une consécration, allait vite devenir une route semée d’embuches. Une blessure à la cheville droite en novembre 2019 s’avérait le début d’une mauvaise série. Son palmarès se remplissait de deux titres de Ligas (2020 et 2022), ce qui lui permet d’avoir été champion dans tous les pays où il a évolués, et d’une Ligue des Champions (2022), mais il était loin de jouer les premiers rôles. Après une saison presque blanche (10 présences toutes compétitions confondues), Hazard et le Real résiliaient leur contrat d’un commun accord. Sans club depuis lors, Hazard a étudié différentes opportunités mais a finalement choisi de raccrocher les crampons.

Hazard restera aussi comme l’un des joueurs les plus emblématiques de la ‘Génération dorée’ des Diables Rouges. Il était le capitaine de l’équipe qui a terminé troisième au Mondial 2018, le meilleur résultat de l’histoire de la Belgique, terminant deuxième au classement du meilleur joueur du tournoi. Il a débuté en équipe nationale le 19 novembre lors d’un amical au Luxembourg, terminé 1-1, et disputé un total de 126 rencontres, pour 33 buts, ce qui en fait le quatrième Diable le plus capé de l’histoire. Hazard a aussi pris part à la Coupe du monde 2014 au Brésil (quarts de finale), à l’Euro 2016 en France (quarts de finale), à l’Euro disputé en 2021 dans onze pays (quarts de finale), et au Mondial 2022 au Qatar (élimination en phase de groupes). Titulaire lors des deux premières rencontres, face au Canada et au Maroc, il était monté en toute fin de match contre la Croatie pour ce qui restera sa dernière apparition avec les Diables Rouges.

Le public a pu lui rendre hommage lors de la réception de l’Autriche en juin dernier. Sportif belge de l’année en 2018, Hazard a également séduit le public par sa personnalité. Sa performance comme DJ lors du retour triomphal des Diables Rouges, son clin d’œil au roi Philippe avant un match et son humour durant les interviews ou les conférences de presse ont notamment renforcé son image de garçon sympathique et spontané. Même l’affaire du hamburger, qu’il avait mangé alors qu’un match contre la Turquie était encore en cours en 2011, a contribué à sa légende.