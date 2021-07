Ce vendredi, le Vif a répondu à vos questions voyage. Parce que cette année encore, il faudra remplir une série de formalités pour partir en voyage.

Question de Jacques: je voudrais partir en vacances en Italie en voiture. Qu'en est-il des pays traversés (Allemagne et Autriche)? Dois-je remplir les mêmes conditions que si j'y séjournais pour des vacances ? Le certificat de vaccination suffit-il? Merci

Si vous êtes vacciné, cela rend le voyage plus facile, aussi bien pour l'aller que pour le retour. En effet, votre pass sanitaire vous permettra de traverser les frontières et d'éviter les quarantaines. Cela vous permettra également d'éviter de faire un test en Italie pour pouvoir retraverser ces pays lors de votre retour en Belgique.

Depuis peu, la Belgique n'est plus considérée par l'Allemagne comme un pays à risque, il ne faudra donc pas remplir de formulaire d'entrée. Attention cependant aux restrictions qui dépendent des régions, consultez bien les mesures en vigueur dans les Lander que vous traversez. Vous pourrez les trouver ici. En Autriche par contre, vous devrez remplir un formulaire d'entrée 72 heures avant votre arrivée. Il peut être téléchargé ici. Munissez-vous également de masques FFP2 si vous vous arrêtez sur la route, ils sont obligatoires en Allemagne et en Autriche. Bonnes vacances!

Question de Larissa: je pars en France depuis la Belgique le 15 août, je me fais vacciner le 12 juillet et 2e dose le 9 août. Que dois je faire avant de partir pour être en ordre ?

Bonjour! La vaccination n'est valable dans le pass sanitaire que 14 jours après la deuxième dose. Cela veut dire qu'il vous faudra réaliser un test PCR ou antigénique moins de 72 heures avant le passage de la frontière pour pouvoir entrer en France. Les résultats de ce test doivent être téléchargés dans l'application CovidSafe. Vous trouverez toutes les instructions pour son installation ici. Pour y aller, vous pouvez bénéficier d'un test PCR gratuit, en allant sur le site masanté.be.

Question de Majorie: Bonjour, Je pars en avion de Charleroi en Italie dans les Abruzzes pour 3 semaines. Je suis vaccinée complètement depuis 6 semaines. J'ai imprimé mon passeport sanitaire et ai installé l'application covidsafe. Y a-t-il d'autres formalités à faire?

Vous êtes très bien préparée! Il vous suffit juste de remplir le Passenger locator form exigé par l'Italie, vous le trouverez ici. En Italie, les mesures dépendent des régions. Actuellement, les Abruzzes sont en blanc, cela veut dire que vous pourrez profiter un maximum de vos vacances. N'hésitez pas à suivre l'évolution de la situation sur place ici.

Question de Anne: J'ai reçu les 2 doses vaccin ( dernière dose il y a 3 mois) je dois prendre l'avion le 14 juillet pour Toulouse et j'habite Charleroi...dois-je faire un test PCR avant départ ?

Bonjour! Pas besoin de test PCR pour votre voyage en France, votre vaccination suffit. Vous devez cependant télécharger le pass sanitaire pour y intégrer votre preuve de vaccination via l'application CovidSafe.

Question de Janssens: nous partons en vacances fin juillet et en France, nous serons à ce moment-là tous vaccinés complètement. Que dois prévoir de plus que nos cartes de vaccination complètes. Merci pour votre réponse

Bonjour! Si vous avez tous reçu votre deuxième dose quatorze jours avant le départ, alors il suffit de télécharger votre pass européen via l'application CovidSafe et vous pourrez partir. Attention, si vous vous êtes fait vacciner avec une seule injection (Johnson & Johnson), la preuve de vaccination est valable quatre semaines après l'injection, selon le SPF Affaires Étrangères. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra fournir un test PCR de moins de 72 heures.

Question de Antoine Didier: nous partons en Croatie en voiture le samedi 17/07 et nous traversons le Grand-Duché du Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche et la Slovénie. Est-ce que notre application covidsafe avec notre vaccination est suffisante? Ou devons nous aussi faire un test PCR?

Bonjour, beau trajet que vous allez faire. Le certificat Covid facilite les déplacements en Europe, surtout si vous êtes vacciné. Si vous avez reçu votre deuxième dose depuis plus de 14 jours, vous ne devrez faire un test PCR pour aucun de ces pays. Depuis peu, la Belgique n'est plus considérée par l'Allemagne comme un pays à risque, il ne faudra donc pas remplir de formulaire d'entrée. Attention cependant aux restrictions qui dépendent des régions, consultez bien les mesures en vigueur dans les Lander que vous traversez. Vous pourrez les trouver ici. En Autriche par contre, vous devrez remplir un formulaire d'entrée 72 heures avant votre arrivée. Il peut être téléchargé ici. Munissez-vous également de masques FFP2 si vous vous arrêtez sur la route, ils sont obligatoires en Allemagne et en Autriche.

Question de Sindy: bonjour. Mon époux a reçu sa deuxième dose de vaccin le mardi 22/06. Nous partons en Corse et prenons le bateau le mardi 6/07. Faut-il quand même faire un test PCR car le délai entre le deuxième vaccin et le jour du départ est de 14 jours et non pas de plus de 14 jours? Merci d'avance pour votre réponse

Bonjour, vous partez pile le bon jour. Le certificat est valide à partir du quatorzième jour. Par ailleurs, n'oubliez pas si vous partez en Corse qu'une déclaration sur l'honneur

imprimée et signée, sera exigée par la compagnie de transport lors de l'embarquement.

Question de Paul : Je pars du 7 août au 14 août dedans la région de Bordeaux. Je pars en train et reviens en train. (pas de correspondances). J'ai eu mes deux vaccins et on peut lire les QR code sur mon iPhone à l'aide de l'application CovidSafe. Dois-je faire une autre démarche ?

Non, votre certificat de vaccination suffit pour voyager en France. N'hésitez pas à suivre l'évolution de la situation ici. Merci de votre confiance.

Question de Marcel: mon épouse & moi, partons dans le Gard le 22 juillet pour une durée de quinze à vingt jours, en voiture. Mon épouse a reçu ses deux doses de vaccin Pfizer et j'ai pu imprimer ces deux passeports via la plateforme Ma Santé. Pour ma part, je recevrai ma seconde dose d'Astra Zeneca le vendredi 9 juillet et je pourrais donc imprimer mes deux passeports. Quelle(s) autre(s) formalité(s) dois-je remplir pour voyager en toute tranquillité ? Déjà merci et bonne journée.

Bonjour, votre départ se fait 13 jours après votre deuxième dose. Malheureusement, il faut 14 jours pour que le certificat vaccinal soit valide. Deux possibilités s'offrent à vous pour passer la frontière. Soit vous décalez votre départ d'une journée. Soit vous devez passer un test PCR moins de 72 heures avant votre départ. Vous pourrez en bénéficier gratuitement en demandant un code via masanté. Vous devrez alors charger votre résultat de test dans le passeport Covid, comme c'est le cas pour votre femme avec son vaccin. Une dernière solution: le temps entre les doses d'Astra Zeneca ayant été diminué, vous pouvez toujours contacter la plateforme vaccination pour voir si on ne peut pas avancer votre deuxième dose. Si vous habitez en Wallonie, il s'agit du 0800/45 019. Bonne journée à vous, et surtout bonnes vacances.

Question d'Alain: je suis vacciné des 2 doses depuis plus de 15 jours. Je pars en vacances en voiture et prends le bateau à Toulon pour me rendre en Sardaigne. Dois-je faire un test PCR et y-a-t-il d'autres formulaires à remplir ? Merci.

Bonjour, vous devrez vous munir de votre vaccination, via l'application CovidSafe. Aucun test PCR n'est requis dans votre cas ni pour la France, ni pour la Sardaigne. Pour entrer en Italie, vous devez remplir un Passenger locator form en suivant les instructions qui se trouvent sur ce site.

Question de J. Smets : entièrement vaccinés, possédant le certificat européen, doit-on encore se faire tester avant le départ d'un vol direct vers l'île de Zakynthos (Grèce) ?

Non, si votre certificat contient une preuve de vaccination totale, vous ne devez pas passer de test. Par contre, les voyageurs qui se rendent en Grèce sont priés de remplir le formulaire en ligne (PLF) (peu importe le type de transport utilisé) au plus tard 24 heures avant leur arrivée et se présenter à l'embarquement avec l'attestation et le code QR reçus par e-mail.

Si vous êtes vacciné, cela rend le voyage plus facile, aussi bien pour l'aller que pour le retour. En effet, votre pass sanitaire vous permettra de traverser les frontières et d'éviter les quarantaines. Cela vous permettra également d'éviter de faire un test en Italie pour pouvoir retraverser ces pays lors de votre retour en Belgique. Depuis peu, la Belgique n'est plus considérée par l'Allemagne comme un pays à risque, il ne faudra donc pas remplir de formulaire d'entrée. Attention cependant aux restrictions qui dépendent des régions, consultez bien les mesures en vigueur dans les Lander que vous traversez. Vous pourrez les trouver ici. En Autriche par contre, vous devrez remplir un formulaire d'entrée 72 heures avant votre arrivée. Il peut être téléchargé ici. Munissez-vous également de masques FFP2 si vous vous arrêtez sur la route, ils sont obligatoires en Allemagne et en Autriche. Bonnes vacances!Bonjour! La vaccination n'est valable dans le pass sanitaire que 14 jours après la deuxième dose. Cela veut dire qu'il vous faudra réaliser un test PCR ou antigénique moins de 72 heures avant le passage de la frontière pour pouvoir entrer en France. Les résultats de ce test doivent être téléchargés dans l'application CovidSafe. Vous trouverez toutes les instructions pour son installation ici. Pour y aller, vous pouvez bénéficier d'un test PCR gratuit, en allant sur le site masanté.be.Vous êtes très bien préparée! Il vous suffit juste de remplir le Passenger locator form exigé par l'Italie, vous le trouverez ici. En Italie, les mesures dépendent des régions. Actuellement, les Abruzzes sont en blanc, cela veut dire que vous pourrez profiter un maximum de vos vacances. N'hésitez pas à suivre l'évolution de la situation sur place ici.Bonjour! Pas besoin de test PCR pour votre voyage en France, votre vaccination suffit. Vous devez cependant télécharger le pass sanitaire pour y intégrer votre preuve de vaccination via l'application CovidSafe. Bonjour! Si vous avez tous reçu votre deuxième dose quatorze jours avant le départ, alors il suffit de télécharger votre pass européen via l'application CovidSafe et vous pourrez partir. Attention, si vous vous êtes fait vacciner avec une seule injection (Johnson & Johnson), la preuve de vaccination est valable quatre semaines après l'injection, selon le SPF Affaires Étrangères. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra fournir un test PCR de moins de 72 heures. Bonjour, beau trajet que vous allez faire. Le certificat Covid facilite les déplacements en Europe, surtout si vous êtes vacciné. Si vous avez reçu votre deuxième dose depuis plus de 14 jours, vous ne devrez faire un test PCR pour aucun de ces pays. Depuis peu, la Belgique n'est plus considérée par l'Allemagne comme un pays à risque, il ne faudra donc pas remplir de formulaire d'entrée. Attention cependant aux restrictions qui dépendent des régions, consultez bien les mesures en vigueur dans les Lander que vous traversez. Vous pourrez les trouver ici. En Autriche par contre, vous devrez remplir un formulaire d'entrée 72 heures avant votre arrivée. Il peut être téléchargé ici. Munissez-vous également de masques FFP2 si vous vous arrêtez sur la route, ils sont obligatoires en Allemagne et en Autriche.Bonjour, vous partez pile le bon jour. Le certificat est valide à partir du quatorzième jour. Par ailleurs, n'oubliez pas si vous partez en Corse qu'une déclaration sur l'honneurimprimée et signée, sera exigée par la compagnie de transport lors de l'embarquement.Non, votre certificat de vaccination suffit pour voyager en France. N'hésitez pas à suivre l'évolution de la situation ici. Merci de votre confiance.Bonjour, votre départ se fait 13 jours après votre deuxième dose. Malheureusement, il faut 14 jours pour que le certificat vaccinal soit valide. Deux possibilités s'offrent à vous pour passer la frontière. Soit vous décalez votre départ d'une journée. Soit vous devez passer un test PCR moins de 72 heures avant votre départ. Vous pourrez en bénéficier gratuitement en demandant un code via masanté. Vous devrez alors charger votre résultat de test dans le passeport Covid, comme c'est le cas pour votre femme avec son vaccin. Une dernière solution: le temps entre les doses d'Astra Zeneca ayant été diminué, vous pouvez toujours contacter la plateforme vaccination pour voir si on ne peut pas avancer votre deuxième dose. Si vous habitez en Wallonie, il s'agit du 0800/45 019. Bonne journée à vous, et surtout bonnes vacances.Bonjour, vous devrez vous munir de votre vaccination, via l'application CovidSafe. Aucun test PCR n'est requis dans votre cas ni pour la France, ni pour la Sardaigne. Pour entrer en Italie, vous devez remplir un Passenger locator form en suivant les instructions qui se trouvent sur ce site.Non, si votre certificat contient une preuve de vaccination totale, vous ne devez pas passer de test. Par contre, les voyageurs qui se rendent en Grèce sont priés de remplir le formulaire en ligne (PLF) (peu importe le type de transport utilisé) au plus tard 24 heures avant leur arrivée et se présenter à l'embarquement avec l'attestation et le code QR reçus par e-mail.