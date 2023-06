Un soutien du PS et d’Ecolo à Hadja Lahbib? « L’heure est de se poser la question de sa responsabilité »

Les députés PS et Ecolo-Groen se réunissent jeudi matin avant une journée cruciale à la Chambre, pour décider de soutenir la ministre des Affaires étrangères.

Les députés PS et Ecolo-Groen se posent la question du sort de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) en ce moment. « Les faits sont avérés et incontestables. L’heure est de se poser la question de sa responsabilité », a déclaré le député socialiste Malik Ben Achour, interrogé sur La Première. « Les difficultés ont miné la crédibilité de la ministre. » Il est revenu sur les démissions récentes de Sarah Schlitz (Ecolo) et Pascal Smet (Vooruit), qui ont selon M. Ben Achour « pris leurs responsabilités en faisant preuve de dignité par rapport à l’importance de leur fonction ». « Il est temps que la ministre fasse son examen de conscience« , a-t-il signalé.

Le socialiste a ajouté que les sept partis de la majorité avaient encore « des choses à faire ensemble » et que le maintien de la ministre à son poste risquerait « d’affaiblir » leur collaboration. Interrogé sur le rôle du président du MR Georges-Louis Bouchez, il a répondu: « Force est de constater que le point de départ de cette affaire est un coup politique tenté par le président du MR avec Pascal Smet (l’ancien secrétaire d’Etat bruxellois qui a démissionné la semaine dernière, NDLR). Il faut assainir la situation. » Le groupe PS doit se réunir en interne jeudi midi afin de déterminer sa position politique sur la problématique, a-t-il dit.

Le PS et Ecolo n’ont pas encore fixé le sort d’Hadja Lahbib

Sur Bel RTL, le député écologiste Samuel Cogolati a pointé les « versions divergentes » et les « imprécisions » de la ministre, estimant que sa crédibilité a été fragilisée par son changement de discours depuis la semaine dernière. Mme Lahbib avait dans un premier temps chargé Pascal Smet avant de davantage assumer mercredi à la Chambre la venue d’Iraniens à Bruxelles, admettant que la délivrance des visas à la délégation iranienne s’inscrivait dans le contexte de la libération d’otages européens en Iran, dont le Belge Olivier Vandecasteele. Sur le fond, M. Cogolati a dit ne pas comprendre comment le maire de Téhéran, surnommé le « boucher de Téhéran », ait pu obtenir un visa. « Je ne peux pas transiger sur les libertés fondamentales », a-t-il souligné. Il a invité la ministre des Affaires étrangères à « l’introspection » dans le but que « cela ne se reproduise plus ». Le député a ajouté qu’il devait faire rapport à son groupe Ecolo-Groen en matinée afin de préciser la position des écologistes concernant Hadja Lahbib.

Le MR tente d’expliquer les manœuvres d’Hadja Lahbib

Sur BX1, le chef de groupe MR à la Chambre Benoît Piedboeuf a tenté d’expliquer le changement d’approche de la ministre: « La première intervention d’Hadja (Lahbib) est une intervention dans la colère parce que le gouvernement bruxellois et le ministre Pascal Smet remettaient la faute sur le pouvoir fédéral, alors qu’ils ont lancé les invitations.(…) Elle a peut-être un peu sur-réagi. Mais Hadja Lahbib n’est pas un animal politique avec une carcasse. »

L’affaire des visas iraniens n’a pas manqué de ternir l’ambiance du kern, mercredi soir, selon une source bien informée. D’autant plus après la diffusion d’un billet d’une chaîne francophone dans lequel Hadja Lahbib affirme bénéficier de la confiance du gouvernement fédéral. L’idée d’une nouvelle réunion du conseil des ministres restreint jeudi matin a été brièvement évoquée, mais finalement balayée pour permettre à la situation de décanter quelque peu. Le Premier ministre Alexander De Croo pourrait toutefois mener des discussions avant la séance plénière à la Chambre jeudi après-midi, où les débats sur cette affaire devraient se poursuivre.