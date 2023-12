Attaque au couteau près de la Tour Eiffel à Paris: ce que l’on sait

Le parquet antiterroriste français est désormais saisi de l’enquête au lendemain de l’attaque près de la tour Eiffel, haut lieu touristique de Paris, dans laquelle un Allemand a été tué et deux autres personnes blessées par un jeune Français, connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques.

L’homme de 23 ans qui a été tué samedi soir dans l’attaque au couteau et au marteau, près de la tour Eiffel à Paris, avait la double nationalité allemande et philippine, a-t-on appris ce dimanche de source judiciaire.

Selon le parquet, l’assaillant, né en 1997, a tué à coups de couteau un homme de nationalité allemande né en 1999 et en a blessé deux autres, une personne britannique de 66 ans et une personne française de 60 ans, à proximité du pont de Bir Hakeim.

Il a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête confiée à la brigade criminelle de Paris, a indiqué le ministère public.

Le parquet antiterroriste français est désormais saisi de l’enquête.

Connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques

Le vingtenaire, connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques, a crié « Allah Akbar » au moment des faits, selon une source policière. Il avait déjà été condamné à quatre ans de prison en 2016 pour avoir voulu passer à une action violente, a précisé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin qui tenait un point presse sur place.

Il aurait dit aux policiers l’ayant interpellé qu’il « ne pouvait plus supporter que les musulmans meurent, tant en Afghanistan qu’en Palestine » et aurait aussi déclaré qu’il « en voulait » pour « ce qui se passait à Gaza » et que la France serait « complice de ce que faisait Israël » là-bas, selon le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Les policiers viennent d’avoir courageusement interpellé un assaillant s’en prenant à des passants à Paris, autour du quai de Grenelle. Une personne décédée et un blessé pris en charge par les Pompiers de Paris. Merci d’éviter le secteur. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 2, 2023



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Les enquêteurs vont se pencher sur le suivi médical de l’auteur, un homme au « profil très instable, très influençable », selon une source sécuritaire à l’AFP. « Est-ce qu’il était suivi médicalement comme il aurait dû l’être et comme il l’a été un temps, c’est une question qui se posera », a dit une source policière à l’AFP.

Cet homme avait déjà été interpellé en 2016 par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour un projet d’action violente dans le quartier d’affaires de La Défense, à la périphérie ouest de Paris. Il avait été condamné à cinq ans d’emprisonnement et était sorti après quatre ans de détention, selon cette source.

Une vidéo revendique l’attaque

L’assaillant a publié sur les réseaux sociaux une vidéo de revendication de son attaque, ont confirmé à l’AFP des sources policières et sécuritaires. Il y évoque « l’actualité, le gouvernement, le meurtre de musulmans innocents », a détaillé la source sécuritaire. À ce stade, les enquêteurs ne savent pas quand cette vidéo a été tournée, mais elle a été postée en ligne « concomitamment » au passage à l’acte, selon cette source.

« J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand décédé ce soir lors de l’attaque terroriste survenue à Paris et pense avec émotion aux personnes actuellement blessées et prises en charge », a écrit le président français Emmanuel Macron sur X (ex-Twitter).

J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand décédé ce soir lors de l’attaque terroriste survenue à Paris et pense avec émotion aux personnes actuellement blessées et prises en charge.



Mes plus sincères remerciements aux forces de… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2023



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

« Nous ne céderons rien face au terrorisme« , a affirmé la Première ministre Elisabeth Borne. « Mes pensées vont à la victime, aux blessés et à leurs proches. Je salue le courage et le professionnalisme de nos forces de l’ordre et nos services de secours mobilisés », a encore écrit la cheffe du gouvernement sur X.

Suite à l’attaque de ce soir à Paris, mes pensées vont à la victime, aux blessés et à leurs proches.



Je salue le courage et le professionnalisme de nos forces de l’ordre et nos services de secours mobilisés.



Nous ne céderons rien face au terrorisme. Jamais. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) December 2, 2023