Qu’avez-vous retenu de l’actu en 2022 ? Toutes les réponses à notre quiz

Vous avez été nombreux et nombreuses, ces derniers jours, à participer à notre quiz de fin d’année pour tenter de devenir « L’incollable du Vif ». Voici toutes les réponses à ces questions sur l’actualité de 2022.

1. Quiz sur l’actualité belge

Sophie Wilmès. © belga

1. Le Belgian Mobile ID a fait ses premiers pas à l’étranger. La société à l’origine de (…), une application d’authentification numérique, a remporté un contrat avec les services municipaux de Rotterdam.

Itsme

2. Anuna De Wever a dit au revoir à (…), l’organisation à l’origine des grèves scolaires et des marches de protestations de 2019. La jeune activiste flamande se construit un avenir dans la politique internationale.

Youth for Climate

3. Lors de son congrès, le CDH s’est choisi un nouveau nom : (…). Nouveau logo, et couleur du parti désormais turquoise et non plus orange. C’est son président, Maxime Prévot, qui a dirigé l’opération de rebranding.

Les Engagés

4. Début octobre, on comptait 775 cas confirmés de (…) dans notre pays. Le virus, qui se transmet principalement par contact sexuel, touche surtout les hommes homosexuels. Il existe un vaccin préventif.

variole du singe

5. « Faisons de la Belgique un pays sans (…), avec de vrais magasins et des villes animées », a déclaré le président du PS, Paul Magnette. « Il faut s’attaquer aux cow-boys, au lieu de les interdire », a réagi la fédération du commerce Comeos.

e-commerce

6. S’agit-il d’une hystérie collective ou le phénomène des (…) existe-t-il vraiment ? Des supporters du FC Malines se sont sentis mal après en avoir été victimes, il en a été de même au festival de la jeunesse We R Young et à la Brussels Pride. Pourtant, il n’existe aucune preuve toxicologique.

piqûres sauvages (ou agression à la piqûre)

7. La vice-Première ministre MR et ministre des Affaires étrangères (…) a démissionné de ses fonctions. Son mari souffre d’un cancer. Le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD) manifeste son profond respect pour cette décision.

Sophie Wilmès

8. Le conglomérat américain d’industries chimiques (…) devra payer 100 millions d’euros de dommages et intérêts à la Flandre pour la pollution par les PFAS (substances perfluoroalkylées) autour de son usine de Zwijndrecht. L’entreprise doit également payer les coûts d’assainissement, bien que ceux-ci n’aient pas encore été quantifiés.

3M

9. Des plaintes s’accumulent à l’encontre du fournisseur d’énergie (…), qui envoie des factures anticipées astronomiques et transforme en douce les contrats fixes en contrats variables. L’entreprise belge, dont le siège se trouve à Liège, est connue pour casser les prix.

Mega

10. Les bourgmestres de Flandre-Occidentale s’opposent à (…), une ligne à haute tension qui doit encore être construite pour acheminer l’énergie verte des parcs éoliens en mer vers l’intérieur des terres. Ils étudient la possibilité de réaliser le projet sous terre.

Ventilus

11. Le jour précédant la Veillée de l’Yser, le conseil municipal d’Ypres a retiré sa licence à (…), un festival de musique d’extrême droite. Les groupes à l’affiche étaient soupçonnés de sympathie néonazies.

Frontnacht

12. Le ministre de la Justice (…) et sa famille ont vu leur sécurité renforcée après avoir reçu des menaces émanant du milieu de la drogue. Quatre suspects néerlandais ont été interpellés. Ils étaient en possession de Kalachnikovs. L’homme politique Open VLD a affirmé qu’il ne se laisserait pas intimider.

Vincent Van Quickenborne

13. 55 victimes présumées de la traite des êtres humains ont été découvertes sur un chantier de construction dans le port d’Anvers. Elles auraient été payées 650 euros par mois pour travailler six jours par semaine. L’employeur (…) blâme le sous-traitant.

Borealis

14. D’ici à 2027, un parc à thème Legoland devrait ouvrir ses portes dans notre pays, à la place des anciens locaux du constructeur de machines Caterpillar à (…). Cela permettrait de créer plus d’un millier de nouveaux emplois.

Gosselies

15. L’amiral Michel Hofman, patron de l’armée belge, demande la réintroduction du (…), qui avait été suspendu en 1992. Avec l’escalade de la guerre en Ukraine, nous devrions, selon lui, au moins y réfléchir.

service militaire

16. Qui a affirmé « les centrales nucléaires tournent à fond en France », sur LN24, alors que plus de la moitié des réacteurs français étaient indisponibles ?

Zakia Khattabi

17. La banque éthique (…) n’a pas réussi à réunir les 40 millions d’euros dont elle avait besoin pour renouveler sa licence bancaire. La banque a été créée après la crise financière et voulait fonctionner de manière durable, mais ses performances commerciales étaient trop faibles.

NewB

18. « Je pense que je n’ai pas la permission, mais tout le monde veut savoir combien j’économise. De plus, nous sommes dans une situation d’urgence climatique. » Le Bruxellois Tom Kenis a accroché un (…) sur la terrasse de son appartement et fait la une de la presse.

panneau solaire

19. Le montant final de la construction de la Maison des parlementaires à Namur, qui doit abriter les bureaux des 75 députés wallons, serait de (…) millions d’euros, soit plus de quatre fois plus que prévu. On évoque des malversations.

46

20. Il est neuroscientifique, pilote de montgolfière et fait désormais partie des cinq nouveaux astronautes professionnels sélectionnés par l’agence spatiale européenne ESA. (…), Namurois de 34 ans, a de bonnes chances de devenir le troisième Belge dans l’espace.

Raphaël Liégeois

2. Quiz sur l’actualité internationale

© getty images

1. La Suède et la (…) ont demandé à rejoindre l’alliance militaire de l’Otan. Les deux pays sont traditionnellement neutres. Leur demande est consécutive à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Finlande

2. L’(…), une coalition de pays producteurs de pétrole, réduit sa production de 2 millions de barils par jour. La Russie profite de la hausse du prix du pétrole, mais pour les pays occidentaux, déjà aux prises avec des prix élevés du gaz et de l’électricité, c’est une mauvaise nouvelle.

OPEP

3. Lors des primaires républicaines, (…) a perdu son siège dans son Etat natal, le Wyoming. Elle possède de solides racines républicaines, mais ses critiques à l’égard de Donald Trump l’ont placée dans le viseur des partisans de l’ancien président.

Liz Cheney

4. Giorgia Meloni a remporté les élections législatives italiennes. Son parti (…) a obtenu 26% des suffrages, une progression spectaculaire. La politicienne d’extrême droite est devenue la première femme à devenir Premier ministre en Italie.

Fratelli d’Italia

5. Le Parlement ukrainien a interdit une lettre. Les militaires russes dessinent de grands (…) sur leurs chars. La signification ou l’origine de cette pratique n’est pas claire.

Z

6. La Cour suprême des Etats-Unis, composée en majorité de juges conservateurs, a annulé l’arrêt (…). Cette affaire judiciaire remontant à 1973 a servi de jurisprudence pour déterminer si l‘avortement est légal.

Roe vs Wade

7. “L’unification de la Chine sera réalisée”, a déclaré le président Xi Jinping à l’ouverture du congrès annuel du parti. Xi condamne les « ingérences » étrangères à (…), l’île que la Chine considère comme partie intégrante de son territoire.

Taïwan

8. Le Parlement allemand a révoqué les privilèges de l’ancien chancelier allemand (…). L’ex-politicien travaillait pour la compagnie pétrolière nationale russe Rosneft et faisait du lobbying pour l’industrie pétrolière et gazière russe.

Gerhard Schröder

9. Le 1er janvier 2023, la (…) rejoindra la zone euro. « L’euro va renforcer notre économie et offrira des avantages à nos citoyens », a déclaré le Premier ministre Andrej Plenkovic. Il s’agira du vingtième Etat où l’on pourra désormais payer en euros.

Croatie

10. Un jour après les faits, le ministère russe de la défense a reconnu que le (…), navire amiral de la flotte russe, a coulé. Le Kremlin parle d’un incendie, l’Ukraine affirme avoir neutralisé le navire avec des missiles de croisière.

Moskva

11. (…) est connu pour ses opinions tranchées et flirte avec l’extrême-droite dans ses commentaires. Mais le grand impact qu’a eu ce chroniqueur lors de l’élection présidentielle française ne s’est pas traduit en votes. Il n’a atteint que 7 %.

Eric Zemmour

12. La hausse des prix du gaz ne fait pas changer d’avis le gouvernement néerlandais : les champs gaziers de la province de (…) restent fermés. L’extraction du gaz provoque des tremblements souterrains et plusieurs maisons ont été endommagées.

Groningen

13. A Bruxelles, une dent de (…) a été remise à ses proches. Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) s’est excusé pour le rôle de la Belgique dans l’assassinat du Premier ministre congolais il y a 61 ans.

Patrice Lumumba

14. Sherry Rehman, la ministre du Climat du (…), a demandé à l’Occident des réparations pour les dommages causés au climat. Son pays subit des inondations dévastatrices : un tiers du territoire est sous eau et au moins 1 300 personnes ont trouvé la mort.

Pakistan

15. L’ancien président américain George W. Bush a commis un lapsus embarrassant lors d’un discours au Texas. Il a qualifié l’invasion de l’(…) « cruelle et injuste », mais s’est vite corrigé : « je veux dire : l’Ukraine ».

Irak

16. (…) a été réélu à l’unanimité en tant que président du Conseil européen. « Sans candidat adverse, j’en rêve », a plaisanté le président américain Joe Biden, qui était également présent au sommet européen.

Charles Michel

17. Après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, des Iraniennes ont défié le pouvoir en retirant leur foulard. Elles ont levé leur majeur vers le portrait de l’ayatollah (…). Le leader suprême, 83 ans, accuse les Etats-Unis et Israël d’être les instigateurs des émeutes.

Ali Khamenei

18. Plusieurs explosions ont mis hors service les gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui acheminent le gaz russe vers l’Europe. Des fuites se sont produites : de grosses bulles de gaz étaient visibles à la surface de la (…).

mer Baltique

19. 155 personnes ont péri lors d’une fête d’Halloween dans le district d’Itaewon, quartier de divertissement de la ville de (…). Il y avait dix fois plus de fêtards que prévu. La panique a provoqué des mouvements de foule aux conséquences fatales.

Séoul

20. Selon les estimations de l’ONU, la population mondiale a franchi un cap : depuis cette année nous avons dépassé le nombre de (…). La croissance démographique la plus forte se remarque dans les pays en développement. En Occident, le taux de natalité est en baisse.

8 milliards

3. Quiz sur l’actualité culturelle et culture général

1. Au festival de Cannes, (…), du réalisateur belge Lukas Dhont, a remporté le Grand Prix, le prix le plus important après la Palme d’or. Le film raconte l’histoire d’une amitié entre deux adolescents, brutalement perturbée.

Close

2. Les constructeurs automobiles européens tirent la sonnette d’alarme quant à la mainmise chinoise sur le (…), le principal métal de production des batteries automobiles. Septante pour cent de la production mondiale sont en effet entre les mains des Chinois.

lithium

3.Trente-sept ans après sa sortie, Running Up That Hill, de Kate Bush, est la chanson la plus téléchargée sur iTunes. La chanson figure dans la nouvelle saison de la série populaire sur Netflix, (…), qui se déroule dans les années 1980.

Stranger Things

4. Pendant des années, elle a été considérée comme une grande favorite. A 82 ans, (…) obtient enfin le prix Nobel de littérature. Son livre le plus connu est Les Années, paru en 2008, dans lequel elle établit des parallèles entre l’histoire de France et sa propre vie.

Annie Ernaux

5. Juste avant de donner une conférence, l’écrivain américano-britannique d’origine indienne (…) est poignardé. En 1989, l’ayatollah iranien Khomeyni avais émis une fatwa (condamnation à mort) à son encontre. L’écrivain a été gravement blessé mais a survécu.

Salman Rushdie

6. Monstre : l’histoire de (…) fait scandale malgré son grand succès sur Netflix. Les proches des victimes estiment que la série glorifie le tueur en série et utilise l’horrible fin de cette histoire comme un divertissement.

Jeffrey Dahmer

7. En 2022, (…) aurait eu 100 ans : la National Gallery de Londres a célébré l’événement avec une grande rétrospective. Le petit-fils du célèbre psychanalyste a été qualifié de « l’un des portraitistes les plus impitoyables du XXe siècle ».

Lucian Freud

8. Le jury d’experts a aimé sa chanson Miss you, mais lors des votes nationaux, (…) n’a pratiquement obtenu aucun point et la Belgique a terminé 19e au concours Eurovision de la chanson. Auparavant, le chanteur avait remporté la finale de The Voice Belgique.

Jérémie Makiese

9. Depuis plusieurs années, il choisit les projets les plus absurdes, mais il sait encore rire de lui. L’acteur (…), lauréat d’un Oscar, joue son propre rôle dans le film au titre ironique, Un talent en or massif.

Nicolas Cage

10. Le label cinématographique Warner a décidé d’abandonner le film (…) des réalisateurs belges Bilall Fallah et Adil El Arbi. Le tournage était terminé, seuls les effets spéciaux et le montage restaient à faire. Le film ne sera peut-être jamais vu.

Batgirl

11. Le 14 août, la première édition du festival (…) s’est déroulée sur le terrain du Pukkelpop. L’affiche, avec Editors, Pixies et Liam Gallagher, s’adressait aux fans de rock un peu plus âgés. Le succès fut mitigé, sans doute à cause de la canicule.

Hear Hear

12. « En avant donc », a tweeté Elon Musk sans grand enthousiasme. Sa société Space X a finalement ouvert son réseau de satellites (…) aux forces armées ukrainiennes, qui en dépendent fortement.

Starlink

13. Dans son nouveau livre Une brève histoire de l’égalité, l’économiste français (…) plaide pour des garanties d’emploi, 120 000 euros pour chaque jeune de 25 ans et des réparations coloniales. L’économiste s’est fait connaître en 2013 avec son livre Le Capital au 21e siècle.

Thomas Piketty

14. Ce fut tout sauf un succès au box-office en 1993, mais le film Disney sur les sorcières Sanderson est devenu un classique d’Halloween. Bette Midler joue à nouveau le rôle principal dans (…) 2, sorti sur le service de streaming Disney+ en octobre.

Hocus Pocus

15. L’Oscar du meilleur film revient étonnamment à Coda. Le film raconte l’histoire de Ruby Rossi, rôle joué par Emilia Jones, et de sa famille. Ruby était une « coda », abréviation pour « children of (…) adults ».

Deaf

16. Le Belge Luc Donckerwolke a été nommé « World Car Person of the Year 2022 ». Le designer a dessiné le Tuscon et l’Ioniq5, le SUV électrique à succès, pour le constructeur automobile (…).

Hyundai

17. « Fini les années folles », a déclaré Maurice Engelen, aujourd’hui âgé de 63 ans. Deux concerts à l’Ancienne Belgique constituent le dernier exploit de son groupe (…). Breakfast in Vegas a été l’un de leurs plus grands succès.

Praga Khan

18. Le célèbre architecte américain (…) a présenté son projet de rénovation de la Boerentoren (tour des paysans) à Anvers. Il a placé une grande couronne de verre sur le gratte-ciel, qui rappelle la tour de Sauron dans Le Seigneur des anneaux.

Daniel Libeskind

19. Un tableau du peintre néerlandais (…) aurait été suspendu à l’envers pendant des décennies. Un musée de Düsseldorf organisait une exposition autour de l’artiste lorsque le conservateur a découvert l’erreur.

Piet Mondrian



2. Pour la première fois dans l’histoire, un seul artiste occupe les dix premiers rangs du Billboard Top 100, le palmarès des cent chansons les plus populaires aux Etats-Unis. Avec son nouvel album Midnights, sorti en octobre, (…) bat tous les records.

Taylor Swift

4. Quiz « people »

Will Smith gifle Chris Rock

1. Johnny Depp a gagné le procès contre son ex-femme (…), une affaire qui s’est transformée en sordide déballage médiatique. L’acteur n’a pas accepté que son ex l’accuse de violences conjugales et l’a poursuivie pour diffamation et perte de revenus.

Amber Heard

2. Dans le pop-up store éphémère du géant chinois de la mode (…), à Anvers, interdiction d’essayer ou même de toucher. Les vêtements ne peuvent qu’être regardés et commandés via un QR Code. Le fabricant, scandaleusement bon marché, est très populaire auprès des jeunes.

Shein

3. Des militants écologistes ont lancé de la soupe aux tomates sur le tableau (…) de Vincent Van Gogh, dans la National Gallery à Londres. L’œuvre, estimée à 84 millions d’euros, était heureusement protégée par une vitre et ne semble pas avoir été endommagée.

Les Tournesols

4. Le médicament Ozempic est en pénurie. Celui-ci semble contribuer à la perte de poids, alors qu’il est normalement utilisé pour traiter les personnes souffrant de (…). L’association qui représente les patients atteints de cette maladie tire la sonnette d’alarme.

Diabète

5. Le jeu de lettres (…) envahit Internet. Chaque jour, un nouveau mot de cinq lettres est lancé. Les cases, vertes, jaunes et grises indiquent quelles lettres sont correctes. Le New York Times a acheté l’appli.

Wordle

6. Le musicien belge (…) a présenté son nouveau single L’enfer au JT de TF1 du dimanche soir, la chaîne la plus regardée de France. Il y a évoqué ses pensées suicidaires et s’est mis à chanter en pleine interview.

Stromae

7. Dix ans après leur dernière collaboration, les casse-cou Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius et Wee Man sortent un nouveau film (…). Une fois de plus, ils y font d’effroyables cascades avec des tasers, des toilettes chimiques ou encore boivent du lait jusqu’à en vomir.

Jackass

8. Lors de la cérémonie des Oscars, Will Smith est monté sur scène pour frapper au visage le comédien (…), qui avait fait une blague à propos de la femme de Smith. L’acteur s’est ensuite excusé mais n’est, pour le moment, plus le bienvenu aux Oscars.

Chris Rock

9. La (…) a soumis une proposition à l’ONU afin de changer son nom utilisé à l’international et qui signifie « dinde » en anglais. Toutes les ambassades seront renommées et une campagne publicitaire propagera la nouvelle appellation.

Turquie

10. Les sept membres du boys band sud-coréen (…) doivent accomplir leur service militaire. Le groupe pop se met donc en pause jusqu’en 2025. Le chanteur Jin est le premier à prendre les armes et estime que c’est un honneur.

BTS

11. Les Britanniques en deuil ne sont plus autorisés à laisser des tartines à la confiture sur les sites commémoratifs de la reine Elizabeth II. C’est le goûter préféré de (…), avec qui la souveraine avait enregistré, en juin, une vidéo devenue virale.

L’ours Paddington

12. Les entreprises occidentales ont cessé leurs activités en Russie. Cette étape a été marquée par le départ de (…), autrefois considéré comme le symbole du rapprochement entre l’Ouest et l’Est. La chaîne a reçu le nouveau nom Vkoesno & Totsjka (savoureux & c’est tout).

McDonald’s

13. Le jean à taille haute était à la mode à la fin des années 1980, mais le (…) a fait son come-back en 2022. Le pantalon, long et droit sur l’arrière, est généralement porté en bleu clair uni, avec un tee-shirt ou un pull rentré à l’intérieur.

Mom Jeans

14. Il y a 20 ans, le premier film Harry Potter sortait dans les salles : les stars ont fêté l’événement. L’écrivaine (…), vivement critiquée pour ses déclarations sur les personnes transgenres, était la grande absente d’un documentaire sur les retrouvailles.

J.K. Rowling

15. Le styliste (…) quitte la direction artistique de l’Académie de mode d’Anvers. Il a 65 ans et prend sa retraite à contrecœur. Son successeur est le jeune Américain Brandon Wen, 29 ans.

Walter Van Beirendonck

16. Les magasins de jouets vendent des cargaisons de cette poupée qui, à l’origine, est un personnage du jeu vidéo Poppy Playtime. (…) a commencé à avoir sa vie propre sur TikTok et est devenue incroyablement populaire auprès des jeunes.

Huggy Wuggy

17. “Vous pouvez suivre les étapes de ma dépendance en fonction de mon poids. Si je pèse beaucoup, c’est l’alcool. Si je suis maigre, alors ce sont les pilules », déclare l’acteur Matthew Perry dans sa biographie publiée cette année. Dans la série télévisée Friends, il jouait le rôle de (…).

Chandler Bing

18. Les éditions Dupuis l’avaient annoncé en fanfare. Gaston Lagaffe allait renaître sous le crayon de […], dessinateur québécois des Nombrils. Cette reprise, non souhaitée par la fille d’André Franquin, est toujours en attente d’une décision judiciaire.

Delaf

19. Le roi Philippe s’est rendu en visite officielle au Congo, et notamment à Bukavu, où il a visité l’hôpital du docteur (…). Ce médecin a obtenu le prix Nobel de la paix en 2018 pour son travail avec les femmes victimes de violences sexuelles, un fléau dans cette région où la guerre est endémique.

Denis Mukwege

20. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur la chaîne C8, l’animateur Cyril Hanouna a insulté un de ses invités, député du parti de gauche LFI, car celui-ci a mis en cause des personnalités « qui appauvrissent l’Afrique », citant le milliardaire (…), propriétaire de C8.

Vincent Bolloré

5. Quiz « Ils nous ont quittés en 2022 »

Shinzo Abe

1. L’acteur américain d’origine bahaméenne (…) est décédé à l’âge de 94 ans. Il a été le premier acteur noir à recevoir l’Oscar du meilleur acteur masculin. Ses films les plus connus sont Devine qui vient dîner et Dans la chaleur de la nuit.

Sidney Poitier

2. Personne n’a apporté plus de pathos musical que Marvin Lee Aday, connu sous son pseudonyme d’inspiration culinaire (…), et dont les chansons rock théâtrales comme Paradise by the Dashboard Light ont connu beaucoup de succès. Il est décédé à Nashville, probablement des conséquences du Covid.

Meat Loaf

3. « Aujourd’hui Bruxelles pleure », a twitté le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), alors que l’ancien bourgmestre (…) venait de décéder. Egalement socialiste, il a dirigé la capitale de 2001 à 2013.

Freddy Thielemans

4. A Pristina, capitale du Kosovo, une artère porte le nom de (…), la première femme secrétaire d’Etat américaine, décédée des suites d’un cancer, en mars. Sous l’administration Clinton, les forces de l’Otan ont bombardé la Serbie, qui était en conflit avec sa province du Kosovo.

Madeleine Albright

5. Taylor Hawkins, batteur du groupe de rock (…), est décédé inopinément la veille d’un concert à Bogota, en Colombie. Par la suite, son fils Shawn a interprété la chanson My Hero avec le groupe, lors d’un concert en hommage à son père.

Foo Fighters



6. Avant le match d’entraînement contre le Burkina Faso, les Diables Rouges ont rendu hommage à Miguel Van Damme. Le gardien de but du (…) a été emporté par une leucémie. Il semblait avoir vaincu la maladie, mais une rechute est survenue.

Cercle Bruges

7. Son interprétation de Sonny Corleone dans Le Parrain est devenue iconique, un rôle qui a d’ailleurs valu à (…) une nomination aux Oscars. Son rôle principal dans le film Misery (1990), adaptation du livre de Stephen King, a également été très apprécié. Il avait 82 ans.

James Caan



8. Le Japon a été secoué pas un assassinat politique. L’ex-Premier ministre (…) a été abattu lors d’un discours dans la ville de Nara. Il avait dirigé le Japon en 2006 et 2007 et avait été à nouveau nommé Premier ministre entre 2012 et 2020.

Shinzo Abe

9. Décès de l’homme politique protestant David Trimble. Lors des négociations de paix en Irlande du Nord en 1998, plus connues sous le nom d’accord du (…), il a réussi à surmonter l’opposition de son propre cercle. Il a reçu le prix Nobel de la paix conjointement avec le catholique John Hume.

Vendredi saint

10. C’est surtout le rôle du lieutenant (…) dans la série télévisée Star Trek qui colle à la peau de Nichelle Nichols, décédée à l’âge de 89 ans. En 1968, une scène entre Nichols et le capitaine Kirk a suscité la controverse : un baiser entre une femme noire et un homme blanc était inédit à la télévision.

Nyota Uhura

11. Un tir de missile américain a tué Ayman al-Zawahiri, l’idéologue du réseau terroriste (…) et successeur d’Oussama ben Laden. Les Etats-Unis avaient mis sa tête à prix pour 25 millions de dollars, du fait de son rôle dans les attentats du 11 septembre 2001.

Al-Qaeda

12. De 2016 à février 2022, (…) a été rectrice de la VUB. Elle souffrait d’un cancer et, à plusieurs reprises, a témoigné avec courage de son combat contre la maladie.

Caroline Pauwels

13 L’actrice Olivia Newton-John, disparue cette année, avait représenté la Grande-Bretagne à l’Eurovision mais ce n’est que quatre ans plus tard qu’elle a vraiment percé, dans le rôle de Sandy dans la comédie musicale (…). La complicité avec son partenaire John Travolta fit le tour du monde.

Grease

14. « Monsieur Bordeaux-Paris » n’est plus. En 1968, (…) a perdu de peu le Tour de France face au Néerlandais Jan Janssen. Ce Campinois a également terminé deuxième du Giro et des Championnats du monde, mais a remporté de belles courses d’un jour comme le Tour de Lombardie et Gand-Wevelgem.

Herman Vanspringel

15. On ne sait pas ce qu’il a pensé de l’invasion de l’Ukraine, mais dans la politique de Vladimir Poutine il y a, de toute façon, peu de glasnost ou de perestroïka. (…), dernier président de l’Union soviétique est décédé à Moscou.

Mikhaïl Gorbatchev

16. Anderlecht pleure (…), directeur général du club entre 1981 et 2003. Durant son mandat, les Mauve et Blanc ont remporté onze titres nationaux ainsi que la Coupe de l’UEFA en 1983. Son fils Michael est actionnaire d’Anderlecht.

Michel Verschueren

17. On le connaît mieux sous le nom de (…), pseudonyme de Artis Leon Ivey Jr., du hit Gangsta’s Paradise. Son nom de scène fait référence à Julio Iglesias. Le rappeur est mort alors qu’il était en tournée avec d’autres stars des années 1990.

Coolio

18. Elle était la voix de Mme Potts dans La Belle et la Bête, et est devenue mondialement célèbre dans le rôle de Jessica Fletcher dans Arabesque. L’actrice britannique (…) est décédée à l’âge de 96 ans.

Angela Lansbury

19. Les cendres d’Arno, chanteur de rock originaire d’Ostende, ont été dispersées dans la mer du Nord. Avec le guitariste Jean-Marie Aerts, il formait le groupe (…), qui a enregistré des succès tels que Oh La La La et Putain putain. En 1986, Arno décidait de s’aventurer en solo.

TC Matic

20. L’homme politique (…) (CD&V) est décédé à l’âge de 72 ans. Il est notamment connu pour avoir mis fin au service militaire obligatoire en 1992, lorsqu’il était ministre de la Défense.

Leo Delcroix