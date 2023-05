Elections 2024: le CD&V et l’Open VLD sous les 10%, selon un nouveau sondage

Selon un sondage publié par nos confrères de la VRT et du Standaard, le CD&V et l’Open VLD passeraient sous la barre des 10% lors des prochaines élections. Les extrêmes se renforcent.

Les deux partis aux extrémités du spectre politique en Flandre, le Vlaams Belang (1er) et le PTB (4e), gagnent encore du terrain dans le dernier sondage VRT – De Standaard, publié ce vendredi. Derrière la N-VA (2e), les socialistes de Vooruit (3e) confirment leur bonne forme, tandis que le CD&V et l’Open Vld sont sous la barre des 10% et que Groen recule encore.

La plupart des écarts sont faibles et en deçà de la marge d’erreur. Mais dans ce sondage « De Stemming 2023 », tant les libéraux (9,3%) que les chrétiens-démocrates (9,2%) sont désormais plus faibles que le PTB (extrême gauche), qui pointe à 9,5% (contre 9,1% dans ce même sondage l’an dernier). Le CD&V fait toutefois un peu mieux qu’en 2022 (8,7%). Quant aux écologistes de Groen, qui glanaient encore 9,4% l’an dernier, ils descendent à 7,9%.

Attrait des extrêmes

C’est l’extrême droite qui mène le peloton en Flandre: le Vlaams Belang attire potentiellement 24,6% des électeurs du nord du pays, encore en hausse par rapport aux 22,9% du sondage de l’an dernier. Vooruit continue de progresser, de près d’un point et demi de pourcentage, pour atteindre 17%, un solide bond en avant par rapport à son résultat électoral de 2019 (10,1%). La N-VA est deuxième, à 21%, soit 1,4 point sous son résultat du sondage de 2022. Son président Bart De Wever est la personnalité politique la plus populaire de Flandre.

À noter toutefois que, quand les 2.000 répondants du sondage ont été interrogés sur la personnalité qui les représentaient le mieux, ils ont le plus souvent répondu « personne » (31%). Bart De Wever est à 12,5%, suivi du président de Vooruit Conner Rousseau (10,4%). Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) suit à 7,4%, devant le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken (7,1%). À bonne distance apparaît le président du PTB Raoul Hedebouw (5e à 3,7%) et la ministre CD&V Hilde Crevits, 6e à 2,5%. La première personnalité Groen est la vice-Première ministre Petra De Sutter, 10e à 1%.