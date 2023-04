Les inscriptions en première secondaire, c’est reparti : tout ce qu’il faut savoir

Ce lundi 24 avril débute la deuxième phase des inscriptions en première secondaire. Plus de 1800 élèves sont toujours sans école.

La rentrée des classes 2023, c’est déjà dans quatre mois. Une échéance particulièrement stressante pour les quelque 1.800 élèves de sixième primaire qui n’ont pas encore obtenu leur place dans une école secondaire. A l’issue du premier cycle d’inscription en première secondaire – qui s’étalait du 6 février au 10 mars 2023 – 1.821 enfants se sont en effet retrouvés sur liste d’attente, soit un peu moins que l’an dernier à pareille époque (1.831).

Pour ces jeunes et pour tous ceux qui n’avaient pas encore entrepris les démarches, un second cycle d’inscription débute ce lundi 24 avril. A partir de cette date, les inscriptions sont chronologiques : le premier à introduire une demande d’inscription dans une école est donc le premier inscrit. Mais de nombreux établissements affichent déjà complets, notamment à Bruxelles et dans le Brabant wallon, où la situation est traditionnellement la plus tendue. Mi-mars, 119 écoles n’avaient plus aucun créneau disponible, contre 110 à la même période en 2022, selon les chiffres communiqués par la Commission générale des inscriptions (CoGI).

12.237 places encore disponibles

Actuellement, 312 écoles peuvent encore accueillir des élèves, pour un total de 12.237 places, dont 1.250 en Région de Bruxelles-Capitale, 565 en Brabant wallon et 10.422 dans le reste de la Wallonie.

Pour réaliser une inscription chronologique, les parents d’élèves doivent simplement se rendre dans la ou les écoles qui les intéressent. L’école pourra générer un duplicata du formulaire de l’enfant et l’y inscrire. A noter que les parents qui veulent finalement inscrire leur enfant dans un autre établissement que celui obtenu lors de la première phase d’inscription peuvent également le faire à partir de ce lundi.

Les files d’attente vont donc encore évoluer jusqu’au 21 août, qui marquera la fin du deuxième cycle d’inscription.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le portail « Inscriptions » de la Fédération Wallonie-Bruxelles.