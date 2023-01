Comment les forces de l’ordre ont capturé le mafieux sicilien Messina Denaro

Trahi par son cancer, le fugitif le plus recherché d’Italie, le mafieux sicilien Matteo Messina Denaro, a été arrêté après 30 ans de cavale. Voici comment les forces de l’ordre l’ont capturé.

Les écoutes téléphoniques

Les enquêteurs à la recherche de Matteo Messina Denaro parcouraient la campagne sicilienne à la recherche de cachettes possibles depuis des années, arrêtant ceux qui le protégeaient et réduisant lentement le cercle des personnes en qui il pouvait avoir confiance. Des membres de sa famille et de ses amis ont ensuite été entendus lors d’écoutes téléphoniques discuter d’une personne anonyme souffrant d’un cancer et de problèmes oculaires.

Les enquêteurs étaient sûrs qu’il s’agissait de Messina Denaro, 60 ans, qui aurait subi une opération des yeux dans les années 1990. « Nous avions des informations sans équivoque selon lesquelles le fugitif avait des problèmes de santé (…) qu’il se rendait dans un établissement médical pour soigner sa maladie », a déclaré lundi le commandant des opérations spéciales Pasquale Angelosanto lors d’une conférence de presse.

« Nous avons donc travaillé pour identifier (…) ceux qui avaient accès à un traitement pour les pathologies suspectées », a-t-il déclaré.

Base de données nationale

Les enquêteurs savaient que Messina Denaro utiliserait une fausse identité, mais ils se sont servis d’une base de données du système de santé national pour rechercher des patients masculins du bon âge et avec les antécédents médicaux justes. « Nous réduisions la liste, cochant les gens, jusqu’à ce qu’il ne nous reste plus que quelques personnes« , a déclaré le général Angelosanto.

« Il y a quelques jours, nous avons identifié quelqu’un qui avait réservé une visite spécialisée pour lundi » à la clinique Maddalena à Palerme, en Sicile, a-t-il ajouté. L‘homme avait réservé sous le nom d’Andrea Bonafede, le neveu d’un ami proche du père de Messina Denaro, ont rapporté les médias italiens.

Le dossier médical de Bonafede a montré qu’il avait consulté un ophtalmologue pour des problèmes à l’oeil gauche, a déclaré le journal en ligne Open. Il avait également subi deux opérations pour un cancer du côlon, une en 2020 et une autre en 2022, a-t-il précisé. Mais quand les enquêteurs ont creusé un peu plus, ils ont découvert que Bonafede semblait s’être trouvé à deux endroits à la fois.

Des images de surveillance de sa ville natale de Campobello di Mazara, à la date en question en 2022, ont montré le vrai Bonafede en train de promener le chien au moment où il aurait été sous le bistouri.

Opérations spéciales

Lorsque l’homme se présentant comme M. Bonafede a pris rendez-vous pour lundi à la clinique de Palerme, les forces de l’ordre ont réuni un groupe de 150 hommes des opérations spéciales pour le capturer. Des images diffusées par la police l’ont montré plus tard arriver avec son visage à peine visible sous un chapeau, un masque Covid-19 et des lunettes teintées.

Une fois entré dans la clinique, ils ont bouclé la zone et ont commencé à vérifier l’identité de toutes les personnes présentes. Ignorant cet encerclement, le soi-disant M. Bonafede, vêtu de sa veste en cuir marron avec une doublure en polaire, a fait le prélèvement nasal Covid-19 obligatoire, avant de retourner à l’extérieur, peut-être pour prendre un café, selon le Corriere della Sera.

Ce n’est qu’alors qu’il a réalisé ce qui se passait. Lorsqu’on lui a demandé « Qui êtes-vous? », le patron de Cosa Nostra a répondu : « Vous savez qui je suis. Matteo Messina Denaro ».

Le médecin

Le procureur de Palerme, Paolo Guido, a déclaré que Matteo Messina Denaro suivait peut-être un traitement pour des maladies graves, mais qu‘il « semblait être en bonne santé. Il ne nous semblait pas fragile ou en difficulté ». Son médecin Alfonso Tumbarello, qui fait actuellement l’objet d’une enquête policière, s’occupait de lui sous le nom de Bonafede, bien qu’il ait été le médecin du vrai Bonafede pendant des années, selon le quotidien Messaggero.

La police interroge également d’autres personnes à la clinique, de celles ayant partagé des séances de chimiothérapie avec le mafieux à une infirmière ayant pris un selfie avec lui, ont rapporté les médias.

M. Guido a déclaré que la clinique n’était pas elle-même suspectée, ajoutant que c’était la santé du gangster qui avait causé sa perte. « C’est ce qui l’a forcé à sortir au grand jour », a déclaré le procureur.