Le certificat Covid est-il valable en dehors de l'Union européenne ? Quelles sont les formalités à remplir ? Le Vif a répondu à vos questions voyage.

SUISSE

Question de Jeannine: le certificat sanitaire est-il valable uniquement dans l'UE ou l'est-il aussi dans d'autres pays, comme la Suisse par exemple?

Le certificat européen est instauré dans les 27 Etats de l'Union et dans l'espace Schengen. Cela signifie qu'il est valable en Suisse mais également en Norvège, en Islande et au Liechtenstein. Le certificat vaut aussi pour les départements d'Outre-mer. La Belgique n'était pas considérée comme un pays à haut risque par la Suisse, si vous désirez y aller, vous devrez présenter un test négatif ou une preuve de vaccination uniquement en cas de voyage en avion. Si vous y aller en avion, en car ou en train, n'oubliez pas de remplir le Passenger Locator Form. Bon voyage!

Question de Mortier : Nous sommes vaccinés (2 doses depuis + de 15 jours) et devons aller en Suisse (dans le Valais) en voiture avant fin juillet 2021 pour faire un petit déménagement d'effets personnels que nous ramènerons dans les 5 jours suivants en Belgique. Il y a-t-il des formalités particulières à remplir et si oui lesquelles ?

Pour circuler dans l'Union européenne (par exemple en France), à l'heure actuelle, le certificat de vaccination suffit. La Suisse autorise également les personnes qui viennent de l'espace Schengen à entrer sur son territoire. Le dépistage n'y est obligatoire que pour les voyageurs arrivant par avion qui n'ont pas été vaccinés et qui n'ont pas le statut de personnes guéries.

Question de Patrick : Bonjour, notre famille veut aller en auto en Savoie fin juillet puis prolonger en août au Lac Léman en France avec, comme objectif, d'aller en bateau ou train faire des excursions d'un jour vers Genève et Lausanne en Suisse. Les adultes sont vaccinés, les enfants (11,5 et 10 ans) ne le sont pas.

1. Doit-on passer un test PCR pour l'enfant de 11 ans pour la France? Y a-t-il d'autres formulaires à remplir pour la France?

2. Peut-on faire les excursions vers la Suisse et à quelles conditions (test, formulaire)?

3. quelles sont les implications du fait que la Wallonie reste en orange (carte ECDC)?

4. en vue du retour en Belgique, devra-t-on remplir un PLF?

1. Oui, les voyageurs à partir de 11 ans doivent présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures avant le départ. Si les adultes bénéficient d'un certificat de vaccination complet (dernière dose du vaccin datant d'il y a u moins deux semaines), il n'y a pas d'autres documents à présenter.

2. Pour entrer en Suisse, le dépistage n'est obligatoire que pour les voyageurs arrivant par avion qui n'ont pas été vaccinés et qui n'ont pas le statut de personnes guéries. Les coordonnées sont encore exigées uniquement en cas d'entrée par avion.

3. Pour l'instant, la France accepte les voyageurs de l'espace européen munis d'un pass sanitaire. Pour suivre l'évolution de la situation, n'hésitez pas à consulter le site des Affaires étrangères.

4. Toutes les personnes qui rentrent en Belgique sont tenues de remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) dans les 48 heures précédant leur retour.

TURQUIE

Question de Thierry: nous partons en Turquie en avion depuis l'Allemagne. Le certificat sanitaire y est-il valable aussi?

Le certificat européen est instauré dans les 27 Etats de l'Union et dans l'espace Schengen mais n'est pas valable en Turquie qui connaît actuellement une troisième vague de Covid-19. Cependant, les voyageurs en provenance de Belgique ou d'Allemagne sont exemptés de quarantaine s'ils peuvent présenter un des documents suivants (qui correspondent aux documents nécessaires pour circuler dans l'UE) : un certificat de vaccination, attestant que la dernière dose de vaccin a été reçue au minimum 14 jours plus tôt, un certificat de guérison, attestant qu'ils ont été affectés par le COVID-19 au cours des 6 derniers mois, un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire, ou un test antigénique négatif de moins de 48 heures.

En outre, tous les passagers de 6 ans et plus se rendant en Turquie par avion doivent remplir électroniquement le "Formulaire d'entrée en Turquie" dans les 72 heures avant le départ de leur vol vers la Turquie. Cette obligation ne s'applique pas aux passagers en transit.

COTE D'IVOIRE

Question de Marie-Rose: Quelles sont les mesures pour rentrer en France et pour la Côte d'Ivoire.

Les mesures pour entrer dans ces deux pays sont très différentes et dépendent de votre situation. Pour aller en France, il vous faut le pass sanitaire européen avec dedans soit une preuve de votre vaccination (si vous avez fait votre deuxième dose il y a plus de 14 jours) soit un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures soit un certificat de rétablissement. Vous trouverez tous les détails ici. Au retour en Belgique, vous ne devrez pas faire de quarantaine ni de test.

Pour aller en Côte d'Ivoire, les conditions sont décrites ici. Les frontières terrestres et maritimes restent fermées. Si vous y allez, vous devrez vous munir d'une attestation de test négatif, d'une déclaration de déplacement payante. Attention aussi au retour, vous devrez vous faire tester en rentrant en Belgique.

MAROC

Question d'Ahmed : quelles sont les formalités pour partir au Maroc ? (J'ai reçu ma deuxième dose de vaccin le 10 juin dernier).

Le Maroc maintient l'état d'urgence sanitaire depuis le 20 mars 2020 et ce au moins jusqu'au 10 juillet 2021. Cependant, les voyageurs en provenance de Belgique (ressortissants marocains, belges résidant au Maroc, citoyens belges ou citoyens étrangers résidant en Belgique) pourront accéder au territoire marocain à condition de présenter un pass vaccinal valide (au bout de 14 jours après l'administration de la 2e dose du vaccin) ou un certificat attestant que la personne est complétement vaccinée. Comme vous avez reçu votre deuxième dose le 10 juin, un certificat du vaccin suffira. Par contre, les personnes n'ayant pas pu être vaccinées ou incomplètement vaccinées, devront présenter un test PCR négatif à l'embarquement ne datant pas de plus de 48 heures. N'hésitez pas à consulter les mises à jour de la situation ici.

>> Vous pouvez suivre les formalités de nombreuses destinations de voyage dans notre infographie voyage

Question de Claudette: Le Maroc demande un test PCR négatif de moins de 48 H. Avant l'embarquement? A l'arrivée à destination? Faut-il déduire 2 heures pour adapter au temps universel pour sa validité? Grand merci.

Bonjour, pour les personnes n'ayant pas de pass vaccinal valide, le Maroc demande en effet un test PCR négatif de moins de 48h, et ce à l'embarquement. Bonnes vacances.

Question de Philippe: quelles sont les conditions d'entrée en Belgique pour non-résident, vacciné, venant du Maroc?

Le Maroc est actuellement considéré comme une zone rouge. Pour venir en Belgique, il faut remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) dans les 48 heures précédant l'arrivée. Les personnes qui possèdent un certificat de vaccination (qui doit être reconnu en Europe) ou un certificat de rétablissement doivent se faire tester le premier ou le deuxième jour après leur retour de voyage. Si le résultat est négatif, elles peuvent quitter la quarantaine dès réception de leur résultat. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés. n'hésitez pas à suivre l'évolution de la sotuation ici.

Question de DK: Bonjour, je suis censée rentrer de mes vacances au Maroc dimanche. Le Maroc comme la plupart des pays hors UE est repassé en zone rouge. Dans mon cas je ne suis pas encore vaccinée et je n'ai pas de certificat de rétablissement non plus. Je suis donc censée me placer en quarantaine pendant 10 jours. Faires un test le premier et le septième jour après mon arrivée en Belgique. Je ne dois donc pas faire de test PCR ? (J'en ferai donc un à Zaventem en rentrant comme demandé) mais nulle part il est écrit que je dois me munir d'un test PCR pour l'arrivée. Les test PCR sont chers ici au Maroc donc j'aimerais éviter cette dépense si elle n'est pas obligatoire. Merci

Bonjour, tout dépend de votre lieu de résidence. Si vous habitez en Belgique, il s'agit d'un retour et alors vous devez effectuer une quarantaine, un test le premier et le septième jour en Belgique et rien au Maroc. Si vous n'habitez pas en Belgique, il s'agit d'une arrivée qui nécessite un test PCR de moins de 72 heures. Vous pourrez y voir plus clair, grâce à cette infographie de Sciensano. Profitez bien de la fin de vos vacances.

ETATS-UNIS

Question de Henrard: Les touristes américains sont autorisés à venir en Europe. Quand pourrons-nous nous rendre aux USA ?

Les Etats-Unis sont en effet encore interdits, à l'heure actuelle, aux Européens. Une interdiction qui dure depuis mars 2020. Vendredi, lors d'une visite en France, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a exprimé l'espoir que les Européens puissent à nouveau se rendre prochainement aux Etats-Unis. "J'espère que cela arrivera rapidement. Nous le voulons vraiment", a-t-il déclaré. "J'espère que ce sera une question de semaines plutôt que de mois". Mais il a aussitôt tempéré ses propos en évoquant le variant Delta et sa présence en Europe. La Chambre du commerce américaine presse, elle, Joe Biden en demandant le retour des voyageurs européens. Pour autant, aucune date n'a encore été fixée.

CANADA

Question de Marie-France : j'arrive en Belgique le 31 juillet du Canada. Je suis canadienne et j'ai aussi un passeport européen (France) Je vais demeurer en Belgique plusieurs semaines. J'ai reçu mes deux doses de Pfizer. Qu'est ce qui me sera demandé à l'arrivée à Bruxelles ?

Il y aura une série de formalités à remplir. Ainsi, il vous faut remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) dans les 48 heures précédant votre arrivée en Belgique. Comme vous venez d'une zone rouge située en dehors de l'Union européenne, vous devez vous faire tester le premier ou le deuxième jour après votre arrivée en Belgique., même munie d'un certificat de vaccination (veillez à ce que celui-ci soit reconnu en Belgique ou dans l'UE) ou un certificat de rétablissement. Si votre test est négatif, vous pouvez quitter votre quarantaine dès réception de votre résultat. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés.

ISRAËL

Question de Marie: j'ai été vaccinée. Je souhaite me rendre en Israël en juillet/août pour visiter ma famille. Quels documents dois-je produire ? Merci pour votre réponse.

Selon le SPF Affaires étrangères, les visiteurs belges ne sont pas autorisés à entrer en Israël. Dans des circonstances exceptionnelles, le Ministère des Affaires étrangères israélien peut autoriser un visiteur belge à entrer sur le territoire israélien. Les personnes concernées doivent, au préalable, contacter la Section consulaire de l'Ambassade d'Israël compétente pour leur lieu de résidence pour obtenir une lettre les autorisant à entrer en Israël. Je vous invite à analyser toutes les conditions sur le site des Affaires étrangères.

