Renault a révélé le Grand Kangoo à l’IAA Mobility de Munich

On ne change pas une formule qui gagne: c’est assurément ce qu’on a dû se dire chez Renault en concevant la version longue du ludospace Kangoo, dont la 3ème génération est apparue en 2021.

Le Grand Kangoo, c’est un Kangoo à empattement majoré, ce qui lui permet d’accueillir cinq personnes avec un très grand coffre ou sept personnes, avec un compartiment à bagages plus réduit. Pour ce nouveau Grand Kangoo, la marque au losange revendique la meilleure habitabilité de la catégorie avec trois places au rang 2 et deux vraies places au rang 3: de quoi « loger confortablement 7 adultes », assure-t-on chez Renault. Le modèle propose plus de 58 litres de volumes de rangement dans l’habitacle ainsi qu’un coffre de 500 litres en configuration 5 places. Quand au volume maxi pour les bagages, il peut atteindre 3.750 litres une fois les sièges arrière retirés… et le siège passager avant replié. Selon Renault toujours, il existerait quelque 1.024 configurations intérieures possibles grâce aux 5 vraies places arrière indépendantes coulissantes, rabattables, escamotables et extractibles (ouf!). Quant à la longueur maxi de chargement elle atteint 3,11 m en repliant les siège avant droit. L’accès au rang 3 est facilité par les 2 larges portes coulissantes de 83 cm (+ 18 cm par rapport au Kangoo), le seuil de porte bas et les sièges du rang 2 escamotables, pratiques pour faciliter la montée et la descente de passagers (adultes ou adolescents) ou encore pour installer un enfant dans son siège auto fixé en tout sécurité grâce à 5 paires d’ancrages Isofix.

Au plan mécanique, ce Grand Kangoo se décline en version thermique ainsi qu’en une variante 100% électrique pour laquelle le constructeur revendique 265 km d’autonomie WLTP, ce qui risque de s’avérer juste en pratique. Fabriqué à Maubeuge, à deux pas de nos frontières, comme tous les Kangoo (sans oublier ses dérivés Nissan et Mercedes), le Grand Kangoo pourra être commandé fin 2023, à des tarifs qui ne sont pas encore connus.