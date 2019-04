opinion

"Rebâtir une cathédrale à défaut d'une nation"

Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express

Pourquoi l'incendie de Notre-Dame de Paris, un fait divers, nous bouleverse-t-il et nous interpelle-t-il tant ? A côté des raisons élémentaires (proximité avec la France, attrait historique et patrimonial, must touristique), notre sensibilité est aiguisée par une succession de dichotomies.

© FRÉDÉRIC RAEVENS