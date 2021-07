Vous étiez nombreux à avoir des questions sur votre départ en vacances. Toute la journée de ce vendredi, Le Vif vous a répondu. En espérant avoir pu vous être utile.

Qui dit juillet, dit départ en vacances. Et cette année encore, les vacances ne s'annoncent pas simples. En fonction de votre destination mais aussi de votre lieu de départ, les restrictions sur place, les mesures à prendre pour pouvoir partir et celles à prendre en rentrant seront différentes. Le Vif vous aide à y voir plus clair en vous proposant de répondre à vos questions sur les précautions à prendre avant votre départ.

Question de Jeannine: le certificat sanitaire est-il valable uniquement dans l'UE ou l'est-il aussi dans d'autres pays, comme la Suisse par exemple?

Le certificat européen est instauré dans les 27 Etats de l'Union et dans l'espace Schengen. Cela signifie qu'il est valable en Suisse mais également en Norvège, en Islande et au Liechtenstein. Le certificat vaut aussi pour les départements d'Outre-mer. La Belgique n'était pas considérée comme un pays à haut risque par la Suisse, si vous désirez y aller, vous devrez présenter un test négatif ou une preuve de vaccination uniquement en cas de voyage en avion. Si vous y aller en avion, en car ou en train, n'oubliez pas de remplir le Passenger Locator Form. Bon voyage!

Question de Obert-edouard Raucy: le pass sanitaire doit-il être accompagné de ma carte d'identité? Pour ceux comme moi qui n'ont pas de téléphone tactile comment faire ?

Pour voyager dans l'Union européenne, il vous faudra votre carte d'identité, en plus de votre pass sanitaire. Si vous ne disposez pas de smartphone pour télécharger l'application CovidSafe, vous pouvez vous rendre sur le site internet masanté.be pour obtenir son certificat, le télécharger et l'imprimer. Si vous ne disposez pas du tout d'accès à internet, un call-center permet de demander tous les documents qui serontenvoyés par la poste.Les numéros d'aide sont les suivants : Flandre 078 78 78 50, Wallonie 071 31 34 96, Bruxelles 02 214 19 19, et pour la communauté germanophone 0800 23 032. Si vous êtes vaccinés, cela sera facile. Par contre, pour les tests PCR qui doivent avoir moins de 72h ou 48h selon votre destination, cela risque d'être plus que compromis.

Question de Nathalie: je passe quelques jours en France et puis j'aimerais aller en Italie qui exige un test PCR. Est-ce que je peux passer un test PCR en France ?

Si vous n'êtes pas vacciné et que vous n'avez pas de certificat prouvant que vous avez eu le coronavirus, vous devrez effectuer un test PCR ou antigénique moins de 48 heures pour pouvoir entrer en Italie. Il devra être intégré dans votre pass sanitaire européen. Pour pouvoir passer un test en France, il vous faudra prendre rendez-vous dans un centre de dépistage, vous trouverez la liste sur www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid..

Ces tests sont actuellement gratuits mais cela devrait bientôt évoluer. Ce mercredi, le porte-parole du gouvernement français, Grabriel Attal a déclaré à nos confrères des Echos que les tests de détection du Covid deviendront "payants dès le 7 juillet pour les touristes étrangers". Ils seront facturés "à la hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques". Avant votre arrivée en Italie, n'oubliez par ailleurs pas de remplir leur Passenger Locator Form.

Question de Jacques: je voudrais partir en vacances en Italie EN VOITURE. Qu'en est-il des pays traversés (Allemagne et Autriche)? ; Dois-je remplir les mêmes conditions que si j'y séjournais pour des vacances ? Le certificat de vaccination suffit-il? Merci

Si vous êtes vacciné, cela rend le voyage plus facile, aussi bien pour l'aller que pour le retour. En effet, votre pass sanitaire vous permettra de traverser les frontières et d'éviter les quarantaines. Cela vous permettra également d'éviter de faire un test en Italie pour pouvoir retraverser ces pays lors de votre retour en Belgique.

Depuis peu, la Belgique n'est plus considérée par l'Allemagne comme un pays à risque, il ne faudra donc pas remplir de formulaire d'entrée. Attention cependant aux restrictions qui dépendent des régions, consultez bien les mesures en vigueur dans les Lander que vous traversez. Vous pourrez les trouver ici. En Autriche par contre, vous devrez remplir un formulaire d'entrée 72 heures avant votre arrivée. Il peut être téléchargé ici. Munissez-vous également de masques FFP2 si vous vous arrêtez sur la route, ils sont obligatoires en Allemagne et en Autriche. Bonnes vacances!

Question de Larissa: Je pars en France depuis la Belgique le 15 août, je me fais vacciner le 12 juillet et 2e dose le 9 août. Que dois je faire avant de partir pour être en ordre ?

Bonjour! La vaccination n'est valable dans le pass sanitaire que 14 jours après la deuxième dose. Cela veut dire qu'il vous faudra réaliser un test PCR ou antigénique moins de 72 heures avant le passage de la frontière pour pouvoir entrer en France. Les résultats de ce test doivent être téléchargés dans l'application CovidSafe. Vous trouverez toutes les instructions pour son installation ici. Pour y aller, vous pouvez bénéficier d'un test PCR gratuit, en allant sur le site masanté.be.

Question de Luigi: Est-il possible d'avoir le résultat du test PCR d'un enfant ou des enfants dans le pass sanitaire des parents?

Oui, si vous avez la carte d'identité et les codes pin des enfants, vous pouvez télécharger leurs certificats de test sur l'un des sites gouvernementaux (par exemple masante.be). Ensuite vous pouvez les lier au compte de l'un des parents via l'application CovidSafe.

Question de Majorie: Bonjour, Je pars en avion de Charleroi en Italie dans les Abruzzes pour 3 semaines. Je suis vaccinée complètement depuis 6 semaines. J'ai imprimé mon passeport sanitaire et ai installé l'application Covidsafe. Y a-t-il d'autres formalités à faire? Merci de votre réponse.

Vous êtes très bien préparée! Il vous suffit juste de remplir le Passenger Locator Form exigé par l'Italie, vous le trouverez ici. En Italie, les mesures dépendent des régions. Actuellement, les Abruzzes sont en blanc, cela veut dire que vous pourrez profiter un maximum de vos vacances. N'hésitez pas à suivre l'évolution de la situation sur place ici.

Question de Violette : le pass Covid européen est-il nécessaire pour les voyages de moins de 48 heures ?

Oui, à partir du 1er juillet, le certificat COVID est obligatoire pour circuler dans l'Union européenne, quelle que soit la durée du séjour. Celui-ci doit comporter soit un certificat de vaccination qui prouve que vous êtes entièrement vacciné contre le virus de la COVID-19, soit un certificat de rétablissement qui prouve que vous avez été infecté à la COVID-19 et que vous vous êtes rétabli, soit un certificat de test prouve que vous avez subi un test PCR dont le résultat est négatif.

Voici comment le télécharger >> L'application pour voyager CovidSafeBE est disponible: tout savoir pour bien l'utiliser

Question de Anne: J'ai reçu les 2 doses vaccin ( dernière dose il y a 3 mois) je dois prendre l'avion le 14 juillet pour Toulouse et j'habite Charleroi... Dois-je faire un test PCR avant départ ?

Bonjour! Pas besoin de test PCR pour votre voyage en France, votre vaccination suffit. Vous devez cependant télécharger le pass sanitaire pour y intégrer votre preuve de vaccination via l'application CovidSafe.

Question de Thierry: nous partons en Turquie en avion depuis l'Allemagne. Le certificat sanitaire y est-il valable aussi?

Le certificat européen est instauré dans les 27 Etats de l'Union et dans l'espace Schengen mais n'est pas valable en Turquie qui connaît actuellement une troisième vague de Covid-19. Cependant, les voyageurs en provenance de Belgique ou d'Allemagne sont exemptés de quarantaine s'ils peuvent présenter un des documents suivants (qui correspondent aux documents nécessaires pour circuler dans l'UE) : un certificat de vaccination, attestant que la dernière dose de vaccin a été reçue au minimum 14 jours plus tôt, un certificat de guérison, attestant qu'ils ont été affectés par le COVID-19 au cours des 6 derniers mois, un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire, ou un test antigénique négatif de moins de 48 heures.

En outre, tous les passagers de 6 ans et plus se rendant en Turquie par avion doivent remplir électroniquement le "Formulaire d'entrée en Turquie" dans les 72 heures avant le départ de leur vol vers la Turquie. Cette obligation ne s'applique pas aux passagers en transit.

Question de Marie-Rose: Quelles sont les mesures pour rentrer en France et pour la Côte d'Ivoire.

Les mesures pour entrer dans ces deux pays sont très différentes et dépendent de votre situation. Pour aller en France, il vous faut le pass sanitaire européen avec dedans soit une preuve de votre vaccination (si vous avez fait votre deuxième dose il y a plus de 14 jours) soit un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures soit un certificat de rétablissement. Vous trouverez tous les détails ici. Au retour en Belgique, vous ne devrez pas faire de quarantaine ni de test.

Pour aller en Côte d'Ivoire, les conditions sont décrites ici. Les frontières terrestres et maritimes restent fermées. Si vous y allez, vous devrez vous munir d'une attestation de test négatif, d'une déclaration de déplacement payante. Attention aussi au retour, vous devrez vous faire tester en rentrant en Belgique.

Question de Mouna: j'ai pris rendez-vous pour faire un test PCR. J'ai reçu mon code, mais comment savoir si mon test PCR est gratuit? Merci

Depuis ce samedi, il est possible de faire une demande de test PCR gratuit. Pour rappel, deux tests PCR sont offerts aux adultes qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire vacciner et aux enfants de 6 à 17 ans compris, et ce jusqu'au 30 septembre. Attention, les personnes qui n'ont pas répondu à l'invitation de se faire vacciner ne peuvent pas bénéficier de ce remboursement. Le citoyen est invité à se rendre et à s'identifier sur le site masanté.be, tous ceux qui sont éligibles à un test gratuit verront s'afficher un bouton pour effectuer leur demande. Le centre de test sait d'après le code s'il s'agit d'un test gratuit ou payant et s'il est encore valide ou non.

Question d'Ahmed : quelles sont les formalités pour partir au Maroc ? (J'ai reçu ma deuxième dose de vaccin le 10 juin dernier).

Le Maroc maintient l'état d'urgence sanitaire depuis le 20 mars 2020 et ce au moins jusqu'au 10 juillet 2021. Cependant, les voyageurs en provenance de Belgique (ressortissants marocains, belges résidant au Maroc, citoyens belges ou citoyens étrangers résidant en Belgique) pourront accéder au territoire marocain à condition de présenter un pass vaccinal valide (au bout de 14 jours après l'administration de la 2e dose du vaccin) ou un certificat attestant que la personne est complétement vaccinée. Comme vous avez reçu votre deuxième dose le 10 juin, un certificat du vaccin suffira. Par contre, les personnes n'ayant pas pu être vaccinées ou incomplètement vaccinées, devront présenter un test PCR négatif à l'embarquement ne datant pas de plus de 48 heures. N'hésitez pas à consulter les mises à jour de la situation ici.

>> Vous pouvez suivre les formalités de nombreuses destinations de voyage dans notre infographie voyage

Question de Janssens: nous partons en vacances fin juillet et en France, nous serons à ce moment-là tous vaccinés complètement. Que dois prévoir de plus que nos cartes de vaccination complètes. Merci pour votre réponse

Bonjour! Si vous avez tous reçu votre deuxième dose quatorze jours avant le départ, alors il suffit de télécharger votre pass européen via l'application CovidSafe et vous pourrez partir. Attention, si vous vous êtes fait vacciner avec une seule injection (Johnson & Johnson), la preuve de vaccination est valable quatre semaines après l'injection, selon le SPF Affaires Étrangères. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra fournir un test PCR de moins de 72 heures.

Question de Wilmotte: Bonjour, mon fils revient en voiture le 7/7 tard de France, il y fera un test PCR en labo, il repart le 09/07 vers la Grece. Le test français (réalisé moins de 72 h avant) sera-t-il valable pour son vol au départ de Bxl vers la Grèce?

Bonjour, il faut un test PCR négatif réalisé moins de 72h avant son arrivée ou un test antigénique réalisé dans les 48h avant le départ pour pouvoir entrer en Grèce. Peu importe qu'il ait été réalisé en Belgique ou en France. Bonnes vacances à lui!

Question de Antoine Didier: nous partons en Croatie en voiture le samedi 17/07 et nous traversons le Grand-Duché du Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche et la Slovénie. Est-ce que notre application covidsafe avec notre vaccination est suffisante? Ou devons nous aussi faire un test PCR?

Bonjour, beau trajet que vous allez faire. Le certificat Covid facilite les déplacements en Europe, surtout si vous êtes vacciné. Si vous avez reçu votre deuxième dose depuis plus de 14 jours, vous ne devrez faire un test PCR pour aucun de ces pays. Depuis peu, la Belgique n'est plus considérée par l'Allemagne comme un pays à risque, il ne faudra donc pas remplir de formulaire d'entrée. Attention cependant aux restrictions qui dépendent des régions, consultez bien les mesures en vigueur dans les Lander que vous traversez. Vous pourrez les trouver ici. En Autriche par contre, vous devrez remplir un formulaire d'entrée 72 heures avant votre arrivée. Il peut être téléchargé ici. Munissez-vous également de masques FFP2 si vous vous arrêtez sur la route, ils sont obligatoires en Allemagne et en Autriche.

Question de Dylewski : les délais de test PCR sont courts pour certaines destinations, pour l'Italie par exemple le test PCR doit avoir été effectué dans les 48 heures précédant l'arrivée. Les laboratoires mettent-ils ces analyses en priorité afin d'obtenir les résultats rapidement ?

Les résultats du test PCR sont disponibles dans les 24 heures, 36 heures maximum, en fonction des laboratoires. Les laboratoires ne tiennent pas compte de la destination des voyageurs. Pour toute sécurité, il est conseillé aux voyageurs pressés d'éviter de prendre rendez-vous le week-end. Vous trouverez le résultat de votre test COVID, dès qu'il est disponible, via le portail www.masanté.be

Question de Claudette: Le Maroc demande un test PCR négatif de moins de 48 H. Avant l'embarquement? A l'arrivée à destination? Faut-il déduire 2 heures pour adapter au temps universel pour sa validité? Grand merci.

Bonjour, pour les personnes n'ayant pas de pass vaccinal valide, le Maroc demande en effet un test PCR négatif de moins de 48h, et ce à l'embarquement. Bonnes vacances.

Question de Daniel: ma fille (majeure) part en vacances avec nous en France. Elle n'est pas encore vaccinée mais a eu le COVID l'an dernier. Comment prouver qu'elle est guérie ? Et si elle peut en apporter la preuve, que faut-il de plus ? Un test PCR ?

Bonjour, pour entrer en France elle devra se munir du pass européen. Dedans, elle doit soit y entrer un certificat de rétablissement, soit un test PCR négatif. Elle peut obtenir le certificat de rétablissement si elle peut apporter la preuve de sa guérison par un test PCR ou antigénique encore positif datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois. Vu qu'elle l'a eu l'an dernier, je ne pense pas que ça soit le cas. Elle devra donc passer un test PCR ou antigénique avant de rentrer de France. Il sera gratuit si elle n'a pas eu l'occasion de se faire vacciner.

Question de Jean-Louis: J'ai reçu les deux doses et sur covidsafe, j'ai donc deux QRcodes (un par vaccin). En cas de contrôle, dois-je faire valider les deux ? A quoi sert le QRcode de la première injection quand on a reçu la seconde ? remerciements.

Bonjour, il vous faut la preuve des deux doses pour passer la frontière avec un certificat vaccinal complet. C'est donc le deuxième que vous devrez faire valider. Dans certains pays, une dose peut suffire si vous avez la preuve que vous avez été contaminé par le Covid par le passé. Le QRcode de la première injection peut donc servir à cela par exemple.

Question de Philippe: Je pars en avion en France et en Espagne. Je ne suis pas vacciné et ne compte pas le faire car j'ai une immunité exceptionnelle (prouvée par 2 prises de sang en septembre 2020 et juin 2021). Comment gérer au mieux tous les tests que je devrai faire, avant de partir et à quel endroit les faire pour avoir des réponses rapides ?

Les tests PCR ne sont offerts qu'aux adultes qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire vacciner. Les personnes qui n'ont pas répondu à l'invitation de se faire vacciner ne peuvent pas bénéficier de ce remboursement. Par rapport à votre lieu d'habitation, vous pouvez aller faire un test PCR à l'aéroport (le test vous coûtera 55 euros contre 47 euros ailleurs) ou à l'espace Santé Globulis Chaussée de Stockel 245 (rendez-vous obligatoire au 0497/18.02.26). A l'aéroport, les rendez-vous ne sont pas obligatoires mais conseillés vu le monde. Vous pouvez également faire des tests antigéniques, qui sont moins chers et acceptés dans vos deux pays de destination. Attention, ils ne sont valables que 48 heures. A Bruxelles Airport, ils coûtent également 55 euros. Certains centres les proposent et les prix varient. Vous pouvez les contacter via cette carte interactive. Dès le 12 juillet, ils seront également réalisés dans certaines pharmacies. Renseignez-vous dans les pharmacies près de chez vous.

Question de Christian: où se procurer le certificat de vaccination ?

Votre certificat vaccinal peut être directement téléchargé via l'application CovidSafe. Elle est disponible pour Android et iOS. Une fois l'app trouvée et téléchargée, on accède à ses données personnelles, via l'app Itsme ou par le portail eHealth (via la carte d'identité électronique - eID Token) qui reprend toutes les données médicales répertoriées sur le site masanté.be. Un login qui se veut "hautement sécurisé". Trois types de données strictement personnelles - sous l'onglet "mes certificats" - y sont visibles dont la preuve de vaccination. Un QR code unique harmonisé au niveau européen est accolé au certificat de vaccination. Les Etats membres scannent ce code et vérifient si le certificat est bien valide.

Question de Michel: Bonjour, pour aller en Italie, il faut un test PCR négatif de - de 48h. Si je fais un arrêt en France pour une nuit ( ou deux), le délai de validité du test en arrivant en Italie sera dépassé. Que va-t-il se passer ? Refaire un test à la frontière italienne ? Ça ne pose pas de problème ? Merci pour votre réponse

Bonjour, si vous n'êtes pas vacciné et que vous n'avez pas de certificat prouvant que vous avez eu le coronavirus, et que le trajet dure plus de 48h vous serez obligé de refaire un test avant d'entrer en Italie. Il devra être intégré dans votre pass sanitaire européen. Pour pouvoir passer un test en France, il vous faudra prendre rendez-vous dans un centre de dépistage, vous trouverez la liste sur https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid.html.Ces tests sont actuellement gratuits mais cela devrait bientôt évoluer. Ce mercredi, le porte-parole du gouvernement français, Grabriel Attal a déclaré à nos confrères des Echos que les tests de détection du Covid deviendront "payants dès le 7 juillet pour les touristes étrangers". Ils seront facturés "à la hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques". Avant votre arrivée en Italie, n'oubliez par ailleurs pas de remplir leur Passenger Locator Form.

Question de Sindy: bonjour. Mon époux a reçu sa deuxième dose de vaccin le mardi 22/06. Nous partons en Corse et prenons le bateau le mardi 6/07. Faut-il quand même faire un test PCR car le délai entre le deuxième vaccin et le jour du départ est de 14 jours et non pas de plus de 14 jours? Merci d'avance pour votre réponse

Bonjour, vous partez pile le bon jour. Le certificat est valide à partir du quatorzième jour. Par ailleurs, n'oubliez pas si vous partez en Corse qu'une déclaration sur l'honneurimprimée et signée, sera exigée par la compagnie de transport lors de l'embarquement.

Question de Thierry: Bonjour, Je pars en France samedi en début d'après-midi en voiture et j'ai donc pris rendez-vous mercredi pour faire tester les enfants et ce afin d'être certain d'avoir le résultat à temps. Le dernier rdv possible était à 11h50 mais je passerais la frontière vers 14h00 le samedi. Le test sera donc techniquement de plus de 72 heures. Est ce le jour ou l'heure du test qui est pris en compte ? Merci d'avance

Bonjour, il faut un test négatif de moins de 72h pour passer la frontière et pas plus. Nous vous conseillons de passer la frontière avant si possible ou de repasser un test antigénique avec lequel vous aurez rapidement votre résultat.

Question de Sarino: Faut-il un test pcr pour une personne qui voyage de Dijon ( France ) à Bruxelles ( Belgique) en voiture ?

Si cette personne est belge, non, le voyage étant considéré comme un retour et Dijon étant en zone verte. Si la personne n'est pas belge, elle devra se munir du pass européen avec soit un certificat vaccinal complet, soit un certificat de rétablissement, soit un test un test PCR de moins de 72 heures pour entrer en Belgique.

Question de Philippe: quelles sont les conditions d'entrée en Belgique pour non-résident, vacciné, venant du Maroc?

Le Maroc est actuellement considéré comme une zone rouge. Pour venir en Belgique, il faut remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) dans les 48 heures précédant l'arrivée. Les personnes qui possèdent un certificat de vaccination (qui doit être reconnu en Europe) ou un certificat de rétablissement doivent se faire tester le premier ou le deuxième jour après leur retour de voyage. Si le résultat est négatif, elles peuvent quitter la quarantaine dès réception de leur résultat. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés. n'hésitez pas à suivre l'évolution de la sotuation ici.

Question de Paul : Je pars du 7 août au 14 août dedans la région de Bordeaux. Je pars en train et reviens en train. (pas de correspondances). J'ai eu mes deux vaccins et on peut lire les QR code sur mon iPhone à l'aide de l'application CovidSafe. Dois-je faire une autre démarche ?

Non, votre certificat de vaccination suffit pour voyager en France. N'hésitez pas à suivre l'évolution de la situation ici. Merci de votre confiance.

Question de Marcel: Mon épouse & moi, partons dans le Gard le 22 juillet pour une durée de quinze à vingt jours, en voiture. Mon épouse a reçu ses deux doses de vaccin Pfizer et j'ai pu imprimer ces deux passeports via la plateforme Ma Santé. Pour ma part, je recevrai ma seconde dose d'Astra Zeneca le vendredi 9 juillet et je pourrais donc imprimer mes deux passeports. Quelle(s) autre(s) formalité(s) dois-je remplir pour voyager en toute tranquillité ? Déjà merci et bonne journée.

Bonjour, votre départ se fait 13 jours après votre deuxième dose. Malheureusement, il faut 14 jours pour que le certificat vaccinal soit valide. Deux possibilités s'offrent à vous pour passer la frontière. Soit vous décalez votre départ d'une journée. Soit vous devez passer un test PCR moins de 72 heures avant votre départ. Vous pourrez en bénéficier gratuitement en demandant un code via masanté. Vous devrez alors charger votre résultat de test dans le passeport Covid, comme c'est le cas pour votre femme avec son vaccin. Une dernière solution: le temps entre les doses d'Astra Zeneca ayant été diminué, vous pouvez toujours contacter la plateforme vaccination pour voir si on ne peut pas avancer votre deuxième dose. Si vous habitez en Wallonie, il s'agit du 0800/45 019. Bonne journée à vous, et surtout bonnes vacances.

Question de Riso: Je pars en avion en Italie. Puis je faire un test antigénique en pharmacie ?

Bonjour, les tests antigéniques sont acceptés en Italie. Tout dépend de quand vous partez, les pharmaciens pourront réaliser les tests antigéniques à partir du 12 juillet. D'après une récente enquête de l'association pharmaceutique belge, 30% de pharmaciens sont prêts à s'engager dans cette campagne et suivre une formation. Un local spécial doit également être mis à disposition pour effectuer les tests.

Question de Millaire: mes enfants 16 et 17 ans vont recevoir leur 2me injection de vaccin 4 jours avant de passer la frontière française en voiture pour des vacances en France. Un test Covid est-il encore vraiment nécessaire pour eux ? Nous, parents, sommes totalement vaccinés depuis 1 mois. Si oui, est-on sûr de recevoir les résultats à temps ?

Bonjour, ayant plus de 11 ans, et n'ayant pas leur deuxième dose depuis 14 jours, ils devront en effet passer un test PCR ou antigénique pour pouvoir entrer en France. Les tests PCR sont gratuits pour eux, il vous faudra réserver un code sur le site masanté.be. Attention, le code que vous recevrez n'est valable que dix jours. Le test PCR peut se faire dans n'importe quel centre en Belgique. Les résultats du test PCR sont disponibles dans les 24 heures, 36 heures maximum, en fonction des laboratoires. Ils doivent être de - de 72 heures pour entrer en France. Pour toute sécurité, il est conseillé aux voyageurs pressés d'éviter de prendre rendez-vous le week-end. Vous trouverez le résultat de votre test COVID, dès qu'il est disponible, via le portail www.masanté.be

Question de Brigitte : ma fille rentre de Barcelone le 7 au soir ( qui sera alors zone rouge) et repart en France le jeudi 8 au matin. Comment doit-elle faire? (elle n'est pas vaccinée)

Si votre fille a plus de onze ans, elle devra présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures pour entrer en France. Elle devra donc passer un test à Barcelone. Vous trouverez plus d'informations sur les centres de test à Barcelone ici.

Question de DK: Bonjour, je suis censée rentrer de mes vacances au Maroc dimanche. Le Maroc comme la plupart des pays hors UE est repassé en zone rouge. Dans mon cas je ne suis pas encore vaccinée et je n'ai pas de certificat de rétablissement non plus. Je suis donc censée me placer en quarantaine pendant 10 jours. Faires un test le premier et le septième jour après mon arrivée en Belgique. Je ne dois donc pas faire de test PCR ? (J'en ferai donc un à Zaventem en rentrant comme demandé) mais nulle part il est écrit que je dois me munir d'un test PCR pour l'arrivée. Les test PCR sont chers ici au Maroc donc j'aimerais éviter cette dépense si elle n'est pas obligatoire. Merci

Bonjour, tout dépend de votre lieu de résidence. Si vous habitez en Belgique, il s'agit d'un retour et alors vous devez effectuer une quarantaine, un test le premier et le septième jour en Belgique et rien au Maroc. Si vous n'habitez pas en Belgique, il s'agit d'une arrivée qui nécessite un test PCR de moins de 72 heures. Vous pourrez y voir plus clair, grâce à cette infographie de Sciensano. Profitez bien de la fin de vos vacances.

Question de Séverine: Je suis en vacances en Espagne, au retour en voiture, je traverse la France, mes enfants qui n'ont reçu que 1 dose de vaccin, doivent ils faire un PCR en Espagne avant notre départ vers la Belgique ?

Certains pays comme les Pays-Bas autorisent le transit sans répondre aux conditions de testing, ce n'est pas le cas de la France où tous les voyageurs sont assujettis à l'exigence d'untest PCR négatif avant le départ. J'imagine que s'ils ont reçu une dose ils ont plus de 11 ans, ils doivent donc fournir un test PCR ou antigénique pour pouvoir traverser la frontière. Le coût d'un test PCR en Espagne oscille autour de 100 euros, et peut grimper jusqu'à 150 euros selon les centres. Les tests antigéniques sont moins cher, renseignez-vous où vous êtes pour voir où vous pouvez en faire.

Question de Millaire : mes enfants sont en camp scouts dans les Fagnes. Peuvent-ils faire leur deuxième injection de vaccin dans un centre là-bas ou doit-on aller les chercher (200 km quand même) pour recevoir leur deuxième injection ?

Malheureusement, il faudra aller les chercher. Par souci d'organisation, les centres de vaccination en Wallonie administrent en effet les deux doses au même endroit et ne prévoient pas la possibilité de changer le lieu pour la deuxième dose. En revanche, vous pouvez essayer de retarder le rendez-vous pour la deuxième dose de quelques jours.

Question de Jean-François: Pour entrer en France, le document/attestation intitulé "ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR A SE SOUMETTRE AUX REGLES RELATIVES A L'ENTREE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL METROPOLITAIN (PAYS DE LA ZONE VERTE)" doit-il encore être rempli lorsqu'on est a été vacciné deux fois depuis plus de 14 jours et qu'on dispose du certificat sanitaire ?

Bonjour Jean-François, votre passeport sanitaire suffit pour entrer en France.

Question de Marie: j'ai été vaccinée. Je souhaite me rendre en Israël en juillet/août pour visiter ma famille. Quels documents dois-je produire ? Merci pour votre réponse.

Selon le SPF Affaires étrangères, les visiteurs belges ne sont pas autorisés à entrer en Israël. Dans des circonstances exceptionnelles, le Ministère des Affaires étrangères israélien peut autoriser un visiteur belge à entrer sur le territoire israélien. Les personnes concernées doivent, au préalable, contacter la Section consulaire de l'Ambassade d'Israël compétente pour leur lieu de résidence pour obtenir une lettre les autorisant à entrer en Israël. Je vous invite à analyser toutes les conditions sur le site des Affaires étrangères.

Question de Francis : nous partons en avion la semaine prochaine. Nous avons le certificat Covid Eu papier. Est-il reconnu et lisible par TOUS les pays de l'UE?

Disponible en format numérique et papier, le certificat COVID est valable dans tous les pays de l'Union européenne. Cliquez ici pour plus d'informations.

Question de Henrard: Les touristes américains sont autorisés à venir en Europe. Quand pourrons-nous nous rendre aux USA ?

Les Etats-Unis sont en effet encore interdits, à l'heure actuelle, aux Européens. Une interdiction qui dure depuis mars 2020. Vendredi, lors d'une visite en France, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a exprimé l'espoir que les Européens puissent à nouveau se rendre prochainement aux Etats-Unis. "J'espère que cela arrivera rapidement. Nous le voulons vraiment", a-t-il déclaré. "J'espère que ce sera une question de semaines plutôt que de mois". Mais il a aussitôt tempéré ses propos en évoquant le variant Delta et sa présence en Europe. La Chambre du commerce américaine presse, elle, Joe Biden en demandant le retour des voyageurs européens. Pour autant, aucune date n'a encore été fixée.

Question d'Yves : l'Espagne vient de repasser en zone rouge. J'ai l'appli CovidSafe. Je dois faire un aller-retour Espagne-Belgique. L'application suffit-il? Faut-il remplir le PLF? Y a-t-il des risques de quarantaine? Quelles sont les formalités à remplir pour mon retour en Espagne ?

Si vous vivez en Wallonie ou à Bruxelles, vous devez être en possession du Certificat COVID numérique de l'UE (l'appli CovidSafe en Belgique) contenant soit un résultat négatif de test réalisé dans un délai maximal de 48 heures avant l'arrivée en Espagne, soit un certificat de vaccination, soit un certificat de rétablissement. Si vous voyagez en Galice, vous avez l'obligation de remplir, dans les 24 heures suivant votre arrivée, un formulaire sur le site web du gouvernement galicien.

Pour revenir en Belgique, vous devez remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) dans les 48 heures précédant votre arrivée en Belgique. Si la région où vous vous rendez se situe en zone rouge, la situation dépend de vos certificats. SI vous avez un certificat de vaccination ou un certificat de rétablissement, vous n'avez pas besoin d'être mis en quarantaine ou de subir des tests.

Si vous n'avez pas de certificat de vaccination ou de certificat de rétablissement et si vous ne disposez pas d'un test PCR négatif récent de moins de 72 heures, vous devez vous faire tester le premier ou le deuxième jour après votre retour de voyage. Si votre test est négatif, vous pourrez quitter la quarantaine dès que vous aurez votre résultat. N'hésitez pas à suivre l'évolution de la situation en Espagne ici.

Question de Michel: pour les Pays Bas quid pour les règles pour un séjour de moins de 12 heures?

Les Pays-Bas ont une politique spéciale en la matière. Les personnes en transit, voyageant moins de 12 heures dans le pays ou provenant d'une région s'étendant à moins de 30 km de la frontière ne doivent pas fournir de test négatif ou de passeport vaccinal.

Si par contre ce séjour se fait au retour d'un voyage à l'étranger (en vol en transit par exemple), vous devrez faire attention. Si la région de laquelle vous revenez est estampillée verte ou jaune par les Pays-Bas, vous n'aurez besoin de rien. Au contraire les voyageurs (de plus de 13 ans) qui reviennent d'une zone orange ou rouge, vous serez obligés d'avoir un test négatif pour entrer dans l'avion du retour. Vous devrez également remplir une déclaration de santé.

Question de Alain: je suis vacciné des 2 doses depuis plus de 15 jours. Je pars en vacances en voiture et prends le bateau à Toulon pour me rendre en Sardaigne. Dois-je faire un test PCR et y-a-t'il d'autres formulaires à remplir ? Merci.

Bonjour, vous devrez vous munir de votre vaccination, via l'application CovidSafe. Aucun test PCR n'est requis dans votre cas ni pour la France, ni pour la Sardaigne. Pour entrer en Italie, vous devez remplir un Passenger locator form en suivant les instructions qui se trouvent sur ce site.

Question de Catherine: Bonjour, nous partons à Prague ce mercredi 07 juillet. Sur certains sites je trouve l'information suivante : pour la République Tchèque une seule injection de plus de 22 jours d'un vaccin à deux injections est acceptée. Mon fils a eu sa première dose le 6 juin et recevra sa deuxième dose le jour de notre départ, le 7 juillet. Il ne devrait donc pas présenter un test PCR ? Pouvez-vous me confirmer cette information ?

Bonjour, en effet. C'est l'information que nous voyons également aussi bien sur le site des Affaires étrangères que sur le site de planification de voyage européen et qui sont les références en la matière. Vérifiez régulièrement sur ces deux sites que l'information ne change pas avant votre départ, elle pourrait changer avec la mise en place effective du pass européen.

Question de Patrick : Bonjour, notre famille veut aller en auto en Savoie fin juillet puis prolonger en août au Lac Léman en France avec, comme objectif, d'aller en bateau ou train faire des excursions d'un jour vers Genève et Lausanne en Suisse. Les adultes sont vaccinés, les enfants (11,5 et 10 ans) ne le sont pas. 1. Doit-on passer un test PCR pour l'enfant de 11 ans pour la France? Y a-t-il d'autres formulaires à remplir pour la France? 2. Peut-on faire les excursions vers la Suisse et à quelles conditions (test, formulaire)? 3. quelles sont les implications du fait que la Wallonie reste en orange (carte ECDC)? 4. en vue du retour en Belgique, devra-t-on remplir un PLF?

1. Oui, les voyageurs à partir de 11 ans doivent présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures avant le départ. Si les adultes bénéficient d'un certificat de vaccination complet (dernière dose du vaccin datant d'il y a u moins deux semaines), il n'y a pas d'autres documents à présenter.

2. Pour entrer en Suisse, le dépistage n'est obligatoire que pour les voyageurs arrivant par avion qui n'ont pas été vaccinés et qui n'ont pas le statut de personnes guéries. Les coordonnées sont encore exigées uniquement en cas d'entrée par avion.

3. Pour l'instant, la France accepte les voyageurs de l'espace européen munis d'un pass sanitaire. Pour suivre l'évolution de la situation, n'hésitez pas à consulter le site des Affaires étrangères.

4. Toutes les personnes qui rentrent en Belgique sont tenues de remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) dans les 48 heures précédant leur retour.

Question de Mortier : Nous sommes vaccinés (2 doses depuis + de 15 jours) et devons aller en Suisse (dans le Valais) en voiture avant fin juillet 2021 pour faire un petit déménagement d'effets personnels que nous ramènerons dans les 5 jours suivants en Belgique. Il y a-t-il des formalités particulières à remplir et si oui lesquelles ?

Pour circuler dans l'Union européenne (par exemple en France), à l'heure actuelle, le certificat de vaccination suffit. La Suisse autorise également les personnes qui viennent de l'espace Schengen à entrer sur son territoire. Le dépistage n'y est obligatoire que pour les voyageurs arrivant par avion qui n'ont pas été vaccinés et qui n'ont pas le statut de personnes guéries.

Question de Daniel: Actuellement en séjour dans le Var (France), et bien que vacciné (avec 2 doses) contre la Covid-19, faut-il remplir le formulaire belge au retour?

Les Belges et résidents belges qui retournent en Belgique sont tenus de remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) dans les 48 heures précédantleur retour.

Question de Bukens: si je vais faire un test antigénique en pharmacie le 12 juillet, quand son résultat apparaîtra-t-il sur mon certificat Covid numérique exigé dans certains pays comme la France ?

Les tests antigéniques sont plus rapides que les tests PCR, le résultat est connu 15 à 30 minutes après le prélèvement. Les modalités de transfert des données de la pharmacie directement dans l'application CovidSafe ne sont pas encore connues. D'après l'association pharmaceutique belge, qui a mené une enquête auprès de ses membres, 30 % des pharmaciens se disent prêts à accomplir cette nouvelle mission. Contrairement aux deux premiers tests PCR, ils ne sont pas gratuits.

Question de Conchi otero: Nous traversons la France le 13eme jour après la vaccination de mon mari ... que risque-t-on ? Donc nous quittons la Belgique le 11/7 et il a eu la 2eme dose le 28/6.

Pour pouvoir traverser la frontière, il faut soit une vaccination complète, soit un test PCR. Pour que la vaccination soit complète, il faut que la deuxième dose de votre mari soit passée depuis 14 jours. Pour aller en France avant, il devra passer un test PCR moins de 72 heures avant votre départ. Si vous ne le faites pas, vous risquez une amende de 135 euros. Vous pourrez bénéficier gratuitement du test PCR en demandant un code via masanté. Vous devrez alors charger votre résultat de test dans le passeport Covid.

Question de Nicole : dois-je remplir un Passenger Locator Form (PLF) pour les jeunes âgés de 16/17 ans pour aller en France?

Pour aller en France, il faut être détenteur du pass sanitaire européen (à télécharger via l'appli CovidSafe) contenant soit un résultat négatif de test réalisé dans un délai maximal de 48 heures avant l'arrivée, soit un certificat de vaccination, soit un certificat de rétablissement.

Pour rentrer en Belgique, tous les Belges et résidents, y compris les enfants mineurs, sont tenus de remplir le Passenger Locator Form 48 heures avant leur arrivée en Belgique.

Question de Cathy: bonjour mon fils part en camp scout dans le nord de la France mi juillet. Il parait qu'il doit faire un test PCR valable 72 avant mais il a fait le covid le 1 mai + certificat européen valable jusqu'en nov. 2021. Doit il oui ou non faire ce test avant de partir au camp? Merci à vous.

Bonjour, pour entrer en France il devra se munir du certificat Covid européen. Dedans, il doit soit y entrer un certificat de rétablissement, soit un test PCR négatif. Il peut obtenir le certificat de rétablissement si il peut apporter la preuve de sa guérison par un test PCR ou antigénique encore positif datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois. Si c'est le cas, il ne devra pas passer de test PCR ou antigénique pour pouvoir entrer de France. Par contre, les responsables du camp peuvent l'exiger.

Question de J. Smets : entièrement vaccinés, possédant le certificat européen, doit-on encore se faire tester avant le départ d'un vol direct vers l'île de Zakynthos (Grèce) ?

Non, si votre certificat contient une preuve de vaccination totale, vous ne devez pas passer de test. Par contre, les voyageurs qui se rendent en Grèce sont priés de remplir le formulaire en ligne (PLF) (peu importe le type de transport utilisé) au plus tard 24 heures avant leur arrivée et se présenter à l'embarquement avec l'attestation et le code QR reçus par e-mail.

Question de Mr ou Mme Dechesne: Bonjour, nous devons partir en France le 9 juillet. A cette date, cela fera plus de 15 jours que nous avons reçu chacun les deux doses de vaccins Pfizer. La petite carte que nous avons reçue lors de la vaccination est-elle la preuve que nous sommes vaccinés ou faut-il un autre document ? Le test covid est-il nécessaire pour rentrer en France et pour revenir en Belgique ? Devons nous compléter une attestation pour circuler en France . Un grand merci à vous pour vos réponses

Bonjour, la petite carte ne suffira pas pour entrer en France. Le pass sanitaire européen qui contiendra la preuve de votre vaccination est obligatoire. Ce pass peut être téléchargé gratuitement via l'application CovidSafe. Elle est disponible pour Android et iOS. Une fois l'app trouvée et téléchargée, on accède à ses données personnelles, via l'application Itsme ou par le portail eHealth (via la carte d'identité électronique - eID Token) qui reprend toutes les données médicales répertoriées sur le site masanté.be. Si vous ne disposez pas de smartphone pour télécharger l'application, vous pouvez vous rendre sur le site internet masanté.be pour obtenir votre certificat, le télécharger et l'imprimer avant de partir.

Si vous êtes vaccinés, aucun test n'est demandé ni pour partir en France, ni pour rentrer. Il ne vous faut pas non plus d'attestation pour pouvoir circuler en France.

Question: dois je faire un test PCR, étant vaccinée, pour aller au Portugal ?

Bonjour, pour aller au Portugal il faudra vous munir du pass européen. Dedans, votre certificat de vaccination suffira si vous avez reçu votre deuxième dose depuis plus de 14 jours. S'il n'y a pas eu 14 jours entre votre deuxième dose et votre départ en vacances, il vous faudra un test PCR de moins de 72h.

Question de Isabelle: bonjour, mon fils a 11 ans et nous partons en Sicile en août, pas besoin de test pour lui? Moi j'ai reçu par la poste mon code barre relatif à mes 2 doses! Pas d'autres formalités pour la Sicile ? Merci beaucoup

Bonjour, le pass Covid européen est obligatoire pour les enfants dès 6 ans si vous voyagez en Italie. Il faut donc qu'il ait un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures pour qu'il puisse entrer en Sicile. Le test PCR sera gratuit dans son cas. Si vous avez la carte d'identité et les codes pin de votre fils, il vous faudra ensuite télécharger son certificat de test via l'un des sites gouvernementaux (par exemple masanté.be). Pour le reste, l'Italie exige de remplir un passenger locator form. Vous le trouverez ici.

Question de Jean-Pierre: je vais faire des courses en France (quelques heures) dois-je avoir mon certificat de vaccination ?

Tout dépend où vous habitez. Les personnes habitant à la frontière franco-belge et les travailleurs frontaliers ne doivent pas obligatoirement se munir de leur certificat. Ces personnes sont autorisées à se déplacer de part et d'autre de la frontière pour se rendre sur leur lieu de travail ou accomplir leurs activités habituelles ou occasionnelles de proximité, comme les courses. Si vous n'êtes pas frontalier, vous vous faudra votre certificat.

Question de Marie-France : j'arrive en Belgique le 31 juillet du Canada. Je suis canadienne et j'ai aussi un passeport européen (France) Je vais demeurer en Belgique plusieurs semaines. J'ai reçu mes deux doses de Pfizer. Qu'est ce qui me sera demandé à l'arrivée à Bruxelles ?

Il y aura une série de formalités à remplir. Ainsi, il vous faut remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) dans les 48 heures précédant votre arrivée en Belgique. Comme vous venez d'une zone rouge située en dehors de l'Union européenne, vous devez vous faire tester le premier ou le deuxième jour après votre arrivée en Belgique., même munie d'un certificat de vaccination (veillez à ce que celui-ci soit reconnu en Belgique ou dans l'UE) ou un certificat de rétablissement. Si votre test est négatif, vous pouvez quitter votre quarantaine dès réception de votre résultat. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés.

