Nouvel accord entre Renault et Geely

Le groupe Renault et le constructeur chinois Geely signent un accord de coentreprise dans le but de « créer le leader des groupes motopropulseurs ».

Renault Group et Geely signent un accord de coentreprise, chacun détenant une participation de 50 % dans la nouvelle entreprise qui vise à devenir le leader de la prochaine génération de groupes motopropulseurs thermiques, hybrides et à faible émission pour répondre à la demande mondiale dans les années à venir. Comme annoncé le 2 mars 2023 à la suite de la lettre d’intention signée entre Aramco, Geely et Renault Group, Aramco envisage un investissement stratégique dans cette nouvelle entreprise.

La nouvelle société comprendra 17 usines mécaniques de moteurs et transmissions et 5 centres de R&D répartis sur 3 continents avec 19 000 employés, dans une organisation autonome, structurée pour fournir des solutions à de multiples constructeurs, avec un modèle économique attractif ouvert à de nouveaux partenaires. La coentreprise sera co-contrôlée par Renault Group et Geely. Elle a pour objectif de produire jusqu’à cinq millions de transmissions et moteurs à combustion interne, hybrides et hybrides rechargeables par an. Elle fournira à de multiples constructeurs dans le monde entier, une gamme complète de groupes motopropulseurs de pointe. La finalisation de la transaction est prévue pour le second semestre 2023 et reste soumise aux conditions usuelles à ce type de transactions, notamment l’approbation des autorités de la concurrence et en charge du contrôle des investissements étrangers.