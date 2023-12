Fusillade dans une université de Prague : 15 morts, le tireur « éliminé »

La police tchèque a confirmé qu’un homme armé a tué plusieurs personnes et en a blessé des dizaines d’autres dans un bâtiment universitaire du centre de Prague. L’assaillant a été « éliminé ».

L’homme armé a tué 15 personnes dans une faculté de Prague et en a blessé plus de 30 autres avant que la police ne l’abatte, ont annoncé les services d’urgence de Prague. « Pour l’instant, je peux dire qu’il y a 11 morts sur les lieux, y compris le tireur », a déclaré Jana Postova, porte-parole des services d’urgence, à la télévision publique tchèque.



Selon les médias tchèques, la fusillade s’est produite à la Faculté des arts, dont les enseignants et les étudiants ont reçu l’ordre de s’enfermer pendant l’intervention de la police. La chaîne de télévision privée Nova TV a fait état d’une explosion et d’un tireur sur le toit du bâtiment situé dans le centre historique de Prague.

Le ministre de l’Intérieur, Vit Rakusan, a dit à la télévision publique que la présence d' »aucun autre tireur » n’avait été « confirmée » et a appelé la population à suivre les instructions de la police. Les policiers ont fermé la zone et demandé aux personnes vivant à proximité de rester chez elles. Le président tchèque Petr Pavel s’est déclaré « choqué » par la fusillade.

« Je suis choqué par ces événements… Je voudrais exprimer mon profond regret et mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de la fusillade », a déclaré M. Pavel, qui achève jeudi une visite de deux jours à Paris, sur X (ex-Twitter).