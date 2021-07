Ce vendredi, le Vif répond à vos questions voyage de 9h à 17h. Parce que cette année encore, les départs en vacances ne sont pas simples.

Ce jeudi 1er juillet a marqué l'entrée en vigueur du certificat sanitaire européen. Celui-ci doit faciliter les déplacements et relancer le tourisme au sein de l'Union européenne cet été. Et il suscite beaucoup de questions de votre part. Voici les réponses du Vif.

Question de Jeannine: le certificat sanitaire est-il valable uniquement dans l'UE ou aussi dans d'autres pays, comme la Suisse ?

Le certificat européen est instauré dans les 27 Etats de l'Union et dans l'espace Schengen. Cela veut dire que le certificat est valable en Suisse mais également en Norvège, en Islande et au Liechtenstein. Le certificat vaut aussi pour les départements d'Outre-mer. La Belgique n'était pas considéré comme un pays à haut risque par la Suisse, si vous désirez y aller, vous devrez présenter un test négatif ou une preuve de vaccination uniquement en cas de voyage en avion. Si vous y aller en avion, en car ou en train, n'oubliez pas de remplir le passenger locator form. Bon voyage!

Question de Obert-edouard Raucy: le pass sanitaire doit-il être accompagné de ma carte d'identité? Pour ceux comme moi qui n'ont pas de téléphone tactile comment vont-ils devoir faire ?

Pour voyager dans l'Union européenne, il vous faudra votre carte d'identité, en plus de votre pass sanitaire. Si vous ne disposez pas de smartphone pour télécharger l'application CovidSafe, vous pouvez vous rendre sur le site internet masanté.be pour obtenir son certificat, le télécharger et l'imprimer. Si vous ne disposez pas du tout d'accès à internet, un call-center permet de demander tous les documents qui serontenvoyés par la poste.Les numéros d'aide sont les suivants : Flandre 078 78 78 50, Wallonie 071 31 34 96, Bruxelles 02 214 19 19, et pour la communauté germanophone 0800 23 032. Si vous êtes vaccinés, cela sera facile. Par contre, pour les tests PCR qui doivent avoir moins de 72h ou 48h selon votre destination, cela risque d'être plus que compromis.

Question de Luigi: Est-il possible d'avoir le résultat du test PCR d'un enfant ou des enfants dans le pass sanitaire des parents?

Oui, si vous avez la carte d'identité et les codes pin des enfants, vous pouvez télécharger leurs certificats de test sur l'un des sites gouvernementaux (par exemple masante.be). Ensuite vous pouvez les lier au compte de l'un des parents via l'application CovidSafe.

Question de Violette : le pass Covid européen est-il nécessaire pour les voyages de moins de 48 heures ?

Oui, à partir du 1er juillet, le certificat COVID est obligatoire pour circuler dans l'Union européenne, quelle que soit la durée du séjour. Celui-ci doit comporter soit un certificat de vaccination qui prouve que vous êtes entièrement vacciné contre le virus de la COVID-19, soit un certificat de rétablissement qui prouve que vous avez été infecté à la COVID-19 et que vous vous êtes rétabli, soit un certificat de test prouve que vous avez subi un test PCR dont le résultat est négatif.

Vous vous posez également des questions sur votre départ en vacances. N'hésitez pas à nous les poser via le formulaire ci-dessous.

