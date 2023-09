Kawasaki sort un nouveau custom 500cc baptisé Eliminator

On savait déjà que Kawasaki sortirait un nouveau custom en 2024. Aujourd’hui, la marque japonaise divulgue plus de détails sur cette moto, qui sera baptisée « Eliminator 500 » et dont le style se veut unique. La machine sera disponible en versions Eliminator 500 et Eliminator 500 SE.

Cette nouvelle Kawasaki accessible aux titulaires du permis A2 associe un bicylindre parallèle à refroidissement liquide et un cadre treillis, comme sur de nombreuses machines de la marque. Sa hauteur de selle n’excède pas 735 mm, ce qui permet aux pilotes de petite taille de poser facilement les pieds au sol. L’Eliminator est animée par un bicylindre vertical de 500 cc qui privilégie le couple à bas régime, pour favoriser un style de conduite décontracté.



Pour la partie-cycle de l’Eliminator, Kawasaki s’est inspiré de la Ninja 400, une sportive réputée pour sa maniabilité et son agilité. C’est ainsi que la géométrie de la direction a été prévue pour garantir un comportement vif et maniable. Grâce à un cadre de conception sophistiquée, l’Eliminator peut se targuer d’un poids réduit malgré son look impressionnant et un empattement de 1.520 mm. Le bras oscillant coulé par injection (moulage sous pression) est monté directement sur le moteur. Pour un look personnalisé et sortant des sentiers battus, l’Eliminator adopte une roue avant de 18″, alors que l’imposante roue arrière fait 16″ de diamètre. Le design de l’ensemble ne manque pas d’originalité, tandis que le phare rond et la suspension arrière à deux amortisseurs contribuent à l’authenticité du style custom. Pour le modèle SE, un ensemble unique de couleurs et de graphismes est associé à un « casquette » de phare élégante ainsi qu’à des protections de fourche en caoutchouc, un port USB-C monté sur le guidon et une selle SE spéciale avec des surpiqûres exclusives.



Les Kawasaki Eliminator 500 2024 arriveront dans les salles d’exposition au mois de janvier. Les prix seront communiqués ultérieurement.