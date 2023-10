Renault croit toujours aux salons automobiles

Dans un récent communiqué à la presse, le groupe Renault « réaffirme son engagement pour les salons automobiles internationaux », alors que d’autres acteurs majeurs du secteur se montrent bien plus hésitants…

Après le succès du salon de Munich, le groupe Renault renouvelle son attachement aux salons internationaux, « lieux d’échanges autour de la passion automobile et de partage de l’innovation » affirment les responsables de la marque au losange qui poursuivent: « Le groupe annonce son intention de participer au salon de Genève, ainsi qu’au Mondial de l’Automobile de Paris 2024 et à tous les salons automobiles majeurs dans les régions où le groupe est présent. »

Le monde de l’automobile est aujourd’hui en pleine mutation avec des changements majeurs pour répondre aux défis sociaux et écologiques mais aussi aux attentes des clients qui évoluent. « Dans ce cadre, les salons automobiles deviennent des lieux d’exposition de progrès majeurs qui répondent à la transformation de la mobilité, tout en restant un lieu de partage autour de la passion automobile entre les constructeurs et les visiteurs « estime-t-on chez Renault. Attaché à ces espaces de rencontres, le groupe Renault annonce dès à présent sa participation au Salon International de l’automobile de Genève en février prochain. Et pour la prochaine édition du Mondial de l’Automobile de Paris, le groupe français sera de la partie avec l’ensemble de ses marques Renault, Dacia, Alpine et Mobilize.