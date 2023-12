Quand tombent les prochaines vacances scolaires ? Voici le calendrier des congés scolaires en 2024.

Un grand bouleversement ! Pour la deuxième année consécutive, les 861 000 élèves de maternelle, primaire et secondaire que compte la partie francophone du pays vivront au rythme du nouveau calendrier scolaire. Une réforme votée le 30 mars 2022 et entrée en vigueur le 29 août de la même année, qui raccourcit les grandes vacances mais allonge celles de Toussaint et de Carnaval. Concrètement, comment s’organisent les congés de cette année scolaire 2023-2024 ?

Congés scolaires 2023-2024

Vacances de Noël 2023-2024 : du lundi 25 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024

Mardi gras : le mardi 13 février 2024

Vacances de carnaval 2024 : du lundi 26 février au dimanche 10 mars 2024

Lundi de Pâques (jour férié) : le lundi 1er avril 2024

Vacances de Pâques 2024 : du lundi 29 avril au dimanche 12 mai 2024

Lundi de Pentecôte (jour férié) 2024 : le lundi 20 mai 2024

Dernier jour de l’année scolaire 2023-2024 : le vendredi 5 juillet 2024

Vacances d’été : à partir du lundi 8 juillet 2024 au 25 août 2024

Rentrée des classes 2024 : le lundi 26 août 2024

Fête de la Communauté française : vendredi 27 septembre 2024

Congé de Toussaint : du lundi 21 octobre 2024 au dimanche 3 novembre 2024

Jour de l'Armistice : lundi 11 novembre 2024

Vacances de Noël 2024-2025 : du lundi 23 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025

Vacances scolaires 2023-2024: tous les changements en détail

Au-delà de la rentrée des classes anticipée qui s’est déroulée le 28 août 2023, le premier changement important de calendrier par rapport à l’ancien système concerne les vacances de Toussaint à l’automne 2023: elles dureront deux semaines en Fédération Wallonie-Bruxelles (soit du 23 octobre au 5 novembre), mais pas en Flandre. Pas de changement, par contre, pour les vacances d’hiver (du lundi 25 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024) qui restent alignées sur celles des autres communautés.

Ensuite, place aux vacances de carnaval, qui se dérouleront du lundi 26 février au dimanche 10 mars 2024, côté francophone. En Flandre, par contre, la durée du congé reste d’une semaine, du lundi 26 février au dimanche 3 mars 2024. Les deux communautés n’auront donc aucun congé en commun.

Idem pour les vacances de printemps (Pâques): du lundi 29 avril au dimanche 12 mai 2024 côté francophone, mais du 1er au 14 avril côté néerlandophone.

La fin des cours en Fédération Wallonie-Bruxelles sonnera le premier vendredi du mois de juillet, soit le 5 juillet 2024.

Une nouveauté à noter en février 2024: un « nouveau » jour de congé pour les élèves et les enseignants. Soit le mardi gras, qui tombe le 13 février. Un jour de congé qui tombait, jusqu’à présent, toujours durant les vacances de carnaval, ce qui ne sera plus le cas cette année.

Et en Flandre ? Le calendrier 2023-2024 côté néerlandophone

Vacances de Toussaint : du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 2023

Commémoration du 11 novembre : le samedi 11 novembre 2023

Vacances de Noël/d’hiver : du lundi 25 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024

Congé de détente : du lundi 12 février au dimanche 18 février 2024

Vacances de Pâques/printemps : du lundi 1er avril au dimanche14 avril 2024

Congé de l’Ascension : le jeudi 9 et le vendredi 10 mai 2024

Lundi de Pentecôte : le lundi 20 mai 2024

Début des vacances d’été : 1er juillet 2024

Les différences de calendrier scolaire entre le nord et de sud du pays ne poussent toutefois pas la Flandre à imiter la Fédération Wallonie-Bruxelles: le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts (N-VA), a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne comptait pas réformer « son » calendrier scolaire.