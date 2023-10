Poppy propose des trajets en trottinette électrique gratuits pour accéder à ses voitures

Poppy, la société de mobilité partagée de D’Ieteren, lance une nouveauté appelée Combo Rides. Cette fonctionnalité, la première du genre dans le monde selon D’Ieteren, permet aux utilisateurs de combiner un large éventail de véhicules Poppy lors d’un même trajet.

Poppy annonce cette nouvelle évolution pour aider ses utilisateurs à faire face aux défis urbains tels que l’augmentation des embouteillages et des problèmes de stationnement dans les centres urbains. En permettant de planifier et de réserver un trajet avec plusieurs véhicules – des trottinettes électriques aux voitures de ville, aux SUV, breaks et camionnettes – Poppy espère améliorer la commodité de la mobilité partagée et réduire l’utilisation de la voiture là où elle est inefficace. Thibaut Nguyen, CTO de Poppy qui a dirigé le développement de Combo Rides, explique : « Nous croyons en la simplification de chaque trajet, en permettant à nos utilisateurs de passer facilement d’une trottinette électrique à une voiture, et d’une voiture à une camionnette, le tout dans une seule réservation grâce à un moteur de recommandation intelligent. Il s’agit d’une première mondiale qui vise à rendre la mobilité partagée plus pratique, efficace et agréable. C’était notre fonctionnalité la plus demandée ! »

L’une des principales fonctionnalités de Combo Rides est la possibilité pour les utilisateurs de rouler en trottinette électrique jusqu’à leur voiture ou leur camionnette Poppy réservée. Poppy propose le trajet en trottinette électrique gratuitement. Un autre cas d’utilisation permet aux utilisateurs de passer d’un modèle de voiture à un autre pendant leur trajet. Cette flexibilité répond aux différents besoins des utilisateurs, que ce soit un besoin de plus d’espace ou un type de véhicule différent. Enfin, pour ceux qui se déplacent dans les centres-villes encombrés ou qui font face à des problèmes de stationnement, Combo Rides de Poppy offre la possibilité de terminer le trajet en trottinette électrique après avoir garé la voiture.