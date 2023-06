Vers une démission d’Hadja Lahbib? « L’incident est clos » pour De Croo, « on reste sans réponse » pour les autres (live)

En séance plénière de la Chambre ce jeudi, le Premier ministre répond aux critiques de tous bords (majorité et opposition) concernant l’octroi de visas à la délégation iranienne.

Vers une démission d’Hadja Lahbib sous la pression ? Si elle n’est pas présente à la Chambre pour répondre aux questions des députés, le Premier ministre Alexander De Croo, qui la soutient ouvertement, s’en charge à sa place.

Alexander De Croo a commencé par dire que « l’incident est clos », avant de souhaiter que la majorité Vivaldi se concentre sur l’aboutissement des gros dossiers de cette législature (pensions, réforme fiscale, nucléaire) plutôt que sur l’affaire des visas.

S’en est suivie une pluie de critiques de la part des députés de l’opposition. A commencer par François De Smet, le président de DéFi, qui a une fois de plus questionné la légitimité de ce gouvernement, mettant en avant le blocage des réformes annoncées.

Démission d’Hadja Lahbib: l’opposition vent debout contre De Croo

Il a été suivi par Georges Dallemagne (Les Engagés), qui a critiqué l’image écornée de la Belgique sur la scène internationale après l’accueil de cette délégation iranienne sur le sol belge. Avant de déplorer les « mensonges par omission » de la ministre Lahbib, et d’appeler à une audition. Georges Dallemagne s’est appuyé sur les nouveaux éléments de ce dossier, à savoir que l’Office des étrangers s’était prononcé en défaveur de la venue de la délégation, et que l’un de ses membres était fiché à l’Ocam, qui fixe le niveau de la menace terroriste en Belgique.

Le chef de groupe N-VA à la Chambre Peter De Roover a ensuite chargé Alexander De Croo et l’attelage Vivaldi. Theo Francken, député N-VA, a lui rappelé que la ministre des Affaires étrangères avait menti, « ce qu’on ne peut pas tolérer« , faisant référence à la démission de Sarah Schlitz.

PS et Ecolo pas prêts à accorder leur confiance à Hadja Lahbib

Pour Gilles Van den Burre, « l’incident n’est pas clos« . L’écologiste a demandé au micro de LN24 plus de transparence de la part d’Hadja Lahbib, soulignant qu’il faut « plus de responsabilité politique« . Le député a rappelé le problème « éthique » de délivrer des visas au régime tyrannique iranien. « A ce stade, nous n’avons pas toutes les réponses à nos questions« .

Le PS, qui n’accorde pas non plus sa confiance à la ministre des Affaires étrangères pour le moment, a également demandé des éclaircissements, par le biais du président du groupe PS à la Chambre Ahmed Laaouej.

Cette posture avait déjà été formulée par le député socialiste Malik Ben Achour plus tôt dans l’après-midi.

Pour ce dernier, il n’est donc pas possible à ce stade d’accorder la confiance de son groupe à la ministre des Affaires étrangères, étant donné, selon lui, l’absence de réponse à certaines questions, l’apparition de nouvelles interrogations et « certains mensonges qui peuvent irrémédiablement être considérés comme tels ». Il s’agit par exemple des propos de Hadja Lahbib, la semaine dernière, qui évoquaient un avis de l’OCAM lié aux visas, alors que ceux-ci ont été délivrés la veille (le 8 juin) de la communication de cet avis (le 9 juin).

Malik Ben Achour souhaite aussi que ne soit plus avancé l’argument de l’enjeu diplomatique supérieur, qui relève « de l’enfumage » selon lui. Les documents mis à disposition des parlementaires semblent de plus en plus accablants pour Hadja Lahbib. Il s’agit par exemple, apprend-on, d’un échange de mails le 7 juin avec le cabinet de Nicole de Moor (CD&V), laissant deviner que c’est bien du cabinet des Affaires étrangères qu’émanait la volonté de faire preuve d’une certaine « flexibilité » quant à la délivrance de ces visas.