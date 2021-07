Certificat Covid, test PCR... les règles sont-elles différentes pour les voyages des mineurs, et moins de 12 ans ? Qu'en est-il des camps scout? Vendredi dernier, le Vif a répondu à vos questions sur les vacances d'été. Le point sur les formalités pour les plus jeunes.

Question de Millaire: mes enfants 16 et 17 ans vont recevoir leur 2me injection de vaccin 4 jours avant de passer la frontière française en voiture pour des vacances en France. Un test Covid est-il encore vraiment nécessaire pour eux ? Nous, parents, sommes totalement vaccinés depuis 1 mois. Si oui, est-on sûr de recevoir les résultats à temps ?

Bonjour, ayant plus de 11 ans, et n'ayant pas leur deuxième dose depuis 14 jours, ils devront en effet passer un test PCR ou antigénique pour pouvoir entrer en France. Les tests PCR sont gratuits pour eux, il vous faudra réserver un code sur le site masanté.be. Attention, le code que vous recevrez n'est valable que dix jours. Le test PCR peut se faire dans n'importe quel centre en Belgique. Les résultats du test PCR sont disponibles dans les 24 heures, 36 heures maximum, en fonction des laboratoires. Ils doivent être de - de 72 heures pour entrer en France. Pour toute sécurité, il est conseillé aux voyageurs pressés d'éviter de prendre rendez-vous le week-end. Vous trouverez le résultat de votre test COVID, dès qu'il est disponible, via le portail www.masanté.be

Question de Millaire : mes enfants sont en camp scouts dans les Fagnes. Peuvent-ils faire leur deuxième injection de vaccin dans un centre là-bas ou doit-on aller les chercher (200 km quand même) pour recevoir leur deuxième injection ?

Malheureusement, il faudra aller les chercher. Par souci d'organisation, les centres de vaccination en Wallonie administrent en effet les deux doses au même endroit et ne prévoient pas la possibilité de changer le lieu pour la deuxième dose. En revanche, vous pouvez essayer de retarder le rendez-vous pour la deuxième dose de quelques jours.

Question de Nicole : dois-je remplir un Passenger Locator Form (PLF) pour les jeunes âgés de 16/17 ans pour aller en France?

Pour aller en France, il faut être détenteur du pass sanitaire européen (à télécharger via l'appli CovidSafe) contenant soit un résultat négatif de test réalisé dans un délai maximal de 48 heures avant l'arrivée, soit un certificat de vaccination, soit un certificat de rétablissement.

Pour rentrer en Belgique, tous les Belges et résidents, y compris les enfants mineurs, sont tenus de remplir le Passenger Locator Form 48 heures avant leur arrivée en Belgique.

Question de Cathy: bonjour mon fils part en camp scout dans le nord de la France mi juillet. Il parait qu'il doit faire un test PCR valable 72 avant mais il a fait le covid le 1 mai + certificat européen valable jusqu'en nov. 2021. Doit il oui ou non faire ce test avant de partir au camp? Merci à vous.

Bonjour, pour entrer en France il devra se munir du certificat Covid européen. Dedans, il doit soit y entrer un certificat de rétablissement, soit un test PCR négatif. Il peut obtenir le certificat de rétablissement si il peut apporter la preuve de sa guérison par un test PCR ou antigénique encore positif datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois. Si c'est le cas, il ne devra pas passer de test PCR ou antigénique pour pouvoir entrer de France. Par contre, les responsables du camp peuvent l'exiger.

Question de Séverine: je suis en vacances en Espagne, au retour en voiture, je traverse la France, mes enfants qui n'ont reçu que une dose de vaccin, doivent ils faire un PCR en Espagne avant notre départ vers la Belgique ?

Certains pays comme les Pays-Bas autorisent le transit sans répondre aux conditions de testing, ce n'est pas le cas de la France où tous les voyageurs sont assujettis à l'exigence d'untest PCR négatif avant le départ. J'imagine que s'ils ont reçu une dose ils ont plus de 11 ans, ils doivent donc fournir un test PCR ou antigénique pour pouvoir traverser la frontière. Le coût d'un test PCR en Espagne oscille autour de 100 euros, et peut grimper jusqu'à 150 euros selon les centres. Les tests antigéniques sont moins cher, renseignez-vous où vous êtes pour voir où vous pouvez en faire.

Question de Brigitte : ma fille rentre de Barcelone le 7 au soir ( qui sera alors zone rouge) et repart en France le jeudi 8 au matin. Comment doit-elle faire? (elle n'est pas vaccinée)

Si votre fille a plus de onze ans, elle devra présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures pour entrer en France. Elle devra donc passer un test à Barcelone. Vous trouverez plus d'informations sur les centres de test à Barcelone ici.

Question de Isabelle: bonjour, mon fils a 11 ans et nous partons en Sicile en août, pas besoin de test pour lui? Moi j'ai reçu par la poste mon code barre relatif à mes 2 doses! Pas d'autres formalités pour la Sicile ? Merci beaucoup

Bonjour, le pass Covid européen est obligatoire pour les enfants dès 6 ans si vous voyagez en Italie. Il faut donc qu'il ait un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures pour qu'il puisse entrer en Sicile. Le test PCR sera gratuit dans son cas. Si vous avez la carte d'identité et les codes pin de votre fils, il vous faudra ensuite télécharger son certificat de test via l'un des sites gouvernementaux (par exemple masanté.be). Pour le reste, l'Italie exige de remplir un passenger locator form. Vous le trouverez ici.

Question de Luigi: Est-il possible d'avoir le résultat du test PCR d'un enfant ou des enfants dans le pass sanitaire des parents?

Oui, si vous avez la carte d'identité et les codes pin des enfants, vous pouvez télécharger leurs certificats de test sur l'un des sites gouvernementaux (par exemple masante.be). Ensuite vous pouvez les lier au compte de l'un des parents via l'application CovidSafe.

Question de Patrick : Bonjour, notre famille veut aller en auto en Savoie fin juillet puis prolonger en août au Lac Léman en France avec, comme objectif, d'aller en bateau ou train faire des excursions d'un jour vers Genève et Lausanne en Suisse. Les adultes sont vaccinés, les enfants (11,5 et 10 ans) ne le sont pas.

1. Doit-on passer un test PCR pour l'enfant de 11 ans pour la France? Y a-t-il d'autres formulaires à remplir pour la France?

2. Peut-on faire les excursions vers la Suisse et à quelles conditions (test, formulaire)?

3. quelles sont les implications du fait que la Wallonie reste en orange (carte ECDC)?

4. en vue du retour en Belgique, devra-t-on remplir un PLF?

1. Oui, les voyageurs à partir de 11 ans doivent présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures avant le départ. Si les adultes bénéficient d'un certificat de vaccination complet (dernière dose du vaccin datant d'il y a u moins deux semaines), il n'y a pas d'autres documents à présenter.

2. Pour entrer en Suisse, le dépistage n'est obligatoire que pour les voyageurs arrivant par avion qui n'ont pas été vaccinés et qui n'ont pas le statut de personnes guéries. Les coordonnées sont encore exigées uniquement en cas d'entrée par avion.

3. Pour l'instant, la France accepte les voyageurs de l'espace européen munis d'un pass sanitaire. Pour suivre l'évolution de la situation, n'hésitez pas à consulter le site des Affaires étrangères.

4. Toutes les personnes qui rentrent en Belgique sont tenues de remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) dans les 48 heures précédant leur retour.

