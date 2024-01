Ron DeSantis se retire de la course à l’investiture républicaine et soutiendra Donald Trump

Ron DeSantis jette l’éponge: il ne participe plus à la course à l’investiture républicaine et apporte son soutien à Donald Trump.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a annoncé se retirer de la course à l’investiture républicaine, et qu’il soutiendrait Donald Trump en vue de l’élection présidentielle de novembre. « Je suspends aujourd’hui ma campagne », a-t-il dit dans une vidéo publiée sur X (ex-Twitter). « Il est clair selon moi que la majorité des électeurs républicains de la primaire veulent donner une autre chance à Donald Trump. »

Ron DeSantis, aux positions dures sur l’immigration et l’avortement, est arrivé deuxième lors des caucus de l’Iowa , loin derrière Donald Trump, avec 21% des voix contre 51% pour l’ancien président. « Je ne peux pas demander à nos bénévoles de donner de leur temps et de leur argent si nous n’avons pas un chemin clair vers la victoire », a-t-il justifié dans sa vidéo. « J’ai eu des désaccords avec Donald Trump, comme sur la pandémie de coronavirus », mais « Trump est meilleur que le sortant actuel, Joe Biden », a ajouté l’homme de 45 ans.

Son annonce intervient à deux jours des primaires dans l’Etat américain New Hampshire.