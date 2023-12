La Belgique se rendra aux urnes le 9 juin 2024 pour un triple scrutin : fédéral, régional et européen. Les partis ont commencé à dévoiler les listes des candidates et candidats pour lesquels vous pourrez voter lors de ces élections. Découvrez-les ici.

Cette fois, ils sont vraiment lancés. Et du coup, vous, les électeurs, aussi. Notre répertoire des candidats aux élections du 9 juin 2024 sera mis à jour au fil des annonces officielles, et des petits secrets que nos journalistes pourront dévoiler. Il ne faudra jamais le perdre de vue.

Presque tous les partis ont désigné leurs têtes de listes pour les élections législatives, régionales et européennes. Les grands arbitrages ont été tranchés. Mais ce n’est pas pour autant que toutes les listes sont déjà complètes, que toutes les places éligibles sont attribuées: on n’a pas fini de jouer des coudes, à gauche et à droite.

Parti socialiste : déjà deux noms par liste

Le PS a présenté ses « binômes », les deux premiers candidats de chacune de ses 19 listes, dimanche 17 décembre dernier à Ougrée. La veille, le président du Parlement bruxellois Rachid Madrane avait annoncé ne pas se présenter du tout au scrutin de juin prochain, parce que la place proposée -et non officialisée-, la cinquième à la Région, ne lui convenait pas: il espérait la deuxième au fédéral, finalement dévolue à l’actuel chef de groupe PS au Parlement bruxellois et bourgmestre d’Evere Ridouane Chahid. Et dans le Hainaut, les tensions ne sont pas complètement éteintes non plus. Ce n’est qu’en février que les listes socialistes complètes seront présentées.

Et encore pourrait-il y avoir des changements d’ici au 13 avril, date officielle de dépôt des listes.

Ecolo : Khattabi, tête de liste pour Bruxelles

Chez Ecolo, les deux premiers week-ends de décembre ont été consacrés à la désignation des candidats aux « places stratégiques », dans toutes les régionales, sauf à Bruxelles, où les décisions ne sont pas encore toutes prises, spécialement pour le scrutin au Parlement bruxellois. Les verts de la capitale ont toutefois déjà surpris. Samedi 16 décembre, ils ont intronisé Zakia Khattabi tête de liste régionale, devant les ministres régionaux sortants Alain Maron et Barbara Trachte. Ils compléteront leur effectifs de « places stratégiques » bruxelloises en janvier.

Qui à l’Europe pour le MR ?

Au MR, il y a des certitudes depuis longtemps (Sophie Wilmès sera première au fédéral dans la circonscription de Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet dans celle de Liège, etc.). Mais tous les débats, y compris pour les premiers de cordée, ne sont pas encore clos. Si Charles Michel prend la tête de liste à l’Europe, où ira Didier Reynders? Qui sera tête de liste à la région dans l’arrondissement de Charleroi, Denis Ducarme ou Adrien Dolimont? Et les positions suivantes sont également en discussion depuis longtemps. Les cérémonies des vœux, que le MR organise traditionnellement province par province courant janvier, seront l’occasion d’annoncer les têtes de listes de chaque circonscription concernée.

Au PTB, c’est plié

Au PTB, tout est déjà décidé, mais le parti distille ses communications au compte-gouttes jusqu’au lancement de sa campagne. Découvrez déjà ci-dessous, dans notre module de recherche, quelques noms en tête de liste pour les différents scrutins.

Les nouvelles recrues des Engagés

Les Engagés ont multiplié, à la rentrée de l’automne, les fracassants recrutements. De Jean-Jacques Cloquet à Charleroi à Yves Coppieters dans le Brabant wallon (au fédéral), en passant par Olivier de Wasseige à Liège et Vincent Blondel dans le Brabant wallon (à la région).

Mais la fenêtre de transferts n’est pas encore fermée pour le jeune parti turquoise. La troisième place sur la liste régionale bruxelloise, par exemple, est promise à une personnalité de la société civile non encore dévoilée.

DéFI hésite à Bruxelles

Chez DéFI, des bagarres sont en cours pour la tête de liste régionale bruxelloise. Deux noms sont cités, celui du ministre régional Bernard Clerfayt et celui de l’échevin bruxellois Fabian Maingain, mais aussi pour les places suivantes. En revanche, beaucoup de présentations de chefs de file wallons ont déjà été faites.

Découvrez ci-dessous notre module de recherche, par candidat(e)s ou par liste. Filtrez les listes pour voir celles qui s’opposeront par élections et par circonscriptions. Si le répertoire ne s’affiche pas, cliquez ici pour l’ouvrir.