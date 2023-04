Poppy et Liège: c’est le grand amour

Poppy Mobility, la start-up de mobilité́ partagée du groupe D’Ieteren Automotive, rencontre un franc succès à Liège et décide d’ajouter une zone à l’aéroport.

Deux mois après son lancement à Liège, l’entreprise d’autopartage Poppy se félicite de ses premiers kilomètres sur le sol wallon: présentes dans le paysage de la Cité Ardente depuis le 7 février, les voitures partagées de Poppy ont déjà fait un bon bout de chemin. Selon Sylvain Niset, CEO de Poppy, la raison de ce succès n’est pas à chercher bien loin: “les Liégeois étaient clairement en attente d’une solution de voitures partagées hyper flexible telle que celle que propose Poppy”. Les chiffres de la jeune entreprise annoncent d’ores et déjà un record: c’est l’adoption la plus rapide qu’on ait vue dans les villes où Poppy s’est implanté récemment. Et Sylvain Niset de poursuivre: « Liège est une ville au cœur de l’Europe regroupant plus de 12.000 entreprises actives, plus de 1.000 cellules commerciales dans son hypercentre et un peu moins de 200.000 habitants ayant un taux de motorisation de moins de 40%. Son territoire étant bien balayé par les voitures Poppy permet aux citoyens de se déplacer facilement vers l’hypercentre et les différents pôles (hôpitaux, enseignement supérieur, etc). »

Afin de compléter son offre, Poppy annonce également le lancement d’une nouvelle zone à l’aéroport de Liège. Après l’aéroport d’Anvers, de Bruxelles et de Bruxelles Sud Charleroi, c’est au tour de l’aéroport de Liège d’accueillir le service de voitures partagées Poppy. Les places sont disponibles au parking P1 et la taxe d’aéroport s’élève à 5 euros pour déposer ou reprendre un véhicule sur place.

Les voitures partagées Poppy fonctionnent sans stations fixes, avec un prix tout-inclus (excepté les taxes d’aéroport). L’essence, l’assurance, la maintenance et le parking dans les zones Poppy sont compris dans le prix. L’utilisateur a le choix de payer à la minute ou d’opter pour des pass, proposant des tarifs réduits à partir d’une heure jusqu’à 14 jours.

L’entreprise présente également à Anvers, Bruxelles, Malines, Lier, Gand et aux aéroports belges offre actuellement aux Liégeois désirant de découvrir l’autopartage un chèque de 20 euros, via le code promo POPPY20.