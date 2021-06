Certains pays ont récemment retiré l'obligation de faire une quarantaine pour rentrer dans le pays, la Suisse par exemple. Le Vif fait la liste des mesures en vigueur pour rentrer dans de nombreux pays.

Les mois d'été sont très bientôt là et, avec eux, les départs en vacances.

Les mois d'été sont très bientôt là et, avec eux, les départs en vacances. En fonction de votre destination, les restrictions sur place, mais aussi les mesures à prendre pour pouvoir partir seront différentes. Dans de nombreuses destinations, vous devez fournir à votre arrivée la preuve d'une vaccination complète, d'une guérison de l'infection ou d'un test négatif récent. À partir du 1er juillet, cela pourra se faire avec le certificat numérique européen Covid. Restaurants, couvre-feu, quarantaine, tests...: Le Vif a rassemblé pour vous les mesures en vigueur dans de nombreuses destinations de vacances dans l'infographie ci-dessous. Attention : dans certains pays, les autorités locales peuvent encore décider de règles plus strictes, c'est le cas en Allemagne ou en Espagne, par exemple, où les règles diffèrent d'une région à l'autre. Préparez bien votre départ, il n'y a aucune garantie que la situation sera toujours la même partout d'une semaine à l'autre. En Italie, par exemple, toutes les régions se situent actuellement en zone "blanche", c'est-à-dire sans restriction, mais la situation peut évoluer rapidement. Depuis ce samedi, il est possible de faire une demande de test PCR gratuit. Pour rappel, deux tests PCR sont offerts aux adultes qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire vacciner et aux enfants de 6 à 17 ans compris. Le citoyen est invité à se rendre et à s'identifier sur le site masanté.be, tous ceux qui sont éligibles à un test gratuit verront s'afficher un bouton pour effectuer leur demande. Le code que vous recevrez n'est valable que dix jours, il ne sert donc à rien de se précipiter.