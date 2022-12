Les 10 articles les plus lus en 2022 sur LeVif.be 

Quelles sont les actualités qui ont retenu votre attention sur notre site cette année? Le Vif dresse son top 10 des articles les plus lus en 2022. L’occasion de les (re)découvrir.

Depuis le 29 août 2022, la réforme des rythmes scolaires est entrée en application en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce décret a modifié fortement le calendrier des 861 000 élèves de maternelle, primaire et secondaire que compte la partie francophone du pays. De quoi s’y perdre… Pour aider ses lecteurs à s’y retrouver, Le Vif a concocté un calendrier interactif avec les congés de l’année scolaire 2022-2023.

Votre commune fait-elle partie des plus taxées? Pour parvenir à boucler leur budget, les communes comptent beaucoup sur leurs deux principales taxes : les additionnels à l’impôt des personnes physiques et au précompte immobilier. Le Vif a répertorié, pour un ménage-type, ce que votre commune prélève en 2022, carte interactive à l’appui. L’occasion d’observer que tous les Wallons ne sont pas logés à la même enseigne…

Suite à le menace de recours à l’arme nucléaire par la Russie de Vladimir Poutine, de nombreux Belges se sont demandé s’il fallait aller récupérer des comprimés d’iode en pharmacie. Un réflexe vraiment utile ? Le Vif a fait le point avec Arnaud Echement, porte-parole francophone de l’association pharmaceutique belge (APB).

L’ex-homme fort du Standard de Liège, Lucien D’Onofrio, a viré 472.500 euros en 2016 depuis son compte suisse à Lugano pour payer la luxueuse villa thaïlandaise de l’ex-député fédéral PS Alain Mathot: c’est ce que révélait Le Vif dans son enquête fin novembre 2022.

Une « info Le Vif », comme il y en aura bien d’autres au cours de l’année écoulée: la saga du Cristal Park à Seraing, des révélations sur le plan du gouvernement fédéral pour les négociations avec Engie, les trains belges détenus par trusts opaques du Delaware, des investissements pour les écoles, des enseignants trop payés ou encore ce que les PV de stationnement rapportent à votre commune.

La crise énergétique est une des principales préoccupations des Belges cette année. Après un chèque de 100 euros, le gouvernement a décidé de prendre d’autres mesures pour aider les citoyens, dont des primes énergie, gaz et électricité, pendant les mois d’hiver. En tout, c’est 196 euros par mois qui ont été promis par le gouvernement fédéral. Le Vif vous explique comment en bénéficier et qui y a droit.

Le sommeil est généralement bon pour le cerveau. Même les siestes ou les fameuses power nap (sieste express) pendant la journée sont généralement considérées comme bénéfiques pour les performances cognitives, rester alerte et éviter les coups de mou. En vieillissant, les personnes ont tendance à faire davantage de siestes l’après-midi, ce qui n’est pas nécessairement un problème. Mais une étude, que Le Vif relayait en 2022, publiée dans la revue Alzheimer’s and dementia a révélé que l’augmentation de la durée des siestes chez les personnes âgées peut également être liée à un risque plus élevé de développer un déclin cognitif léger, la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies à l’origine de la démence.

Suite à un projet pilote, toutes les caméras de surveillance du trafic sur les autoroutes flamandes flasheront les automobilistes qui roulent à 129 kilomètres par heure ou plus. A la fin du mois d’août, ce sera le cas sur toutes les autoroutes belges. Cela devrait améliorer la sécurité du trafic.

Depuis juillet 2022, les nouveaux modèles de véhicules devront également obligatoirement être équipés d’une boîte noire, plus précisément appelée ‘Event Data Recorder’. Cette obligation s’étendra à toutes les nouvelles voitures à partir de 2024. Le Vif vous explique comment ce boîtier fonctionne et qui est concerné.

L’indice pivot a été dépassé plusieurs fois cette année. Il sert notamment à calculer l’indexation de votre salaire, des allocations sociales et des loyers. Lorsque l’indice pivot est dépassé, les allocations sociales sont augmentées de 2 % un mois plus tard. Les salaires des fonctionnaires sont augmentés encore un mois plus tard. Quand votre salaire sera-t-il indexé ? On vous aide à le calculer.

Fin janvier, nous sommes partis à la rencontre d’Yves Van Laethem. Il nous a accueilli à son domicile pour répondre aux questions des lecteurs du Vif. Vaccination, mesures sanitaires, CST… lui-même fidèle abonné, l’infectiologue, alors encore porte-parole interfédéral Covid-19, s’est prêté à l’exercice pendant plus de deux heures.

Evénement phare de cette fin d’année, la Coupe du monde de football au Qatar n’aura jamais été autant extra-sportive. Décès d’ouvriers, appels au boycott, climatisation monstre… le pays aura eu bien du mal a effacer les critiques, et ce dès le début de la compétition. En à peine 24h, le Qatar -main dans la main avec la FIFA- avait déjà montré au monde entier qu’il n’est pas une terre d’ouverture, encore moins un pays de football. Après un peu plus de dix années de soft power et de milliards investis dans le sport, le pays hôte a enchainé les répressions et les fausses notes.

Mais aussi: notre live consacré à la guerre en Ukraine

Le 24 février 2022, la Russie de Vladimir Poutine envahissait l’Ukraine. Le Vif a tenu à vous informer en plusieurs temps. Tout d’abord avec une édition spéciale, réalisée le jour-même. Ensuite tout au long de l’année à travers des analyses et interviews dans le magazine et sur le site, mais également via un direct commenté, alimenté quotidiennement avec les nouvelles du jour.