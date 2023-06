Liège et communes MR: comment Valérie De Bue octroie ses subsides

A qui, pour quoi et où sont octroyées les subventions facultatives de Valérie De Bue (MR), ministre wallonne de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière?

Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, Valérie De Bue habite à Nivelles, dans l’arrondissement de Nivelles, en province du Brabant wallon.

Depuis le début de la législature, elle a décerné 2 062 subsides facultatifs (1), pour un montant de 34.842.220,7 millions d’euros.

Pour cette analyse, afin de pouvoir décrypter la répartition géographique des subsides, ceux-ci ont été divisés en deux catégories:

ceux qui sont accordés à un bénéficiaire dont l’action n’a pas de barrière géographique (par exemple, un subside de 25.000 euros à la Fédération des archéologues de Wallonie et de Bruxelles pour ses activités en 2021). Ces derniers représentent 22,5% de la somme totale des subsides, soit un montant de 7,8 millions d’euros. ceux qui bénéficient à un récipiendaire dont l’action se situe sur une commune particulière (par exemple, 400 euros au Musée communal d’Archéologie et d’Art religieux basé à Amay dans le cadre des Journées du Patrimoine). Ces derniers représentent 77,5% de la somme totale, soit 27 millions d’euros. Les explications ci-dessous ne portent que sur cette catégorie.

Où vont les subsides accordés par Valérie De Bue ? Surtout à Liège

D’un point de vue géographique, la ministre a accordé 16,3% (308 sur 1882) de ses subsides à la circonscription de Liège. Cela représente un montant de près de 2,9 millions d’euros, soit 10,6% du montant total. Les trois communes qui ont reçu le plus sont :

Liège (1,7 million d’euros)

(1,7 million d’euros) Herstal (301.000 euros)

(301.000 euros) Aywaille (236.000 euros)

Pourquoi la ville de Liège est-elle si « privilégiée » ? “L’explication est simple. En Wallonie, il y a beaucoup plus de biens classés dans les provinces de Liège et de Hainaut. Liège est une ville qui contient beaucoup de biens classés”, justifie le cabinet De Bue.

Valérie De Bue, qui habite à Nivelles, a-t-elle favorisé sa propre circonscription ? La ministre lui a octroyé 7,4% de ses subsides (139 sur 1882), soit un montant de 2,4 millions d’euros (8,7% du montant total).

La commune de Nivelles (et pas l’entièreté de la circonscription) a quant à elle reçu 12 susbisdes de la part de la ministre, pour un montant total de 174.077,59 euros, soit 5,99 euros par habitant. Un montant qui reste malgré tout inférieur à la moyenne générale, qui s’élève à 7,38 euros par Wallon.

La proportion de subsides par habitant est la plus élevée dans les communes de Florenville (233,03 euros/habitant), Martelange (189,51 euros) et Chimay (143,48 euros). Ces montants importants s’expliquent par deux paramètres: d’une part, par le nombre peu élevé d’habitants dans ces communes luxembourgeoises et d’autre part, par le financement de plusieurs projets touristiques à grande échelle. A Florenville, par exemple, des subsides ont été octroyés afin de réaménager le centre-ville et, surtout, de créer une grande passerelle piétonne de type « pont suspendu » au-dessus de la Semois. Dans la commune de Chimay, la ministre De Bue a financé le réaménagement de l’aquascope de Virelles, un centre de découverte de la nature situé sur une réserve naturelle.

Suite de l’article après l’infographie.

A quelle couleur politique bénéficient les subsides accordés par Valérie De Bue ? Surtout au MR

D’un point de vue politique, la ministre a accordé 25,8% de ses subsides (487 sur 1882) à des récipiendaires basés dans des communes dont le/la bourgmestre est membre de son parti, le MR (qui représentent 38,6% des communes wallonnes). Cela représente un montant d'un peu plus de 7 millions d'euros, soit 20,2% du montant total octroyé. Les communes libérales qui ont reçu le plus sont Florenville (1,3 million d'euros), Wavre (1,1 million) et Libin (434.000 euros).

Les communes dirigées par des bougmestres Les Engagés ont également été largement subventionnées, avec 429 subsides pour un montant total de près de 11 millions d'euros, soit 31% du montant total octroyé.

Confessionnel: priorité (forcée) au monde catholique

D’un point de vue confessionnel, la ministre a attribué 107 subsides à des associations montrant une appartenance au monde catholique, protestant, musulman ou laïque. Le monde catholique est particulièrement bien représenté, avec 106 subventions (pour 1,5 million d'euros), ce qui est lié à ses compétences: en charge du Patrimoine, Valérie De Bue subsidie beaucoup de fabriques d'églises.

Le monde laïc n'a donc reçu qu'un subside, à hauteur de 150 euros (pour l'asbl Maison de la Laïcité du Quartier de Sainte-Walburge).

Les "chouchous" de la ministre

Sans conteste, c’est pour des organisations ou des ASBL liées au patrimoine que la ministre De Bue a attribué le plus de subsides (plus de 1 600 sur un total de 2 062).

Dans les tableaux n'apparaît aucune subvention pour la sécurité routière, simplement parce qu’il n’existe aucune subvention facultative pour cette compétence.

Les subsides étonnants: RAS

Après épluchage des données, aucun subside ne paraît étonnant au vu des compétences de la ministre.

(1) Par opposition aux nominatives et aux obligatoires, une subvention facultative est, juridiquement, une dépense qui n’est pas réglée par une loi (ou, ici, un décret) mais par un arrêté. Mais ces subventions ne sont pas distribuées par des ministres sans foi ni loi : elles sont encadrées par de nombreuses dispositions légales, qui limitent fortement la liberté du signataire. Il s'agit cependant incontestablement de la catégorie de subventions qui laisse le plus de marge à un mandataire politique pour orienter rapidement, et selon ses préférences, une partie des flux d’argent public sur lesquels il peut exercer un certain contrôle.