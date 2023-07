Les ministres wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’ont pas spécialement tendance à favoriser les communes où leur parti est dominant. C’est ce qui ressort de l’analyse des subsides facultatifs octroyés durant la législature.

«C’est évident : les ministres arrosent là où on vote pour leur parti. » Cette assertion est séduisante, il peut être tentant de la brandir. Mais à l’analyse, la réalité se révèle bien plus nuancée, voire en opposition aux idées reçues, de temps à autre.

C’est, dans les grandes lignes, ce qui ressort de l’examen des cadastres des subventions facultatives accordées par les ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne, depuis le début de la législature.

Ces dizaines de milliers de subsides ou tranches de subsides ont été triées, en excluant tout d’abord la grande majorité de ceux concernant l’ensemble du territoire, à l’image d’une fédération sportive, d’une union professionnelle ou d’une association disposant de plusieurs antennes locales.

Ensuite, pour être analysés sous un angle plus politique, ces subsides ont été répartis commune par commune, en fonction du lieu où est implanté leur bénéficiaire. Parmi ces communes, la plupart ont un bourgmestre appartenant ou apparenté à un parti, même si quelques-uns n’affichent pas d’obédience politique, ce qui ne les empêche pas de voir des subsides parvenir à des bénéficiaires de leur commune.

Naturellement, des coalitions sont souvent au pouvoir à l’échelon communal, intégrant plusieurs sensibilités politiques. Et les bénéficiaires n’ont la plupart du temps pas de lien direct avec la majorité politique locale. Mais, dans l’écrasante majorité des cas, la couleur politique du bourgmestre correspond bien aux votes exprimés en plus grand nombre lors des dernières élections communales. Et il pourrait sembler tentant d’envoyer vers ces entités des mannes de subventions plus conséquentes, lorsqu’elles sont dirigées par un bourgmestre de la « bonne » couleur politique. Ce n’est pourtant pas ce qui transparait.

Selon cette grille d’analyse, il apparaît surtout que les compétences des ministres déterminent en grande partie la destination de leurs subventions. En raison de leur centralité, les grandes villes captent une bonne part des montants liés à la culture ou à l’action sociale, par exemple. Or, ces centres urbains sont dans leur majorité dirigés par des socialistes. A l’inverse, sans surprise, les subventions associées à l’agriculture ou la ruralité, par exemple, si dirigeront vers des régions plus rurales, où les bourgmestres du MR et des Engagés sont davantage représentés.

Enfin, les montants peuvent être pondérés en fonction de la taille des entités, en terme de population. De ce point de vue, les chiffres en disent au moins autant sur le profil de la ville ou de la commune que sur les ministres qui ont octroyé les subsides. A montant égal, un subside n’aura pas le même impact dans une petite commune que dans une grande ville, s’il est ramené à un montant moyen par habitant. C’est pourquoi il n’est pas rare qu’un ministre envoie, en chiffres absolus, les montants globaux les plus importants vers des communes socialistes, mais qu’une fois ramenés à une moyenne par habitant, ces communes-là apparaissent comme moins « favorisées ».

Les bourgmestres en Fédération Wallonie-Bruxelles DéFI : 3 Ecolo : 9 Les Engagés : 59 MR : 101 PS : 82 Les bourgmestres en Région wallonne DéFI : 0 Ecolo : 7 Les Engagés : 57 MR : 100 PS : 76

Ainsi, le nombre de communes MR est en soi plus élevé que celui des communes PS, mais leur profil est bien différent. Les grandes villes « socialistes » comptent de nombreux habitants – environ 200.000 à Charleroi, Liège et Bruxelles – là où les communes « libérales », même les plus peuplées, comptent moins d’habitants : 85.000 à Uccle, 49.000 à Etterbeek, 40.000 à Braine-l’Alleud, 35.000 à Wavre, etc.

Enfin, les autres partis, DéFI, Ecolo et dans une moindre mesure Les Engagés, sont moins représentés au niveau des mayorats. Conséquence : une grosse subvention dans l’une de leurs communes aura un impact plus significatif sur le montant moyen par habitant et pourrait donner l’impression, à tort, qu’elles sont favorisées.

Les subsides des ministres à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour les cinq ministres du gouvernement communautaire, le constat est le même : la plus grosse manne de leurs subsides est octroyée à des bénéficiaires situés dans des communes dont le bourgmestre est PS. Ce n’est pas surprenant, dès lors que les centres urbains, bruxellois et liégeois en particulier, captent une bonne part de ces montants par leur dimension de centralité. De prime abord, on pourrait donc considérer que les socialistes Frédéric Daerden et Caroline Désir favorisent les communes socialistes, mais ce raisonnement est invalidé par le fait que la tendance est similaire pour les ministres libéraux et écologistes.

Par contre, considérés en termes de montant par habitant, les chiffres montrent une autre réalité. Pour quatre des cinq ministres, ce sont alors les communes Ecolo qui s’en tirent le mieux. Là aussi, le constat selon lequel l’écologiste Bénédicte Linard favorise des communes plutôt vertes pourrait être établi, mais la tendance est similaire chez trois de ses collègues : Caroline Désir, Pierre-Yves Jeholet et Valérie Glatigny.

Comment l’expliquer ? Parmi les subsides octroyés par les ministres, il apparaît principalement qu’Ixelles et Ottignies-Louvain-la-Neuve captent d’importants montants, comparativement à leurs populations respectives. Elles abritent de nombreux opérateurs du monde associatif et culturel. Mais surtout, c’est sur ces communes que se trouvent les sièges respectifs de l’ULB et de l’UCLouvain, destinataires d’importants subsides.

Le fait que DéFI apparaisse en tête de classement chez Frédéric Daerden s’explique par l’octroi de gros montants de subsides à des bénéficiaires installés à Schaerbeek et Woluwe-Saint-Lambert. Il s’agit en particulier de subventions pour des bâtiments scolaires, dont il a la compétence : Notre-Dame de la Paix, l’Institut Cardinal Mercier ou l’enseignement communal à Schaerbeek; l’enseignement communal ou encore le Collège Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert.

Les subsides des ministres à la Région wallonne

A l’instar des ministres communautaires, ceux du gouvernement régional wallon sont cinq à livrer, en montants absolus, leur plus grosse part à des bénéficiaires installés dans des entités dont le/la bourgmestre est socialiste : Elio Di Rupo, Willy Borsus, Christophe Collignon, Philippe Henry et Christie Morreale, cette dernière étant celle pour qui la proportion est la plus importante.

Par contre, Valérie De Bue et Céline Tellier octroient, de façon globale, leur part la plus importante à des communes dont le/la bourgmestre fait partie des Engagés. Pour Valérie De Bue, cela s’explique entre autres par des montants importants pour des bénéficiaires implantés à Namur, Arlon et Chimay. Pour citer un exemple, un gros subside a été octroyé via le Commissariat général au tourisme pour la rénovation du pavillon Durlet au domaine de Massembre. Il est certes situé à Hastière, dont le bourgmestre est d’ailleurs socialiste, mais le subside a été octroyé au service de tourisme social du MOC (Mouvement ouvrier chrétien), dont le siège se trouve à Namur.

Pour Céline Tellier, il s’agit plutôt de Namur, Bastogne et Gembloux. Par exemple, elle a octroyé une subvention à la société bastognarde Belgibier, spécialisée dans la transformation et la valorisation du gibier local.

Concernant les montants calculés par habitant de l’ensemble des communes, trois ministres « favorisent » plutôt les bénéficiaires dans les entités dont le/la bourgmestre appartient aux Engagés : Elio Di Rupo, Willy Borsus et Valérie De Bue.

En montant par habitant, les communes PS apparaissent en tête chez deux ministres socialistes, Christie Morreale et Christophe Collignon, ce qui s’explique partiellement par leurs compétences. Pour ce dernier, parmi d’autres explications, des dotations exceptionnelles faisant suite aux inondations de 2021 ont eu un impact important sur les montants par habitant de communes telles que Limbourg, Trooz, Liège ou Verviers.

En montant par habitant également, ce sont les communes Ecolo qui apparaissent en tête de classement chez les deux ministres verts, Céline Tellier et Philippe Henry. Pour ce dernier, la pondération des chiffres est d’ailleurs très parlante : en chiffres absolus, ce sont les bénéficiaires des communes à bourgmestre Ecolo qui « touchent » le moins, mais en montant par habitant, ils semblent les plus « favorisés ». Chez l’une comme chez l’autre, des montants importants octroyés à des bénéficiaires d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, en particulier l’UCLouvain, constituent l’explication majeure.

Ministre par ministre: Fédération Wallonie-Bruxelles

Bénédicte Linard (ECOLO)

En chiffres absolus, c’est à des bénéficiaires implantés dans des communes dont le/la bourgmestre est PS que les subsides facultatifs de Bénédicte Linard ont le plus été accordés. Cela représente un montant total de 103,7 millions (55,47% du total).

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

DéFI : 13,6 millions (7,25%)

Ecolo : 24,7 millions (13,23%)

Les Engagés : 14,7 millions (7,88%)

MR : 25,3 millions (13,52%)

Lorsqu’on fait l’exercice de ramener ces subsides facultatifs à un montant moyen par habitant, ce sont les bénéficiaires des communes dont le/la bourgmestre est Ecolo qui reçoivent globalement le plus de Bénédicte Linard, à savoir 100,85 €/hab.

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

DéFI : 60,48 €/hab

Les Engagés : 18,76 €/hab

MR : 22,64 €/hab

PS : 45,20 €/hab

Caroline Désir (PS)

En chiffres absolus, c’est à des bénéficiaires implantés dans des communes dont le/la bourgmestre est PS que les subsides facultatifs de Caroline Désir ont le plus été accordés. Cela représente un montant total de 35,2 millions (46,62% du total).

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

DéFI : 3,8 millions (5,03%)

Ecolo : 6,2 millions (8,19%)

Les Engagés : 14,5 millions (19,13%)

MR : 14,1 millions (18,62%)

Lorsqu’on fait l’exercice de ramener ces subsides facultatifs à un montant moyen par habitant, ce sont les bénéficiaires des communes dont le/la bourgmestre est Ecolo qui reçoivent globalement le plus de Caroline Désir, à savoir 25,24 €/hab.

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

DéFI : 16,96 €/hab

Les Engagés : 18,39 €/hab

MR : 12,60 €/hab

PS : 15,34 €/hab

Frédéric Daerden (PS)

En chiffres absolus, c’est à des bénéficiaires implantés dans des communes dont le/la bourgmestre est PS que les subsides facultatifs de Frédéric Daerden ont le plus été accordés. Cela représente un montant total de 87,2 millions (44,5% du total).

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

DéFI : 17,1 millions (8,73%)

Ecolo : 12,9 millions (6,58%)

Les Engagés : 35,6 millions (18,19%)

MR : 37 millions (18,89%)

Lorsqu’on fait l’exercice de ramener ces subsides facultatifs à un montant moyen par habitant, ce sont les bénéficiaires des communes dont le/la bourgmestre est DéFI qui reçoivent globalement le plus de Frédéric Daerden, à savoir 76,32 €/hab.

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

Ecolo : 52,60 €/hab

Les Engagés : 45,35 €/hab

MR : 33,18 €/hab

PS : 38,02 €/hab

Pierre-Yves Jeholet (MR)

En chiffres absolus, c’est à des bénéficiaires implantés dans des communes dont le/la bourgmestre est PS que les subsides facultatifs de Pierre-Yves Jeholet ont le plus été accordés. Cela représente un montant total de 17,8 millions d’euros (57,57% du total).

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

DéFI : 2,3 millions (7,51%)

Ecolo : 3,7 millions (12,13%)

Les Engagés : 2,6 millions (8,49%)

MR : 3,9 millions (12,58%)

Lorsqu’on fait l’exercice de ramener ces subsides facultatifs à un montant moyen par habitant, ce sont les bénéficiaires des communes dont le/la bourgmestre est Ecolo qui reçoivent globalement le plus de Pierre-Yves Jeholet, à savoir 15,27 €/hab.

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

DéFI : 10,33 €/hab

Les Engagés : 3,34 €/hab

MR : 3,48 €/hab

PS : 7,75 €/hab

Valérie Glatigny (MR)

En chiffres absolus, c’est à des bénéficiaires implantés dans des communes dont le/la bourgmestre est PS que les subsides facultatifs de ont le plus été accordés. Cela représente un montant total de 102,5 millions (46,53% du total).

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

DéFI : 19,8 millions (8,99%)

Ecolo : 39,7 millions (18,01%)

Les Engagés : 33,9 millions (15,36%)

MR : 18,2 millions (8,26%)

Lorsqu’on fait l’exercice de ramener ces subsides facultatifs à un montant moyen par habitant, ce sont les bénéficiaires des communes dont le/la bourgmestre est Ecolo qui reçoivent globalement le plus de Valérie Glatigny, à savoir 161,73 €/hab.

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

DéFI : 88,27 €/hab

Les Engagés : 43,02 €/hab

MR : 16,29 €/hab

PS : 44,65 €/hab

Ministre par ministre: Région wallonne

Elio Di Rupo (PS)

En chiffres absolus, c’est à des bénéficiaires implantés dans des communes dont le/la bourgmestre est PS que les subsides facultatifs d’Elio Di Rupo ont le plus été accordés. Cela représente un montant total de 2,7 millions d’euros (47,2% du total).

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

Ecolo : 0,16 million (2,79%)

Les Engagés : 1,4 million (23,98%)

MR : 1,2 million (20,28%)

Lorsqu’on fait l’exercice de ramener ces subsides facultatifs à un montant moyen par habitant, ce sont les bénéficiaires des communes dont le/la bourgmestre est Les Engagés qui reçoivent globalement le plus d’Elio Di Rupo, à savoir 2,07 €/hab.

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

Ecolo : 1,66 €/hab

MR : 1,17 €/hab

PS: 1,52 €/hab

Willy Borsus (MR)

En chiffres absolus, c’est à des bénéficiaires implantés dans des communes dont le/la bourgmestre est PS que les subsides facultatifs de Willy Borsus ont le plus été accordés. Cela représente un montant total de 9,1 million d’euros (36,92% du total).

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

Ecolo : 0,8 million (3,38%)

Les Engagés : 8,7 millions (35,66%)

MR : 5,5 millions (22,36%)

Lorsqu’on fait l’exercice de ramener ces subsides facultatifs à un montant moyen par habitant, ce sont les bénéficiaires des communes dont le/la bourgmestre est Les Engagés qui reçoivent globalement le plus de Willy Borsus, à savoir 13,19 €/hab.

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

Ecolo : 8,61 €/hab

MR : 5,54 €/hab

PS : 5,11 €/hab

Christophe Collignon (PS)

En chiffres absolus, c’est à des bénéficiaires implantés dans des communes dont le/la bourgmestre est PS que les subsides facultatifs de Christophe Collignon ont le plus été accordés. Cela représente un montant total de 57,2 millions d’euros (56,14% du montant total).

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

Ecolo : 2,1 millions (2,07%)

Les Engagés : 16 millions (15,71%)

MR : 22,3 millions (21,88%)

Lorsqu’on fait l’exercice de ramener ces subsides facultatifs à un montant moyen par habitant, ce sont les bénéficiaires des communes dont le/la bourgmestre est PS qui reçoivent globalement le plus de Christophe Collignon, à savoir 32,29 €/hab.

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

Ecolo : 21,89 €/hab

Les Engagés : 24,15 €/hab

MR : 22,5 €/hab

Philippe Henry (Ecolo)

En chiffres absolus, c’est à des bénéficiaires implantés dans des communes dont le/la bourgmestre est PS que les subsides facultatifs de Philippe Henry ont le plus été accordés. Cela représente un montant total de 0,65 million d’euros (36,06% du montant total).

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

Ecolo : 0,24 million (13,25%)

Les Engagés : 0,5 million (27,92%)

MR : 0,4 million (22,10%)

Lorsqu’on fait l’exercice de ramener ces subsides facultatifs à un montant moyen par habitant, ce sont les bénéficiaires des communes dont le/la bourgmestre est Ecolo qui reçoivent globalement le plus de Philippe Henry, à savoir 2,47 €/hab.

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

Les Engagés : 0,76 €/hab

MR : 0,40 €/hab

PS : 0,37 €/hab

Valérie De Bue (MR)

En chiffres absolus, c’est à des bénéficiaires implantés dans des communes dont le/la bourgmestre est Les Engagés que les subsides facultatifs de ont le plus été accordés. Cela représente un montant total de 10,9 millions d’euros (40,15% du montant total).

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

Ecolo : 1,1 million (4,18%)

MR : 7,1 millions (26,31%)

PS : 6,4 millions (23,58%)

Lorsqu’on fait l’exercice de ramener ces subsides facultatifs à un montant moyen par habitant, ce sont les bénéficiaires des communes dont le/la bourgmestre est Les Engagés qui reçoivent globalement le plus de Valérie De Bue, à savoir 16,37 €/hab.

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

Ecolo : 11,73 €/hab

MR : 7,19 €/hab

PS: 3,60 €/hab

Christie Morreale (PS)

En chiffres absolus, c’est à des bénéficiaires implantés dans des communes dont le/la bourgmestre est PS que les subsides facultatifs de Christie ont le plus été accordés. Cela représente un montant total de 19,6 millions d’euros (65,40% du montant total).

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

Ecolo : 0,72 million (2,40%)

Les Engagés : 5,9 millions (19,69%)

MR : 3,2 millions (10,78%)

Lorsqu’on fait l’exercice de ramener ces subsides facultatifs à un montant moyen par habitant, ce sont les bénéficiaires des communes dont le/la bourgmestre est PS qui reçoivent globalement le plus de Christie Morreale, à savoir 11,08 €/hab.

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

Ecolo : 7,47 €/hab

Les Engagés : 8,91 €/hab

MR : 3,27 €/hab

Céline Tellier (ECOLO)

En chiffres absolus, c’est à des bénéficiaires implantés dans des communes dont le/la bourgmestre est Les Engagés que les subsides facultatifs de Céline Tellier ont le plus été accordés. Cela représente un montant total de 4,6 millions d’euros (35,11% du montant total).

Les bénéficiaires des communes dont les bourgmestres sont d’un autre parti :

Ecolo : 1,3 million (10,14%)

MR : 3,1 million (23,95%)

PS : 3 millions (22,88%)

Lorsqu’on fait l’exercice de ramener ces subsides facultatifs à un montant moyen par habitant, ce sont les bénéficiaires des communes dont le/la bourgmestre est Ecolo qui reçoivent globalement le plus de Céline Tellier, à savoir 13,72 €/hab.

