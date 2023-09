Les premières motos Kawasaki électriques bientôt en concessions

Kawasaki commercialise non pas un, mais deux modèles 100% électriques d’un coup, les Ninja e-1 et Z e-1, un roadster et sa version carénée.

Ces deux machines sont des équivalentes 125 cm3 (permis de conduire A1) et se destinent donc à des utilisateurs qui effectuent de courts trajets urbains. Le constructeur japonais a choisi de ne pas perturber sa clientèle en conservant le style des autres Kawasaki (thermiques) des gammes Ninja et Z. Le look est sportif chic. Cela dit, pour répondre aux exigences de leur nouvelle génération de moteur, le cadre et la partie cycle sont spécifiques. Pour le poids, il serait question d’environ 140 kg pour la plus lourde (Ninja).

Les deux motos partagent un moteur électrique de type brushless, très silencieux, développant 5 kW en continu (et une puissance de crête de 9 kW, soit environ 12 ch). Ce propulseur est alimenté par deux batteries amovibles connectées en parallèle. Cela permet de charger les batteries plus efficacement que les batteries classiques. Cette configuration à double batterie permet notamment de les gaver en courant à la maison et/ou en appartement.

Les Kawasaki NIja et Z e-1 fonctionnent de façon « Twist and Go », c’est-à-dire sans embrayage ni boîte de vitesse. Tout le monde peut donc les conduire facilement, sans appréhensions. Le pilote a le choix entre deux modes de fonctionnement (Road et Eco), plus une option « e-boost ». L’accélération est promise pour être suffisamment rapide et la vitesse de pointe est de 99 km/h. Autre fonction intéressante, le mode « Marche » permet de faire avancer ou reculer la machine à un rythme… de marche humaine, ce qui sera utile dans les espaces de stationnement étroits ou lorsque vous devez monter une pente en poussant la moto. Au guidon les yeux se posent sur un écran de bord TFT sur lequel on peut dupliquer son smartphone.

Kawasaki ne communique pas encore sur les prix de ces motos, un élément qui sera déterminant pour faire accepteur ces machines par un public motard encore très attaché aux moteurs thermiques et aux boîtes de vitesses manuelles. Cela dit, le degré d’aboutissement de ces Kawasaki électriques donne en tout cas l’envie de s’y intéresser.