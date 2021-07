Certificat Covid, test PCR... puis-je m'affranchir de certaines règles si mon séjour à l'étranger ne dure que quelques jours/heures ? Le Vif a répondu à vos questions voyage. Le point sur les formalités à remplir.

Question de Violette : le pass Covid européen est-il nécessaire pour les voyages de moins de 48 heures ?

Oui, à partir du 1er juillet, le certificat COVID est obligatoire pour circuler dans l'Union européenne, quelle que soit la durée du séjour. Celui-ci doit comporter soit un certificat de vaccination qui prouve que vous êtes entièrement vacciné contre le virus de la COVID-19, soit un certificat de rétablissement qui prouve que vous avez été infecté à la COVID-19 et que vous vous êtes rétabli, soit un certificat de test prouve que vous avez subi un test PCR dont le résultat est négatif.

Voici comment le télécharger >> L'application pour voyager CovidSafeBE est disponible: tout savoir pour bien l'utiliser

Question de Michel: pour les Pays Bas quid pour les règles pour un séjour de moins de 12 heures?

Les Pays-Bas ont une politique spéciale en la matière. Les personnes en transit, voyageant moins de 12 heures dans le pays ou provenant d'une région s'étendant à moins de 30 km de la frontière ne doivent pas fournir de test négatif ou de passeport vaccinal.

Si par contre ce séjour se fait au retour d'un voyage à l'étranger (en vol en transit par exemple), vous devrez faire attention. Si la région de laquelle vous revenez est estampillée verte ou jaune par les Pays-Bas, vous n'aurez besoin de rien. Au contraire les voyageurs (de plus de 13 ans) qui reviennent d'une zone orange ou rouge, vous serez obligés d'avoir un test négatif pour entrer dans l'avion du retour. Vous devrez également remplir une déclaration de santé.

Question de Michel: Bonjour, pour aller en Italie, il faut un test PCR négatif de - de 48h. Si je fais un arrêt en France pour une nuit ( ou deux), le délai de validité du test en arrivant en Italie sera dépassé. Que va-t-il se passer ? Refaire un test à la frontière italienne ? Ça ne pose pas de problème ? Merci pour votre réponse

Bonjour, si vous n'êtes pas vacciné et que vous n'avez pas de certificat prouvant que vous avez eu le coronavirus, et que le trajet dure plus de 48h vous serez obligé de refaire un test avant d'entrer en Italie. Il devra être intégré dans votre pass sanitaire européen. Pour pouvoir passer un test en France, il vous faudra prendre rendez-vous dans un centre de dépistage, vous trouverez la liste sur https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid.html.Ces tests sont actuellement gratuits mais cela devrait bientôt évoluer. Ce mercredi, le porte-parole du gouvernement français, Grabriel Attal a déclaré à nos confrères des Echos que les tests de détection du Covid deviendront "payants dès le 7 juillet pour les touristes étrangers". Ils seront facturés "à la hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques". Avant votre arrivée en Italie, n'oubliez par ailleurs pas de remplir leur Passenger Locator Form.

Question de Thierry: Bonjour, Je pars en France samedi en début d'après-midi en voiture et j'ai donc pris rendez-vous mercredi pour faire tester les enfants et ce afin d'être certain d'avoir le résultat à temps.

Le dernier rdv possible était à 11h50 mais je passerais la frontière vers 14h00 le samedi. Le test sera donc techniquement de plus de 72 heures. Est ce le jour ou l'heure du test qui est pris en compte ? Merci d'avance

Bonjour, il faut un test négatif de moins de 72h pour passer la frontière et pas plus. Nous vous conseillons de passer la frontière avant si possible ou de repasser un test antigénique avec lequel vous aurez rapidement votre résultat.

Question de Brigitte : ma fille rentre de Barcelone le 7 au soir ( qui sera alors zone rouge) et repart en France le jeudi 8 au matin. Comment doit-elle faire? (elle n'est pas vaccinée)

Si votre fille a plus de onze ans, elle devra présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures pour entrer en France. Elle devra donc passer un test à Barcelone. Vous trouverez plus d'informations sur les centres de test à Barcelone ici.

Question de Claudette: Le Maroc demande un test PCR négatif de moins de 48 H. Avant l'embarquement? A l'arrivée à destination? Faut-il déduire 2 heures pour adapter au temps universel pour sa validité? Grand merci.

Bonjour, pour les personnes n'ayant pas de pass vaccinal valide, le Maroc demande en effet un test PCR négatif de moins de 48h, et ce à l'embarquement. Bonnes vacances.

Question de Dylewski : les délais de test PCR sont courts pour certaines destinations, pour l'Italie par exemple le test PCR doit avoir été effectué dans les 48 heures précédant l'arrivée. Les laboratoires mettent-ils ces analyses en priorité afin d'obtenir les résultats rapidement ?

Les résultats du test PCR sont disponibles dans les 24 heures, 36 heures maximum, en fonction des laboratoires. Les laboratoires ne tiennent pas compte de la destination des voyageurs. Pour toute sécurité, il est conseillé aux voyageurs pressés d'éviter de prendre rendez-vous le week-end. Vous trouverez le résultat de votre test COVID, dès qu'il est disponible, via le portail www.masanté.be

Question de Wilmotte: Bonjour, mon fils revient en voiture le 7/7 tard de France, il y fera un test PCR en labo, il repart le 09/07 vers la Grece. Le test français (réalisé moins de 72 h avant) sera-t-il valable pour son vol au départ de Bxl vers la Grèce?

Bonjour, il faut un test PCR négatif réalisé moins de 72h avant son arrivée ou un test antigénique réalisé dans les 48h avant le départ pour pouvoir entrer en Grèce. Peu importe qu'il ait été réalisé en Belgique ou en France. Bonnes vacances à lui!

Question de Nathalie: je passe quelques jours en France et puis j'aimerais aller en Italie qui exige un test PCR. Est-ce que je peux passer un test PCR en France ?

Si vous n'êtes pas vacciné et que vous n'avez pas de certificat prouvant que vous avez eu le coronavirus, vous devrez effectuer un test PCR ou antigénique moins de 48 heures pour pouvoir entrer en Italie. Il devra être intégré dans votre pass sanitaire européen. Pour pouvoir passer un test en France, il vous faudra prendre rendez-vous dans un centre de dépistage, vous trouverez la liste sur www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid..

Ces tests sont actuellement gratuits mais cela devrait bientôt évoluer. Ce mercredi, le porte-parole du gouvernement français, Grabriel Attal a déclaré à nos confrères des Echos que les tests de détection du Covid deviendront "payants dès le 7 juillet pour les touristes étrangers". Ils seront facturés "à la hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques". Avant votre arrivée en Italie, n'oubliez par ailleurs pas de remplir leur Passenger Locator Form.

