Le Comité de concertation se réunit ce vendredi pour décider de nouveaux assouplissements. La conférence de presse aura lieu à 18 heures. Il n'y aura plus d'heure limite dans les restaurants et les cafés. Vous pourrez accueillir à nouveau plus de 8 personnes chez vous.

La dernière phase du plan été, fixée au 1er septembre, comprenait notamment la levée des restrictions pour les activités de jeunesse, les cultes, les mariages et les enterrements. Si la condition de 70% de la population adulte vaccinée est remplie, les indicateurs épidémiologiques remontent depuis plusieurs semaines, même s'ils restent sous contrôle. Plusieurs décisions du Comité de concertation de ce vendredi ont déjà été confirmées. La conférence de presse aura lieu à 18 heures.

Cafés et restaurants

Les mesures en place dans les cafés et les restaurants ne seront plus en vigueur à partir du 1er septembre, à l'exception le port du masque. Il n'y aurait donc plus d'heure limite, ni de nombre limite de personnes par table.

Fêtes privées

Les fêtes privées, comme les mariages ou les fêtes entre amis, devraient pouvoir se dérouler sans trop de règles à partir du 1er septembre, et la danse pourrait y être autorisée. Il ne devrait plus y avoir de restrictions pour les événements de plus de 200 personnes à l'intérieur et pour les événements de plus de 400 personnes en extérieur. Dès octobre, cette jauge serait remontée à 500 et 750.

Chez vous

Changement également chez vous. Actuellement, le nombre de personnes qu'il est possible d'inviter chez soi est toujours limité à 8. La règle des 8 tombe à partir du 1er septembre. Chacun pourra à nouveau recevoir un nombre illimité d'invités à son domicile. Interrogée sur Radio 1, la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden expliquait ce matin: "Par exemple, lorsque des groupes de personnes plus restreints se réunissent (baptêmes, mariages, communions...), la question se pose de savoir si nous avons encore besoin de règles à cet endroit. C'est ce dont les gens ont besoin maintenant de toute façon."

La vie nocturne est aussi au coeur des débats de ce vendredi. Fermées depuis mars 2020, les discothèques et les cafés qui disposent d'une piste de danse pourront rouvrir à partir du 1e octobre. Cette dernière mesure serait laissée à l'appréciation des régions. Par conséquent, la réouverture à Bruxelles aura probablement lieu plus tard.

Bruxelles plus stricte?

Des mesures différenciées selon la situation sanitaire dans les Régions du pays ne sont pas à exclure. L'approche risque d'être en effet plus stricte à Bruxelles où 60% des adultes sont totalement vaccinés contre 88% en Flandre et 77% en Wallonie. Sur BelRTL ce matin, le ministe-président bruxellois Rudi Vervoort a confirmé qu'il n'y aurait pas de nouvel assouplissement en Région bruxelloise, contrairement aux deux autres Régions. "La situation épidémiologique ne le permet pas. Je proposerai de mettre les assouplissements sur pause à Bruxelles. On maintient l'arrêté ministériel tel qu'il est avec les mesures que l'on connaît", a-t-il dit. La région bruxelloise mise sur le testing et a décidé de rendre les tests gratuits jusqu'au 15 septembre. A son arrivée à la réunion du Comité de concertation, le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet a expliqué qu'une extension du pass sanitaire aux restaurants ou aux cafés n'était pas à l'ordre du jour: "Ce n'est pas à l'ordre du jour. Il n'est pas question de mettre le corona pass dans l'Horeca, c'est pour des événements". "On est dans une sortie de crise. Petit à petit, on va retrouver la vie normale. On avait annoncé une sortie de cet état d'exception et c'est ce qu'on va mettre en 1/2uvre ici", a affirmé le vice-Premier ministre.

Petits événements

L'extension du Covid Safe Ticket aux petits événements est aussi débattue. Ce certificat, qui prouve que l'on est vacciné, qu'on a guéri du coronavirus ou qu'on a été testé négatif, peut depuis le 13 août être utilisé pour organiser des événements rassemblant plus de 1.500 personnes, comme des festivals, des concerts ou des matchs de football. Alors que le CD&V et le Vooruit semblent partants pour élargir l'utilisation de ce certificat aux plus petites fêtes, les libéraux et les Verts semblent plus réticents. Le Premier ministre flamand Jan Jambon (N-VA) a déclaré qu'il était favorable à un Covid Safe Ticket pour les événements où il y a un contrôle des billets, mais pas pour les mariages, les magasins et le secteur de la restauration. Le secteur de la culture lui-même est partagé.

Vaccination obligatoire du personnel soignant

La vaccination obligatoire du personnel soignant, enfin, sera aussi sur la table. Alors qu'il voulait dans un premier temps l'éviter, Frank Vandenbroucke s'est dit, cette fois, en faveur de l'obligation vaccinale pour le personnel soignant en Belgique. Le ministre de la Santé souhaite d'ailleurs agir sans attendre. Dans Le Vif, Philippe Devos, président du syndicat des médecins belges (Absym), s'est dit opposé à toute obligation, par principe. "Mais lorsque le bon sens et la démarche scientifique ne permettent pas d'atteindre l'objectif, on est obligé d'en arriver là."

