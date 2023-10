Le Kangoo, une passion japonaise

Le saviez-vous? Depuis 14 ans, le pays du soleil levant accueille le plus grand rassemblement de Renault Kangoo au monde. Des milliers de Japonais se rassemblent chaque année au pied du Mont Fuji pour partager leur passion et célébrer le ludospace « made in Maubeuge ».

Si le Renault Kangoo n’est pas le créateur du concept du ludospace – cet honneur revient au tandem Citroën Berlingo/Peugeot Partner – il a été le premier à se doter de l’indispensable porte latérale arrière coulissante. Le Kangoo est vite devenu une véritable « success story », vendu à plus de 4,4 millions d’exemplaires et qui dure depuis 25 ans maintenant dans 50 pays à travers le monde.

Depuis 1997, l’usine Renault de Maubeuge, à un jet de pierre de nos frontières, fabrique le Kangoo pour le monde entier. De tous les pays qui commercialisent le Kangoo, le Japon est certainement celui qui le célèbre de la manière la plus originale. L’engouement autour de ce véhicule y est rapidement monté et, dès 2008, les fans ont décidé de créer un rassemblement pour partager leur passion du ludospace français avec le plus grand nombre.

Rendez-vous annuel depuis 14 ans maintenant, le Kangoo Jamboree est le plus grand rassemblement de Renault Kangoo au monde. Cette année, plus de 5.000 visiteurs se sont déplacés pour venir voir les près de 2.000 Kangoo présents et assister à la présentation du nouveau Renault Grand Kangoo ainsi que de la nouvelle série limitée locale Gris Urban. Le lancement de cette nouvelle édition a été officialisé par le président de Renault Japon, Mr Junpei Ogawa ainsi que le maire de la ville de Yamanaka-ko en présence de plusieurs responsables de la marque au losange.