Il ne sera plus nécessaire de fournir un code. Les tests pourront se faire dans l'un des 8 centres de test bruxellois.

La Région de Bruxelles-Capitale veut pousser les gens à plus se faire tester en vue de la rentrée. Les personnes qui ont des doutes par rapport à une éventuelle infection par le coronavirus ou qui veulent s'assurer qu'elles n'ont pas été infectées par le virus peuvent se faire tester sans code de test dans l'un des 8 centres de test de Bruxelles. En outre, il a été décidé de rendre les test Covid gratuit à Bruxelles pour toute personne souhaitant être testée pour ces raisons, et ce jusqu'au 15 septembre.

La situtation épidémiologique à Bruxelles est surveillée de près. Dans la capitale, seuls 60% des adultes sont totalement vaccinés contre 88% en Flandre et 77% en Wallonie. Notons aussi que, sur la semaine du 9 au 15 août, l'incidence, soit le nombre de cas par 100.000 habitants était nettement plus élevée à Bruxelles que dans les autres provinces (248 contre 141 en province du Luxembourg, 143 en province de Hainaut ou 96 à Anvers par exemple). C'est également à Bruxelles que le plus de nouvelles admissions à l'hôpital par 100.000 habitants sont comptabilisées.

