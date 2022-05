Guerre en Ukraine: « Vous vous battez pour la patrie », Poutine se justifie après avoir dû revoir ses ambitions à la baisse (carte)

Lors de sa traditionnelle allocution du 9 mai, Vladimir Poutine n’a pas officiellement déclaré la guerre à l’Ukraine, comme certains experts l’avaient envisagé.

Le discours de Vladimir Poutine était attendu ce 9 mai, lors de la traditionnelle et symbolique parade militaire du 9 mai qui marque la victoire sur les nazis en 1945 et le sacrifice de millions de Soviétiques. Certains experts avaient prédit une déclaration de guerre. Il en a été autrement. Le président russe a consacré la majeure partie de son discours à justifier, une nouvelle fois, l’offensive en Ukraine. Son but: alimenter le patriotisme des Russes et leur soutien à ce conflit. « Je m’adresse à nos forces armées: vous vous battez pour la patrie, pour son avenir », a-t-il soutenu. « Une menace absolument inacceptable se constituait, directement à nos frontières », a-t-il affirmé, accusant de nouveau l’Ukraine de néonazisme et qualifiant son offensive de « riposte préventive » et de « seule bonne décision ».

Deux mois et demi après le début de l’offensive en Ukraine, les combats se concentrent dans le Donbass, à l’est du pays. La Russie a dû revoir à la baisse son ambition de prendre le pays face à une résistance acharnée des Ukrainiens, armés par les Occidentaux.

Découvrez l’évolution des zones de conflit sur le dernier mois via cette infographie:

A Marioupol , port du sud-est quasi entièrement sous contrôle russe après deux mois et demi de calvaire, les militaires ukrainiens qui résistent toujours dans l’immense aciérie Azovstal ont exclu de se rendre. « Capituler n’est pas une option car notre vie n’intéresse pas la Russie. Nous laisser en vie ne lui importe pas », a déclaré Ilya Samoïlenko, un officier du renseignement. Les civils qui se trouvaient avec les combattants dans ce vaste complexe pilonné par les forces russes ont pu être tous évacués , selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Il n’existe aucun bilan global des victimes civiles du conflit. Rien qu’à Marioupol, les autorités ukrainiennes ont parlé il y a plusieurs semaines de 20.000 morts. Et les enquêteurs ukrainiens affirment avoir identifié « plus de 8.000 cas » présumés de crimes de guerre. Sur le plan militaire, le ministère ukrainien de la Défense évalue les pertes russes à plus de 25.000 hommes depuis le début de l’invasion. Le Kremlin a récemment admis des « pertes importantes ». Aucune statistique indépendante n’est disponible.