Certificat Covid, test PCR... quelles sont les règles qui s'appliquent en cas de transit dans un pays ? Vendredi dernier, le Vif a répondu à vos questions voyage. Le point sur les formalités à remplir.

Question de Michel: Bonjour, pour aller en Italie, il faut un test PCR négatif de - de 48h. Si je fais un arrêt en France pour une nuit ( ou deux), le délai de validité du test en arrivant en Italie sera dépassé. Que va-t-il se passer ? Refaire un test à la frontière italienne ? Ça ne pose pas de problème ? Merci pour votre réponse

Bonjour, si vous n'êtes pas vacciné et que vous n'avez pas de certificat prouvant que vous avez eu le coronavirus, et que le trajet dure plus de 48h vous serez obligé de refaire un test avant d'entrer en Italie. Il devra être intégré dans votre pass sanitaire européen. Pour pouvoir passer un test en France, il vous faudra prendre rendez-vous dans un centre de dépistage, vous trouverez la liste sur https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid.html.Ces tests sont actuellement gratuits mais cela devrait bientôt évoluer. Ce mercredi, le porte-parole du gouvernement français, Grabriel Attal a déclaré à nos confrères des Echos que les tests de détection du Covid deviendront "payants dès le 7 juillet pour les touristes étrangers". Ils seront facturés "à la hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques". Avant votre arrivée en Italie, n'oubliez par ailleurs pas de remplir leur Passenger Locator Form.

Question de Séverine: Je suis en vacances en Espagne, au retour en voiture, je traverse la France, mes enfants qui n'ont reçu que 1 dose de vaccin, doivent ils faire un PCR en Espagne avant notre départ vers la Belgique ?

Certains pays comme les Pays-Bas autorisent le transit sans répondre aux conditions de testing, ce n'est pas le cas de la France où tous les voyageurs sont assujettis à l'exigence d'untest PCR négatif avant le départ. J'imagine que s'ils ont reçu une dose ils ont plus de 11 ans, ils doivent donc fournir un test PCR ou antigénique pour pouvoir traverser la frontière. Le coût d'un test PCR en Espagne oscille autour de 100 euros, et peut grimper jusqu'à 150 euros selon les centres. Les tests antigéniques sont moins cher, renseignez-vous où vous êtes pour voir où vous pouvez en faire.

Question de Conchi otero: Nous traversons la France le 13eme jour après la vaccination de mon mari ... que risque-t-on ? Donc nous quittons la Belgique le 11/7 et il a eu la 2eme dose le 28/6.

Pour pouvoir traverser la frontière, il faut soit une vaccination complète, soit un test PCR. Pour que la vaccination soit complète, il faut que la deuxième dose de votre mari soit passée depuis 14 jours. Pour aller en France avant, il devra passer un test PCR moins de 72 heures avant votre départ. Si vous ne le faites pas, vous risquez une amende de 135 euros. Vous pourrez bénéficier gratuitement du test PCR en demandant un code via masanté. Vous devrez alors charger votre résultat de test dans le passeport Covid.

Question de Antoine Didier: nous partons en Croatie en voiture le samedi 17/07 et nous traversons le Grand-Duché du Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche et la Slovénie. Est-ce que notre application covidsafe avec notre vaccination est suffisante? Ou devons nous aussi faire un test PCR?

Bonjour, beau trajet que vous allez faire. Le certificat Covid facilite les déplacements en Europe, surtout si vous êtes vacciné. Si vous avez reçu votre deuxième dose depuis plus de 14 jours, vous ne devrez faire un test PCR pour aucun de ces pays. Depuis peu, la Belgique n'est plus considérée par l'Allemagne comme un pays à risque, il ne faudra donc pas remplir de formulaire d'entrée. Attention cependant aux restrictions qui dépendent des régions, consultez bien les mesures en vigueur dans les Lander que vous traversez. Vous pourrez les trouver ici. En Autriche par contre, vous devrez remplir un formulaire d'entrée 72 heures avant votre arrivée. Il peut être téléchargé ici. Munissez-vous également de masques FFP2 si vous vous arrêtez sur la route, ils sont obligatoires en Allemagne et en Autriche.

Question de Brigitte : ma fille rentre de Barcelone le 7 au soir ( qui sera alors zone rouge) et repart en France le jeudi 8 au matin. Comment doit-elle faire? (elle n'est pas vaccinée)

Si votre fille a plus de onze ans, elle devra présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures pour entrer en France. Elle devra donc passer un test à Barcelone. Vous trouverez plus d'informations sur les centres de test à Barcelone ici.

Question de Alain: je suis vacciné des 2 doses depuis plus de 15 jours. Je pars en vacances en voiture et prends le bateau à Toulon pour me rendre en Sardaigne. Dois-je faire un test PCR et y-a-t'il d'autres formulaires à remplir ? Merci.

Bonjour, vous devrez vous munir de votre vaccination, via l'application CovidSafe. Aucun test PCR n'est requis dans votre cas ni pour la France, ni pour la Sardaigne. Pour entrer en Italie, vous devez remplir un Passenger locator form en suivant les instructions qui se trouvent sur ce site.

Question de Dylewski : les délais de test PCR sont courts pour certaines destinations, pour l'Italie par exemple le test PCR doit avoir été effectué dans les 48 heures précédant l'arrivée. Les laboratoires mettent-ils ces analyses en priorité afin d'obtenir les résultats rapidement ?

Les résultats du test PCR sont disponibles dans les 24 heures, 36 heures maximum, en fonction des laboratoires. Les laboratoires ne tiennent pas compte de la destination des voyageurs. Pour toute sécurité, il est conseillé aux voyageurs pressés d'éviter de prendre rendez-vous le week-end. Vous trouverez le résultat de votre test COVID, dès qu'il est disponible, via le portail www.masanté.be

Question de Wilmotte: Bonjour, mon fils revient en voiture le 7/7 tard de France, il y fera un test PCR en labo, il repart le 09/07 vers la Grece. Le test français (réalisé moins de 72 h avant) sera-t-il valable pour son vol au départ de Bxl vers la Grèce?

Bonjour, il faut un test PCR négatif réalisé moins de 72h avant son arrivée ou un test antigénique réalisé dans les 48h avant le départ pour pouvoir entrer en Grèce. Peu importe qu'il ait été réalisé en Belgique ou en France. Bonnes vacances à lui!

Question de Patrick : Bonjour, notre famille veut aller en auto en Savoie fin juillet puis prolonger en août au Lac Léman en France avec, comme objectif, d'aller en bateau ou train faire des excursions d'un jour vers Genève et Lausanne en Suisse. Les adultes sont vaccinés, les enfants (11,5 et 10 ans) ne le sont pas.

1. Doit-on passer un test PCR pour l'enfant de 11 ans pour la France? Y a-t-il d'autres formulaires à remplir pour la France?

2. Peut-on faire les excursions vers la Suisse et à quelles conditions (test, formulaire)?

3. quelles sont les implications du fait que la Wallonie reste en orange (carte ECDC)?

4. en vue du retour en Belgique, devra-t-on remplir un PLF?

1. Oui, les voyageurs à partir de 11 ans doivent présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures avant le départ. Si les adultes bénéficient d'un certificat de vaccination complet (dernière dose du vaccin datant d'il y a u moins deux semaines), il n'y a pas d'autres documents à présenter.

2. Pour entrer en Suisse, le dépistage n'est obligatoire que pour les voyageurs arrivant par avion qui n'ont pas été vaccinés et qui n'ont pas le statut de personnes guéries. Les coordonnées sont encore exigées uniquement en cas d'entrée par avion.

3. Pour l'instant, la France accepte les voyageurs de l'espace européen munis d'un pass sanitaire. Pour suivre l'évolution de la situation, n'hésitez pas à consulter le site des Affaires étrangères.

4. Toutes les personnes qui rentrent en Belgique sont tenues de remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) dans les 48 heures précédant leur retour.

Question de Jean-Pierre: je vais faire des courses en France (quelques heures) dois-je avoir mon certificat de vaccination ?

Tout dépend où vous habitez. Les personnes habitant à la frontière franco-belge et les travailleurs frontaliers ne doivent pas obligatoirement se munir de leur certificat. Ces personnes sont autorisées à se déplacer de part et d'autre de la frontière pour se rendre sur leur lieu de travail ou accomplir leurs activités habituelles ou occasionnelles de proximité, comme les courses. Si vous n'êtes pas frontalier, vous vous faudra votre certificat.

