Vacances: ce que vous devez savoir avant de partir en Espagne

Les Belges sont de retour sur la route des vacances. Le Covid aussi. En ce début d’été, les contaminations aux variants Omicron BA.4 et BA.5 se multiplient en Europe. Voici les règles à respecter lors de vos vacances en Espagne.

Après deux années en demi-teinte pour les vacanciers Belges, 71 % des sondés par Europ Assistance ont déclaré vouloir partir cet été. Leurs destinations préférées ? La France, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas. Selon un sondage de l’Association of Belgian Tour Operators (ABTO), les Belges s’envoleront aussi pour la Grèce, l’Egypte et la Turquie. S’ils sont bien décidés à poser leurs valises, ce début de vacances coïncide avec une septième flambée épidémique du Covid. Les cousins du variant Omicron, BA.4 et BA.5, sont arrivés du Portugal et d’Afrique du Sud et sont désormais bien installés en Europe. Le Vif fait le point sur la situation sanitaire.

L’Espagne est la troisième destination de prédilection des Belges. Début juillet, le pays a dénombré en moyenne 16 917 nouvelles contaminations chaque jour et 45 décès sur sept jours. Pour se rendre en Espagne, il n’est pas obligatoire de remplir de formulaire de contrôle sanitaire ni de présenter de certificat ou de résultat de test. Le port du masque n’est plus de rigueur, sauf dans les transports en commun, pour les collaborateurs et visiteurs des centres médicaux, des hôpitaux et des pharmacies.

Article réalisé par Emily Degrande