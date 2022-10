Une prime de 196 euros par mois a été promise par le gouvernement fédéral, pour aider les ménages durant cette crise énergétique. Comment en bénéficier ?

En présentant mardi son budget 2023-2024, le gouvernement fédéral a annoncé la prolongation de l’octroi d’une prime de 196 euros sur les factures d’énergie. Comment en bénéficier ?

A qui est destinée cette aide ?

Selon Benoit Gerkens, conseiller économique à la Creg (Commission de régulation de l’électricité et du gaz), tous les particuliers qui ne disposent pas d’un contrat fixe conclu ou renouvelé à partir du 1er octobre 2021 recevront cette aide de 196 euros. Plus précisément, il s’agit d’un soutien de 135 euros/mois pour le gaz et de 61 euros/mois pour l’électricité.

Que faire pour obtenir cette prime de 196 euros ?

Rien ! Le montant de 196 euros sera automatiquement déduit des factures des consommateurs, pour autant qu’ils disposent d’un compteur individuel en gaz et en électricité et qu’ils remplissent les conditions d’obtention (à savoir ne pas disposer d’un contrat fixe conclu ou renouvelé à partir du 1er octobre 2021).

Jusqu’à quand la prime de 196 euros est-elle d’application ?

Cette prime de 196 euros est entrée en vigueur en ce mois de novembre 2022. Initialment prévue jusqu’en décembre, le gouvernement fédéral a décidé de la prolonger jusqu’en mars 2023 (inclus).

© Getty images

Qui pourrait ne pas bénéficier de cette prime de 196 euros ?

Celles et ceux qui gagnent assez bien leur vie. Effectivement, une condition de revenus s’applique: pour les personnes dont les revenus annuels dépassent un certain seuil (62 000 euros net pour un isolé soit plus de 5165 euros par mois; 125 000 euros pour un couple), l’administration fiscale considérera l’intervention comme un avantage imposable

Quid des copropriétés ?

Pour les copropriétés qui disposent d’un chauffage collectif et qui ne disposent pas d’un compteur individuel, « il est probable que l’octroi de la prime ne sera pas automatique », prédit Benoit Gerkens. « Nous nous attendons à ce que les particuliers qui vivent en copropriété avec un chauffage collectif puissent faire la démarche auprès du SPF Economie pour obtenir la prime ».