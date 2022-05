Le chèque énergie de 100 euros vous sera bientôt distribué : voici comment

Pour faire face à la facture énergétique des ménages, le gouvernement fédéral avait décidé en février de verser un chèque énergie de 100 euros. Le paiement de cette prime commence cette semaine. Qui est éligible? Quand le paiement intervient-il, et comment?

Suite à l’explosion des prix de l’énergie, la facture menace de devenir impayable pour de nombreux ménages. En début d’année, le gouvernement fédéral avait ainsi décidé d’accorder à tous les ménages un chèque énergie de 100 euros. Une mesure parmi d’autres (comme la baisse de la TVA à 6%) visant à amortir le choc énergétique et préserver le pouvoir d’achat des ménages.

Initialement, cette prime devait être payée à partir de la mi-avril, directement sur la facture d’énergie, mais ce plan a été retardé. De fait, les fournisseurs d’énergie ont reçu la liste des clients ayant droit au chèque… la semaine dernière. Désormais, tout semble en ordre pour que ces 100 euros soient versés sur votre compte.

Qui reçoit le chèque énergie?

Dans la pratique, chaque famille belge recevra un versement unique de 100 euros. Peu importe la source d’énergie utilisée (gaz, mazout, électricité ou bois). Les clients bénéficiant d’un tarif social ou d’un compteur budgétaire recevront également la prime. Les 100 euros s’appliquent au ménage, et non à chaque membre de la famille. Les indépendants qui ont conclu leur contrat d’énergie avec leur entreprise et les résidences secondaires ne sont pas concernés par ce coup de pouce.

Comment le recevoir?

Bonne nouvelle, vous ne devez rien faire vous-même. Le fournisseur d’électricité versera la prime. Si vous avez changé de fournisseur d’énergie depuis le 31 mars 2022, il se peut que votre ancien fournisseur verse la prime, et non l’actuel.

Quand recevrez-vous le chèque énergie?

Vous recevrez la prime automatiquement avant le 31 juillet 2022. La date exacte dépend de votre fournisseur d’énergie. Les fournisseurs communiquent actuellement leurs délais respectifs, soit par mail, soit sur leur site web. Trois exemples :

TotalEnergies a déjà fait savoir qu’elle avait choisi de payer directement les 100 euros. Tous les clients qui y ont droit recevront un e-mail ou une lettre entre le 30 mai et le début du mois de juillet. Lorsque la prime sera effectivement payée, les clients recevront un SMS.

Mega règlera la prime chauffage fédérale au plus tard le 31 juillet 2022. La prime de 100 euros sera directement déduite des factures d’acompte. Si votre facture d’acompte est inférieure à 100 euros, le montant restant sera déduit de factures ouvertes en cours ou bien simplement directement transféré sur votre compte bancaire.

Luminus payera à l’avance le chèque dès la semaine prochaine.

Que se passe-t-il si vous ne recevez pas la prime?

Si le paiement n’intervient pas automatiquement avant le 31 juillet, vous pouvez demander la prime via un formulaire que le gouvernement fédéral mettra à disposition à partir du 1er août.