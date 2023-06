Luxembourg, Ecolo et… boucheries : voici comment Céline Tellier distribue ses subsides

A qui, pour quoi et où sont octroyées les subventions facultatives de Céline Tellier (Ecolo), ministre wallonne de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-Etre animal?

Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-Etre animal, Céline Tellier (Ecolo) habite à Court-Saint-Etienne, dans l’arrondissement de Nivelles, en province du Brabant wallon.

Depuis le début de la législature, elle a octroyé 306 subsides facultatifs (1), pour un montant de 39.974.182,2 euros.

Pour cette analyse, afin de pouvoir décrypter la répartition géographique des subsides, ceux-ci ont été divisés en deux catégories:

ceux qui sont accordés à un bénéficiaire dont l’action n’a pas de barrière géographique (par exemple, 250 000 euros à l’Agence wallonne de l’air et du climat, ou plusieurs subventions à l’Office économique wallon du bois). Ces derniers représentent 67,4% de la somme totale des subsides, soit un montant de 26,96 millions d’euros. ceux qui bénéficient à un récipiendaire dont l’action se situe sur une commune particulière (par exemple, 1 500 euros au Centre culturel de Momignies en soutien à l’organisation de l’événement “ M’Artistiques”, un espace de (bio)diversité créative et musicale). Ces derniers représentent 32,6% de la somme totale, soit 13 millions d’euros. Les explications ci-dessous ne portent que sur cette catégorie.

Où vont les subsides accordés par Céline Tellier ? Surtout en province de Luxembourg

Du point de vue géographique, la ministre a accordé 18,8% de ses subsides à la circonscription de Arlon-Marche-Bastogne-Neufchâteau-Virton. Cela représente un montant de 2,9 millions d’euros, soit 22,3% du montant total. Et en particulier à des bénéficiaires situés sur les communes de Tintigny (437.370,96 euros), Paliseul (293.527,22 euros) et Saint-Hubert (291.343,2 euros). Une observation qui s’avère logique, au vu des compétences de la ministre (nature, forêt).

La ministre a accordé 9,9% de ses subsides à sa propre circonscription, à savoir la circonscription de Nivelles. Cela représente un montant de 1.678.194,92 euros, soit 12,9% du montant total. Elle n’a par contre accordé aucun subside à sa propre commune, Court-Saint-Etienne.

Toutes circonscriptions confondues, les trois communes dont les bénéficiaires récoltent le plus de subsides sont Namur (1,02 million d’euros), Ottignies Louvain-La-Neuve (989.512 euros) et Liège (953.661 euros)

Par ailleurs, la proportion de subsides par habitant est la plus élevée dans les communes de Martelange (150,19 euros/habitant),Tintigny (100,06 euros) et Modave (60,84 euros).

La suite de l’article après l’infographie.

A quelle couleur politique bénéficient les subsides accordés par Céline Tellier ? Petit bonus à Ecolo

D’un point de vue politique, la ministre a accordé 4,6% de ses subsides (14 sur 306) à des récipiendaires basés dans des communes dont le/la bourgmestre est membre de son parti, Ecolo (qui représentent 7 communes sur 262, soit 2,6% des entités wallonnes).

Cela représente un montant de 1,3 million d'euros, soit 3,3% du montant total octroyé. Les communes Ecolos qui ont reçu le plus sont Ottignies Louvain-La-Neuve (31,6 euros/habitant) et Eupen (15,5 euros/habitant). Ce qui est largement supérieur à la moyenne par Wallon, qui s'élève à 3,55 euros.

L'issep, le "chouchou" de la ministre

Sur les près de 40 millions de subsides octroyés par Céline Tellier, la moitié va à l'Issep, l'Institut scientifique de service public. Un montant qui correspond à une subvention générale, "qui permet à l'institut de mener ses missions de base et de fonctionner au quotidien", justifie le cabinet Tellier. “A la différence d’autres organismes publics comparables, l’ISSeP ne bénéficie pas d’une dotation (un budget global alloué chaque année) mais bien d’une subvention générale (le plus gros montant) pour ses missions pérennes ainsi que de subventions complémentaires (montants moins élevés) pour des missions plus ponctuelles demandées en fonction des politiques établies ou de données conjoncturelles, justifie de son côté l'ISSep. Cette subvention générale inclut aussi les rémunérations du personnel technique, scientifique et administratif, les frais de fonctionnement, le renouvellement d’appareils de mesure et de labos, la mise en conformité des installations, la gestion des infrastructures immobilières et les frais généraux (comptabilité, communication, GRH, juriste…)."

A noter également que Céline Tellier accorde beaucoup de subsides à des "Contrats de rivières" (28 sur 306), qui sont les acteurs principaux dans la gestion des cours d'eau wallons.

Boucheries et ateliers de gibier: les subsides étonnants accordés par Céline Tellier

Céline Tellier subsidie quatre boucheries et ateliers de gibier, ce qui peut interpeller au vu de ses compétences ministérielles inculant... le bien-être animal.

Ces subventions (allant de 25 000 à 441 000 euros) s'expliquent toutefois par "la prise en charge des carcasses de sangliers abattus suite au plan de lutte contre la peste porcine africaine”.