Cristal Park La chasse aux cadavres dans les placards

Après les fausses factures qui ont siphonné le projet immobilier Cristal Park à Seraing, un document compile les dépenses privées de Pierre Grivegnée aux frais de la société qui avait récupéré l’argent détourné. Le projet d’écovillage en Italie de Grivegnée et sa compagne en a profité.



C’est un document accablant pour Pierre Grivegnée, l’ex-cheville ouvrière du défunt projet immobilier Cristal Park, à Seraing. Le Vif et la RTBF se sont procuré le rapport de gestion 2021 de Speci, la société faîtière du Cristal Park dont Pierre Grivegnée était administrateur délégué et actionnaire à 35%. Ce rapport a été présenté le 2 septembre dernier à l’homme d’affaires Guido Eckelmans, l’actionnaire désormais unique de Speci (Pierre Grivegnée lui a cédé toutes ses parts début juillet 2022 pour un euro symbolique).

On peut lire dans ce rapport que «la gestion faite par l’ancien administrateur délégué [des sociétés impliquées dans le Cristal Park], à savoir Monsieur Pierre Grivegnée, a été désastreuse». Il aura en effet fallu attendre sa démission, mi-mai 2022, pour que la comptabilité réelle de Speci, ces dernières années, puisse être remise à jour. Et, demi-surprise, elle fait apparaître «plusieurs dépenses, sans lien direct avec les activités de la société et qui semblent avoir été faites dans l’intérêt privé de cet ancien administrateur délégué, et ce au cours de plusieurs exercices comptables.»

Ambassade du Canada

Demi-surprise car on savait déjà que l’homme avait réalisé une quarantaine de fausses factures en 2010, comme l’avaient révélé Le Vif et la RTBF début juillet 2022. Objectif: permettre à Speci de siphonner quelque 900 000 euros d’Immoval, la société qui développait le projet Cristal Park. Ces révélations ont poussé la Ville de Seraing à déposer une plainte pénale contre Pierre Grivegnée et X au milieu de l’été. Mi-octobre, Grivegnée a été arrêté, inculpé d’abus de biens sociaux et placé sous mandat d’arrêt. Il est en aveux pour les fausses factures de 2010 et a reconnu en avoir confectionné au moins une après 2019.

Voici à présent des dépenses privées réalisées avec les fonds de Speci, et donc au détriment de cette dernière. Le rapport pointe une facture de 25 000 euros d’une agence immobilière qui «semble avoir servi à payer l’appartement privé de Pierre Grivegnée», ou des frais pour 241 000 euros liés à la vente d’immeubles en 2017 alors que Speci «ne dispose d’aucun immeuble». Un essai à Spa-Francorchamps, des factures Aston Martin Racing pour 80 000 euros, une flopée de relevés pour des prestations motorisées: entre 2011 et 2014, la passion de Pierre Grivegnée pour la course automobile semble avoir été financée par Speci. Plus original: le transport d’une œuvre d’art en 2016 par une société de la Côte d’Azur (2 580 euros), un vélo acheté à Hognoul en 2019 (2 651 euros), une facture de l’ambassade du Canada (2 000 euros), ainsi que des frais divers pour 47 755 euros qui «semblent consister, pour la plupart, en des dépenses personnelles de Monsieur Grivegnée.»

Ecovillage italien

Parmi ces transactions, on trouve aussi trois virements de Speci réalisés entre juillet 2020 et janvier 2021. Ils alimentent directement le compte de la société italienne Eco Borgo Di Toppo qui développe le projet privé d’écovillage lancé par le couple alors formé de Pierre Grivegnée et Valérie Depaye, la directrice de la régie communale sérésienne Eriges. Certes, le montant reste modeste – 12 500 euros – mais le conseil d’administration de Speci s’interroge: «Aucun compte-rendu relatif à ce projet n’a été fait par l’ancien administrateur délégué, Monsieur Pierre Grivegnée, et la société n’est donc pas en mesure d’identifier à quoi correspondent ces frais, ni même quelle plus-value ceux-ci ont apporté à la société.»

Le Vif a pu identifier ces frais. Ils sont évoqués dans un projet de pacte d’actionnaires de la société Eco Borgo: «Pierre Grivegnée a financé via sa société immobilière Speci les différentes études et frais permettant d’introduire les demandes nécessaires auprès des administrations compétentes» (villes, province et région). Des demandes de préautorisations pour développer un espace touristique sur le site convoité – un village du XVe siècle entouré de vignes et d’oliviers en Ombrie. Un compromis de vente pour l’achat du village avait été signé, en novembre 2019, mais était conditionné à l’obtention de ces préautorisations.

1,8 million d’euros sans contrat

Elles ont été accordées en août 2020 et n’ont pas profité à Speci, mais bien à un autre de ses fournisseurs qui intrigue les administrateurs de Speci: United By, la société luxembourgeoise cofondatrice à 50% de l’italienne Eco Borgo. Or, Speci «ne dispose d’aucune convention avec United By et s’étonne de ce que Monsieur Pierre Grivegnée, ancien administrateur délégué, est également actionnaire de cette société.» United By a en effet été créée en 2014 par Pierre Grivegnée (75% des parts) et Michaël Schmetz (25%). Le conflit d’intérêts de Pierre Grivegnée est patent. Et l’absence de contrat entre Speci et United By interpelle. D’autant que d’après une annexe du rapport, 1 877 663 euros auraient été transférés de la société belge à la luxembourgeoise entre 2014 et 2019. United By a ensuite injecré 1,5 million d’euros de capital dans Eco Borgo entre février et août 2021.

Des fonds publics dédiés au financement du Cristal Park se sont-ils retrouvés investis dans le projet privé d’écovillage italien du couple Grivegnée-Depaye? La justice devra tirer ça au clair. Une chose interpelle: Speci doit, depuis des années, plus de 86 000 euros à la régie communale Eriges dans le cadre du projet Cristal Park. La directrice d’Eriges, Valérie Depaye, ne pouvait l’ignorer.

Ulcérée et dégoûtée

En s’impliquant personnellement dans le projet d’écovillage bien au-delà d’un simple rôle de traductrice – divers documents en attestent – , Valérie Depaye n’ a- t-elle pas manqué de prudence? N’aurait-elle pas dû, d’abord, défendre les intérêts publics de la Ville de Seraing en exigeant de Speci le paiement de sa dette à Eriges, avant de se lancer, à titre privé, dans ce projet italien aux côtés de l’administrateur délégué de Speci? Car pendant que Speci devait 86 000 euros à Eriges, la directrice d’Eriges aidait directement le patron de Speci à dépenser une partie de cette dette en Italie.

Valérie Depaye s’en défend et estime que «les intérêts publics ont bien été défendus». Elle assume: «En 2020 et 2021, sur mon temps privé, j’ai en effet brainstormé, je me suis rendue sur le site du projet, j’ai réfléchi avec d’autres et j’ai utilisé mes compétences en italien.» Elle précise qu’elle n’est «nullement associée par contrat, par participation, ou par rémunération» au projet d’écovillage ou aux sociétés qui le portent. Professionnellement, elle estime n’avoir «rien à se reprocher». Personnellement, elle se dit «ulcérée» et «dégoûtée» par les agissements de son ex-compagnon.